L'équipe Transition énergétique aidera les clients à explorer des possibilités de transition énergétique

L'équipe s'associe aux groupes industriels de Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés pour fournir un large éventail intégré de savoir-faire en transition énergétique

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux a annoncé aujourd'hui la création d'une équipe spécialisée en transition énergétique mise sur pied pour aider les clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

« BMO vise à être le principal partenaire de ses clients dans leur quête d'occasions de transition énergétique alors qu'ils répondent aux initiatives réglementaires et des parties prenantes liées à un avenir carboneutre, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Notre équipe Transition énergétique accélérera notre position de leader à l'heure où l'économie mondiale subit des changements structurels dans la façon dont l'énergie est produite et consommée. »

L'équipe accélérera la participation de BMO Marchés des capitaux à la transition énergétique de l'économie en fournissant des connaissances, des outils et un soutien, y compris la recherche de l'Institut pour le climat de BMO, afin d'aider les divers secteurs d'activité de la Banque à s'engager aux côtés des clients dans leurs efforts de transition énergétique. Elle s'appuiera également sur des spécialistes des secteurs d'activité initialement issus des groupes Services publics et infrastructure, Mines et métaux, Industrie, Alimentation, produits de consommation et vente au détail, et Finance durable pour fournir un large éventail de savoir-faire concernant les avancées et les possibilités de transition énergétique, y compris celles des secteurs suivants :

Hydrogène

Financement de la transition énergétique

Captation, utilisation et séquestration du carbone

Énergie renouvelable

Mobilité électrique / véhicules électriques

Énergie nucléaire

Solutions basées sur la nature

Gestion de la demande énergétique Piles à combustible

Stockage en énergie électrique

Carburants à faible teneur en carbone

Minéraux de transition énergétique

Gaz naturel renouvelable

Solutions d'économie circulaire incluant les processus de valorisation des déchets

La nouvelle équipe sera codirigée par Aaron Engen, vice-président, Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, et Jonathan Hackett, directeur général et chef, Finance durable. Tous deux relèveront de Shane Fildes, directeur général et chef, Services d'investissement.

L'équipe Transition énergétique comprendra également le groupe Finance durable existant de BMO, y compris ses plateformes de conseils en finance durable et d'investissement d'impact. Le fonds d'investissement d'impact de 250 millions de dollars canadiens poursuivra son mandat d'investir dans des entreprises qui relèvent les défis de développement durable et les font évoluer.

En mars 2021, la Banque a annoncé son ambition climatique et présenté l'Institut pour le climat de BMO, une organisation multidisciplinaire exploitant la science, les analyses fondées sur des technologies innovantes et une expertise de pointe. Dans le cadre de son engagement à l'égard de la finance durable, BMO s'est engagé à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025. Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans plusieurs des meilleurs classements, dont la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde et l'indice Dow Jones de développement durable de 2020.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour en savoir plus sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'informations sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMOMarchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224

Liens connexes

www.bmo.com