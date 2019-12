BMO lance une solution optimisée par l'IA pour fournir des informations bancaires personnalisées

La solution fournit au client les outils dont il a besoin pour prendre le contrôle de son bien-être financier

Mon info BMO sera entièrement intégrée à l'expérience bancaire mobile

MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW/ - Afin d'aider les clients à mieux contrôler leur vie financière, BMO a lancé une nouvelle solution de gestion financière personnelle, Mon info BMO. La solution s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA) pour fournir des informations personnalisées, automatisées et exploitables aux clients des services bancaires courants afin de les aider à gérer leurs finances et leurs flux de trésorerie au quotidien. Mon info BMO sera entièrement intégrée à l'expérience des services mobiles.

« Pour toutes nos solutions numériques, nous nous concentrons sur la recherche de moyens de créer de la valeur pour les clients et de faire évoluer la manière dont ils interagissent avec leur Banque, a déclaré Brett Pitts, chef, Services numériques, BMO Groupe financier. Avec Mon info BMO, nous exploitons la puissance de l'IA pour fournir des informations personnalisées aux clients des services mobiles et leur brosser un portrait global de leur vie financière. Il s'agit d'une approche basée sur les données des finances personnelles qui met le client en contrôle. »

Selon le sondage sur l'épargne effectué par BMO en 2019, les Canadiens pourraient tirer profit d'un peu d'aide pour atteindre leurs objectifs d'épargne. Soixante-sept pour cent des personnes interrogées ont indiqué avoir un budget de dépenses trop serré pour pouvoir épargner; près de la moitié (45 pour cent) font du rattrapage pour rembourser leurs dettes; et, parmi les Canadiens de la génération du millénaire, 37 pour cent citent les pressions sociales comme un obstacle à l'épargne.

Mon info BMO aide les clients à prendre les commandes de leurs finances et à mieux développer leurs aptitudes à l'épargne. Avec la solution, les clients profiteront des avantages suivants :

Astuces personnalisées à la pièce : en tirant parti de la puissance de l'IA, les clients peuvent recevoir plus de 20 informations adaptées à leurs comptes personnels, notamment des conseils sur les économies d'argent, les habitudes de dépenses et les flux de trésorerie personnels.

« Les informations personnalisées et axées sur l'IA sont un élément clé de la plateforme Gestion Financière Autonome que nous fournissons aux banques pour les aider à inciter leurs clients à s'engager davantage à améliorer leur bien-être financier, a déclaré Jody Bhagat, président, Amériques, Personetics. BMO a investi énormément d'énergie et de ressources pour créer une expérience client exceptionnelle, et nous sommes impatients de continuer à soutenir leur approche client innovante avec des livrables supplémentaires. »

Mon info BMO est actuellement offerte à titre de programme pilote à certains clients canadiens pour leurs comptes de chèques et d'épargne, ainsi que pour leurs cartes de crédit. L'appli sera offerte à tous les clients canadiens des services bancaires courants au début de 2020.

La solution fonctionne au moyen de l'application Personetics Engage, qui associe l'intelligence artificielle, l'analyse prédictive, la compréhension du langage naturel et les technologies d'apprentissage automatique pour créer une expérience client très engageante.

Pour plus d'information sur les services mobiles de BMO et pour télécharger l'appli Services mobiles BMO, visitez : https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Personetics

Personetics est le principal fournisseur de solutions d'IA dans le domaine des services financiers orientés clients, et l'entreprise derrière la première plateforme de Gestion Financière Autonome™ du secteur. Mettant à profit la puissance de l'IA, les solutions de Self-Driving Finance™ de Personetics sont utilisées par les plus grandes institutions financières à travers le monde pour placer les services bancaires numériques au centre de la vie financière des clients - fournissant en temps réel un accompagnement personnalisé, automatisant les décisions financières et simplifiant la gestion financière au quotidien. Avec plus de 60 millions de banques clientes à travers le monde, Personetics produit l'impact direct le plus important sur les clients parmi tous les fournisseurs de solutions bancaires d'IA aujourd'hui. Personetics compte maintenant parmi ses clients 6 des 12 banques principales en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que d'autres grandes banques à travers le monde. Menée par une équipe d'entrepreneurs des technologies financières aguerris ayant fait leurs preuves, Personetics est une société en développement rapide ayant pignon sur rue à New York, Londres, Paris, Singapour et Tel Aviv. L'entreprise a été nommée un « Cool Vendor » par Gartner et s'est classée parmi les dix meilleures entreprises de technologie financière selon KPMG et parmi les dix entreprises les plus prometteuses d'American Banker.

Pour de plus amples renseignements, visitez http://personetics.com

