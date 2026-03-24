Première banque à offrir la solution de trésorerie convertie en jetons de CME Group sur Google Cloud Universal Ledger

Cette infrastructure financière numérique améliorée modernise les règlements institutionnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant aux clients d'effectuer des virements de fonds en continu pour leurs opérations de marge, de garantie et de règlement

Cette solution jette les bases pour des dépôts convertis en jetons pouvant répondre à un plus large éventail de cas d'utilisation dans les domaines des paiements et de la trésorerie

MONTRÉAL, CHICAGO et SUNNYVALE. Cal, le 24 mars 2026 /CNW/ - BMO, en collaboration avec CME Group et Google Cloud, a annoncé aujourd'hui des plans visant à mettre en place de nouvelles fonctionnalités de liquidités converties en jetons disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui aideront les clients institutionnels à transférer de la valeur plus facilement et en toute sécurité par l'intermédiaire du réseau autorisé de CME Group sur Google Cloud Universal Ledger (GCUL).

Comptant parmi les chefs de chef de file des paiements en Amérique du Nord, BMO soutient ses clients institutionnels en élargissant les cas d'utilisation permettant d'accéder à des liquidités converties en jetons grâce à un cadre institutionnel ancré dans le secteur bancaire qui permet aux clients de BMO de convertir des dollars en un instrument converti en jetons pouvant être utilisé avec des produits sur marge auprès de CME Group.

Alors que les marchés mondiaux exigent un fonctionnement continu, les institutions ont besoin d'une infrastructure capable de prendre en charge les mouvements de valeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour des fonctions critiques telles que les appels de marge, la négociation et le règlement. La solution de trésorerie convertie en jetons de CME Group est conçue pour répondre aux besoins de règlement en temps réel de grande valeur des acteurs institutionnels.

« Nous sommes ravis de travailler avec CME Group et Google Cloud pour proposer une solution véritablement innovante qui modernise l'efficacité des marchés de capitaux alors que le secteur évolue vers des processus de négociation et de règlement plus continus, tout en jetant les bases de dépôts convertis en jetons de BMO qui permettront de répondre à un plus large éventail de cas d'utilisation concrets dans les domaines des paiements et de la trésorerie, a déclaré Derek Vernon, chef, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord, BMO. Alors que l'écosystème mondial des cryptomonnaies stables et des dépôts convertis en jetons continue de se développer rapidement, cette fonctionnalité marque une avancée significative de l'ambition de BMO vers l'intégration des mouvements de fonds réglementés dans un environnement moderne et programmable. Les clients pourront transférer des fonds en continu lorsque les marchés l'exigent, et non plus lorsque les horaires bancaires le permettent, ce qui réduit les déficits de financement et les frictions opérationnelles. »

« Alors que le monde s'oriente vers un marché ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, CME Group s'attache à offrir à ses clients les gains d'efficacité dont ils ont besoin pour gérer leurs coûts de garantie et de marge, a indiqué Suzanne Sprague, chef de l'exploitation et chef mondiale de la compensation, CME Group. La collaboration avec BMO et Google Cloud pour la conversion en jetons des liquidités chez CME Clearing permettra aux entreprises de satisfaire en temps réel aux exigences de marge et aux obligations de règlement, libérant ainsi des capitaux qui, sans cela, devraient attendre la fin des cycles bancaires traditionnels. »

« Notre collaboration avec CME Group et BMO illustre comment l'infrastructure innovante de Google Cloud permet de relever les défis complexes du secteur financier et donne à nos partenaires les moyens de transformer en profondeur leurs activités, a ajouté James Tromans, directeur général, Web3 et actifs numériques, Google Cloud. En fournissant une base prête à l'emploi et facile à intégrer grâce à Google Cloud Universal Ledger, nous permettons à BMO et à CME Group d'offrir une efficacité sans précédent en matière de capital et contribuons à réduire considérablement les frictions opérationnelles sur les marchés mondiaux. »

Principales caractéristiques des nouvelles capacités :

Liquidités converties en jetons : Au second semestre de 2026, sous réserve de l'accord des autorités de réglementation, la Banque prévoit de proposer aux clients communs de CME Group et de BMO, un instrument de règlement institutionnel aux entreprises de services financiers réglementées opérant sur les marchés de capitaux et dans le secteur de la banque commerciale.

