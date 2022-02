Plus de 1 100 chefs de file du secteur représentant 500 organisations de 36 pays et 6 continents participeront à l'événement

La décarbonisation dans le secteur des mines et des métaux, l'ESG et la reprise économique mondiale seront des thèmes clés

Des recherchistes-analystes de BMO seront disponibles aux fins de commentaires

NEW YORK et MONTRÉAL, le 22 févr. 2022 /CNW/ - BMO Marché des capitaux tiendra sa 31e conférence mondiale sur le secteur des mines et des métaux du 28 février au 2 mars 2022 à Hollywood, en Floride.

« Nous sommes ravis d'organiser de nouveau notre conférence mondiale sur le secteur des mines et des métaux, qui réunit les plus grands acteurs mondiaux d'un secteur que BMO dessert depuis plus d'un siècle, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Chaque année, cet événement est un baromètre de premier plan de la confiance du secteur. Cette année ne sera pas différente, car nous nous réunirons pour discuter du secteur et des thèmes cruciaux qui ont un impact, de l'inflation et de la reprise économique à la décarbonisation et au rôle que les entreprises du secteur des mines et des métaux joueront dans la transition énergétique. »

La conférence annuelle de premier plan rassemble des leaders du secteur des mines et des métaux et des investisseurs institutionnels du monde entier, soit plus de 1 100 professionnels représentant environ 500 organisations, pour des discussions en direct sur les principales questions touchant le secteur.

« Nous sommes impatients de voir les clients et les investisseurs se réunir avec l'équipe de BMO pour partager un leadership éclairé et une connaissance approfondie du secteur sur des sujets cruciaux qui touchent les mines et les métaux », a ajouté Ilan Bahar, cochef, Mines et métaux, BMO Marchés des capitaux.

« La conférence mondiale de BMO sur le secteur des mines et des métaux, qui se tient depuis 31 ans, témoigne de notre engagement à aider nos clients du secteur des mines et des métaux à atteindre leurs objectifs », a poursuivi Jamie Rogers, cochef, Mines et métaux, BMO Marchés des capitaux.

En plus des présentations principales et des tables rondes de leaders du secteur, plus de 100 entreprises feront des présentations lors de la conférence, notamment :

Agnico Eagle

Alcoa

Anglo American

Antofagasta

B2Gold

Barrick

BHP

Boliden

Cameco

Cleveland-Cliffs

Endeavour

Evolution

First Quantum

Franco- Nevada

Freeport-McMoRan

Glencore

ICMM (International Council of Mining & Metals)

Ivanhoe

Kinross

Lithium Americas

Lundin Mining

MP Materials

Newcrest

Newmont

Northern Star

Nucor

Nutrien

Osisko Redevances aurifères

OZ Minerals

Pan American Silver

Royal Gold

South32

Stelco

Teck Resources

Turquoise Hill

Vale

Wheaton Precious Metals

Yamana

La conférence est organisée par l'équipe de recherche sur les actions du secteur des mines et des métaux de BMO Marchés des capitaux. Les spécialistes des mines et des métaux de la Banque font partie d'une équipe d'analystes des actions disséminés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni qui, ensemble, couvrent environ 930 actions dans le monde. Comptant 11 analystes dédiés au secteur, l'équipe de recherche sur les actions du secteur des mines et des métaux possède l'un des plus grands univers de couverture de sociétés de métaux, d'exploitation minière et d'engrais au monde, avec plus de 150 sociétés couvertes.

BMO Marchés des capitaux conseille les entreprises du secteur des mines et des métaux depuis plus d'un siècle. Pendant 13 années consécutives, y compris cette année, le magazine Global Finance a reconnu BMO Marchés des capitaux comme la meilleure banque d'investissement pour les mines et métaux au monde.

Les médias qui souhaitent demander une entrevue au sujet de la conférence et de la confiance des marchés sont priés de communiquer avec le service des Relations avec les médias de BMO (informations ci-dessous).

À propos de BMO Marchés des capitaux

BMO Marchés des capitaux est un important fournisseur de services financiers nord-américain offrant une gamme complète de services aux entreprises, aux institutions et aux administrations publiques, notamment en ce qui a trait à la prise ferme de titres d'emprunt et de participation, au crédit aux grandes entreprises, au financement de projets, aux services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions, à la titrisation, à la gestion de trésorerie, à la gestion des risques de marché, à la recherche sur les actions et les titres d'emprunt, et aux opérations sur titres institutionnels. BMO Marchés des capitaux compte environ 2 600 professionnels et possède 32 bureaux répartis dans le monde entier, dont 18 en Amérique du Nord. BMO Marchés des capitaux travaille de manière proactive avec ses clients pour fournir des solutions financières intégrées innovantes.

BMO Marchés des capitaux fait partie de BMO Groupe financier (NYSE,TSX: BMO), un des plus importants fournisseurs nord-américains de services financiers diversifiés, dont l'actif totalisait 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224