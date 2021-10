L'abaissement du solde minimal et des modifications du barème de frais de consultation élargissent l'accès à ConseilDirect

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW/ - BMO Ligne d'action apporte des conseils et un soutien personnalisés à un nombre encore plus grand d'investisseurs canadiens en ligne grâce à un accès élargi à ConseilDirect découlant de mises à jour entrées en vigueur le 1er octobre 2021.

« ConseilDirect est une solution de placement unique qui combine la commodité de l'investissement numérique avec des conseils personnalisés sur la plateforme et l'accès au soutien d'un conseiller, a indiqué Silvio Stroescu, chef, BMO Ligne d'action, BMO Groupe financier. Bien que de nombreux investisseurs bénéficient déjà de cette approche hybride, nous avons abaissé le seuil d'entrée pour donner aux nouveaux et aux plus jeunes investisseurs les moyens de faire leurs premiers pas dans l'investissement et de profiter des conseils personnalisés offerts pour prendre des décisions encore plus judicieuses. »

Les nouveautés de ConseilDirect :

Réduction du solde minimal : Abaissement de l'exigence relative au solde de placement minimal de 50 000 $ à 10 000 $ afin de rendre la plateforme et le service accessibles à un plus grand nombre d'investisseurs.

Abaissement de l'exigence relative au solde de placement minimal de 50 000 $ à 10 000 $ afin de rendre la plateforme et le service accessibles à un plus grand nombre d'investisseurs. Modification du barème de frais de consultation : Les frais annuels minimaux de 750 $ ont été supprimés et les investisseurs paieront simplement les frais standard de 0,75 pour cent sur leurs actifs facturables, jusqu'à concurrence de 3 750 $ de frais de consultation annuels. Pour un compte de 10 000 $, cela équivaut à 75 $ par an.

Les frais annuels minimaux de 750 $ ont été supprimés et les investisseurs paieront simplement les frais standard de 0,75 pour cent sur leurs actifs facturables, jusqu'à concurrence de 3 750 $ de frais de consultation annuels. Pour un compte de 10 000 $, cela équivaut à 75 $ par an. Élargissement des catégories d'opérations gratuites : Ajout d'une nouvelle catégorie d'opérations gratuites pour les clients dont les actifs se situent entre 10 000 $ et 50 000 $. Les clients de cette catégorie profiteront de 15 opérations gratuites par an.

L'intérêt pour l'investissement en ligne ne cessant de croître, BMO Ligne d'action recherche continuellement des occasions de mettre ConseilDirect à la portée d'un plus grand nombre d'investisseurs et de leur donner les moyens d'investir en toute confiance. Tout au long de 2021, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à ConseilDirect pour améliorer l'expérience d'investissement numérique, notamment :

Aperçu ConseilDirect : Un outil numérique gratuit qui aide les investisseurs en ligne en leur donnant accès aux ressources et fonctionnalités de gestion de portefeuille qui font partie de la plateforme numérique ConseilDirect.

: Un outil numérique gratuit qui aide les investisseurs en ligne en leur donnant accès aux ressources et fonctionnalités de gestion de portefeuille qui font partie de la plateforme numérique ConseilDirect. Vérification de l'état du portefeuille : Cet outil offre un nombre illimité d'évaluations de portefeuille gratuites fondées sur quatre indicateurs clés et un rapport mettant en lumière les points forts et les aspects de son portefeuille que l'investisseur voudra peut-être réexaminer.

: Cet outil offre un nombre illimité d'évaluations de portefeuille gratuites fondées sur quatre indicateurs clés et un rapport mettant en lumière les points forts et les aspects de son portefeuille que l'investisseur voudra peut-être réexaminer. Améliorations des plateformes numériques Placements autogérés et ConseilDirect, y compris une fonction Aperçu du portefeuille, des onglets de distribution et de recherche, des idées d'opérations et un accès plus rapide aux opérations.

Pour de plus amples renseignements sur BMO Ligne d'action et ConseilDirect, consultez le site bmo.com/conseildirect.

ConseilDirect est un produit de BMO Ligne d'action Inc. BMO Ligne d'action est membre de BMO Groupe financier. MD Marques de commerce déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence. BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Un compte ConseilDirect est un compte sur honoraires non discrétionnaire qui offre des recommandations de placement. ConseilDirect n'offre pas de services de gestion de portefeuille fournis par un gestionnaire de portefeuille. Le client prend ses propres décisions de placement et gère lui-même son portefeuille de placement. ConseilDirect n'offre pas de comptes de gestion discrétionnaire.

BMO Gestion de patrimoine est un nom de marque qui désigne un groupe d'exploitation constitué de la Banque de Montréal et de certaines de ses filiales, dont BMO Ligne d'action Inc., qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine.