Au second semestre de 2026, sous réserve de l'accord des autorités de réglementation, la Banque prévoit de proposer aux clients communs de CME Group et de BMO, un instrument de règlement institutionnel aux entreprises de services financiers réglementées opérant sur les marchés de capitaux et dans le secteur de la banque commerciale. Dépôts convertis en jetons : Cette fonctionnalité permettra à BMO de proposer des produits bancaires traditionnels sous forme numérique qui sont accessibles à un plus large éventail de clients de BMO pour permettre les paiements interentreprises courants, les mouvements de trésorerie et les applications de gestion de trésorerie programmables.

Cette fonctionnalité permettra à BMO de proposer des produits bancaires traditionnels sous forme numérique qui sont accessibles à un plus large éventail de clients de BMO pour permettre les paiements interentreprises courants, les mouvements de trésorerie et les applications de gestion de trésorerie programmables. Circulation permanente de la valeur : Les clients de BMO pourront convertir des dollars américains en dépôts et en liquidités convertis en jetons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permettra à la Banque de répondre aux besoins du marché mondial, notamment en matière d'horaires de négociation prolongés, d'opérations plus continues et de transfert de garanties sans les contraintes habituelles liées aux heures limites.

La collaboration avec BMO s'appuie sur l'annonce de CME Group et Google Cloud en mars 2025 (en anglais) d'une mise à l'essai de solutions pour des paiements de gros sécurisés et la conversion d'actifs en jetons à l'aide de GCUL.

GCUL est un registre distribué innovant et programmable, conçu pour être facilement intégrable et utilisable par les institutions financières traditionnelles. Il simplifie la gestion des comptes et des actifs, et facilite les transferts sur un réseau privé et autorisé. Cette plateforme collaborative permet aux participants de tirer parti de leurs compétences clés et de proposer à leurs clients des services qui répondent à l'évolution de leurs besoins et améliorent leur expérience globale.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

À propos de CME Group

En tant que première place de marché mondiale des produits dérivés, CME Group (www.cmegroup.com) permet à ses clients de négocier des contrats à terme, des options, des produits au comptant et sur les marchés hors cote, d'optimiser leurs portefeuilles et d'analyser des données, offrant ainsi aux acteurs du marché du monde entier les moyens de gérer efficacement les risques et de saisir les occasions. Les bourses de CME Group offrent la plus large gamme de produits de référence mondiaux dans toutes les principales catégories d'actifs, qu'il s'agisse de taux d'intérêt, d'indices boursiers, de devises, de cryptomonnaies, d'énergie, de produits agricoles ou de métaux. La société propose des contrats à terme et des options sur contrats à terme par l'intermédiaire de la plateforme CME Globex, des opérations sur titres à revenu fixe par le biais de BrokerTec et des opérations de change sur la plateforme EBS. Elle exploite en outre l'un des principaux prestataires mondiaux de compensation par services de contrepartie centrale, CME Clearing.

CME Group, le logo Globe, CME, Chicago Mercantile Exchange, Globex et E-mini sont des marques de commerce de Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT et Chicago Board of Trade sont des marques de commerce de Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX, New York Mercantile Exchange et ClearPort sont des marques de commerce de New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX est une marque de commerce de Commodity Exchange, Inc. BrokerTec est une marque de commerce de BrokerTec Americas LLC et EBS est une marque de commerce d'EBS Group LTD. L'indice S&P 500 est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI »). « S&PMD », « S&P 500MD », «SPYMD », « SPXMD », US 500 et The 500 sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC ; Dow JonesMD, DJIAMD et Dow Jones Industrial Average sont des marques de service ou de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC. Ces marques de commerce ont été concédées sous licence à Chicago Mercantile Exchange Inc. Les contrats à terme basés sur l'indice S&P 500 ne sont ni parrainés, ni approuvés, ni commercialisés, ni promus par S&P DJI, et S&P DJI ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ces produits. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Google Cloud

Google Cloud est la nouvelle approche de l'infonuagique, proposant des outils d'IA, d'infrastructure, de développement, de gestion des données, de sécurité et de collaboration conçus pour aujourd'hui et pour demain. Google Cloud offre une pile d'IA puissante, entièrement intégrée et optimisée, dotée de sa propre infrastructure à l'échelle planétaire, de puces sur mesure, de modèles d'IA générative et d'une plateforme de développement, ainsi que d'applications basées sur l'IA, afin d'aider les entreprises à se transformer. Des clients dans plus de 200 pays et territoires font confiance à Google Cloud en tant que partenaire technologique de choix.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : BMO : Anke Suwanda, Toronto, [email protected], 416 867-3996; CME Group : Timothy Barello, [email protected], 212 299-2256; Google : [email protected]