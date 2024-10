La puissante plateforme de négociation active propose désormais un nouveau taux de commission de 3,95 $ pour les investisseurs actifs, l'un des plus bas au Canada .

Amélioration de l'expérience de négociation d'options, avec la possibilité de négocier des options à plusieurs branches.

MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - BMO Ligne d'action a présenté aujourd'hui de nouvelles améliorations de sa plateforme et de nouvelles commissions réduites pour les investisseurs actifs. L'expérience améliorée de Ligne d'action comprend une nouvelle interface utilisateur modernisée, des espaces de travail personnalisables et des données de marché en temps réel. En outre, BMO Ligne d'action lance un nouvel ensemble d'outils spécialement conçus pour les négociateurs d'options, notamment des outils d'élaboration de stratégies, des filtres d'options, la possibilité de négocier des options à plusieurs branches et des ressources éducatives.

« Les améliorations annoncées aujourd'hui s'ajoutent à celles que nous continuons d'offrir à nos clients, les aidant à négocier en toute confiance, à faire passer leur expérience de négociation numérique au niveau supérieur et à améliorer leurs finances, a déclaré Silvio Stroescu, président, BMO Ligne d'action et chef, Numérique au premier plan, Gestion de patrimoine. Nos clients investisseurs actifs bénéficieront de commissions moins élevées, d'une interface utilisateur élégante et sophistiquée, d'un plus grand nombre de façons de négocier des options et de capacités de marge améliorées, le tout au sein de notre écosystème, qui offre des recherches, des analyses d'experts et des outils d'investissement avancés à la fine pointe du secteur. »

Les améliorations apportées à la plateforme BMO Ligne d'action sont les suivantes :

Tarification destinée aux investisseurs actifs - 3,95 $ pour les investisseurs qui effectuent 150 opérations ou plus au cours d'un trimestre, un taux de commission parmi les le plus bas au Canada .

- 3,95 $ pour les investisseurs qui effectuent 150 opérations ou plus au cours d'un trimestre, un taux de commission parmi les le plus bas au . Plateforme BMO Investisseur actif - L'expérience de l'utilisateur a été modernisée et améliorée grâce à de nombreuses fonctionnalités, notamment : des espaces de travail personnalisables avec modules glisser-déposer; des graphiques techniques avancés avec plus de 100 indicateurs et plus de 30 outils de dessin; des données du marché de niveau 1 et de niveau 2 plus robustes en temps réel sans frais supplémentaires.

- L'expérience de l'utilisateur a été modernisée et améliorée grâce à de nombreuses fonctionnalités, notamment : Nouveaux outils pour les options - BMO Ligne d'action continue à développer ses capacités de négociation d'options avec une nouvelle série d'outils : opérations sur options à plusieurs branches; filtre de recherche d'options qui aide à repérer les occasions à saisir sur le marché; outil d'élaboration de stratégies pour créer et peaufiner des stratégies personnalisées conçues pour atteindre des objectifs de placement spécifiques; nouvel affichage « Type de position » qui permet aux clients de voir la relation visuelle de leurs paires d'options ainsi que la marge requise pour les stratégies qu'ils ont choisies; gamme complète d'outils de recherche et d'analyse de marché.

- BMO Ligne d'action continue à développer ses capacités de négociation d'options avec une nouvelle série d'outils : Opérations sur marge - Les transactions sont désormais évaluées en fonction d'un calcul du pouvoir d'achat en temps réel, ce qui permet aux clients de maximiser leurs occasions de négociation.

BMO Ligne d'action renforce son engagement à fournir aux investisseurs canadiens les outils et les services numériques dont ils ont besoin pour progresser dans leur parcours d'investissement et offre également des tutoriels de formation à l'investissement sur le Web qui peuvent être consultés en tout temps et en tout lieu.

Pour plus d'informations sur la plateforme de négociation de BMO Ligne d'action et ses principales améliorations, veuillez cliquer ici.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Avis juridiques



« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal et est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs. Le fait d'investir dans des options peut vous exposer à un risque élevé et avoir d'importantes incidences fiscales. Les investisseurs peuvent subir des pertes sur tous les placements faits en utilisant l'effet de levier. Le rendement futur n'est pas garanti, et le recours à l'effet de levier peut augmenter les pertes liées aux opérations de négociation.

