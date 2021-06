BMO embauche Evan Seigerman pour couvrir la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique dans le cadre de plans visant à approfondir le savoir-faire et à stimuler la croissance

NEW YORK, le 22 juin 2021 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux, la division des services bancaires aux entreprises et des services d'investissement de BMO Groupe financier (NYSE: BMO) (TSX: BMO), a annoncé aujourd'hui l'embauche d'Evan Seigerman en tant que directeur général et analyste principal, Recherche sur les actions couvrant les secteurs biotechnologique et pharmaceutique.

L'embauche de M. Seigerman est un élément clé de la stratégie continue de BMO qui vise à développer sa franchise de soins de santé pour répondre aux besoins des clients. BMO continue d'approfondir son savoir-faire et d'étendre ses services en soins de santé à l'échelle de l'organisation - y compris les Marchés des capitaux, les Services bancaires aux entreprises et aux grandes entreprises, et la Gestion de patrimoine - où BMO entretient des liens étroits avec les clients, des fournisseurs de services jusqu'aux entreprises innovantes du secteur de la biotechnologie, et offre des services bancaires spécialisés pour aider les professionnels des soins de santé à développer leur entreprise et à gérer leurs finances.

M. Seigerman, qui sera basé à New York, relèvera de Bert Powell, directeur mondial, Recherche sur les actions. Il dirigera l'expansion de la franchise de recherche en soins de santé de BMO, qui se compose actuellement de quatre analystes, dont M. Seigerman, ainsi que de :

Gary Nachman , qui couvre la biopharmacie et la biotechnologie;

, qui couvre la biopharmacie et la biotechnologie; Matthew Luchini , qui couvre la biotechnologie;

, qui couvre la biotechnologie; Matt Borsch, analyste financier agréé, qui couvre la gestion des soins de santé et les fournisseurs.

« Evan apporte une compréhension approfondie du secteur de la biotechnologie ayant couvert l'ensemble des capitalisations boursières et des domaines thérapeutiques, a indiqué M. Powell. De plus, il apporte une approche centrée sur le client et la vision de bâtir une franchise de recherche qui comptera parmi les leaders du marché. »

Fort de plus d'une décennie d'expérience, M. Seigerman a été en poste plus récemment au Crédit Suisse à New York où il a couvert le secteur biopharmaceutique américain. Il a travaillé chez Barclays Capital et Deutsche Bank Securities, également à New York, et a été sélectionné par Business Insider comme « Étoile montante » 2021 de la recherche sur les actions.

Outre M. Seigerman, Trung Huynh se joint à l'équipe de recherche en soins de santé de BMO pour soutenir l'expansion et la croissance de l'organisation. M. Huynh a plus de dix ans d'expérience dans la couverture des sociétés thérapeutiques et pharmaceutiques, et était plus récemment en poste au Crédit Suisse à Londres. Il est diplômé de l'Imperial College et de l'Université de Loughborough.

À propos de BMO Marchés des capitaux

BMO Marchés des capitaux est un important fournisseur de services financiers nord-américain offrant des services liés à la prise ferme de titres d'emprunt et de participation, au crédit aux grandes entreprises, au financement de projets, aux services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions, à la titrisation, à la gestion de trésorerie, à la gestion des risques de marché, à la recherche sur les actions et les titres d'emprunt, et aux opérations sur titres institutionnels. BMO Marchés des capitaux compte environ 2 600 professionnels et possède 33 bureaux répartis dans le monde entier, dont 18 en Amérique du Nord.

BMO Marchés des capitaux fait partie de BMO Groupe financier (NYSE,TSX : BMO), un des plus importants fournisseurs nord-américains de services financiers diversifiés, dont l'actif totalisait 760 milliards de dollars américains et qui comptait presque 43 000 employés au 31 janvier 2021.

