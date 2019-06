BMO lance un programme complet de services bancaires destiné au secteur des soins de la santé pour aider les professionnels à démarrer et à faire croître leur cabinet

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui une gamme complète de services bancaires et de gestion de patrimoine conçus spécialement pour aider les professionnels de la santé, depuis le début des études de troisième cycle jusqu'à la mi-carrière et la retraite.

Le secteur canadien des soins de santé connaît une hausse de l'effectif des professionnels de la santé, le nombre de médecins et de dentistes augmentant chaque année1. La majorité de ces professionnels sont des travailleurs indépendants et exercent leur pratique en tant que propriétaires d'une petite entreprise. Par ailleurs, ils font face à des défis uniques puisqu'ils accèdent au marché du travail à un âge avancé en ayant une dette personnelle considérable. Une fois en exercice, ils doivent aussi s'adapter à un cadre réglementaire et à un secteur des soins de la santé en constante évolution. Le nouveau programme est soutenu par une équipe de professionnels de BMO œuvrant dans les domaines de la santé et de la finance, qui ont une expérience du secteur et une compréhension approfondie des besoins personnels et financiers des praticiens.

Le programme de services bancaires destiné au secteur des soins de la santé de BMO offrira le soutien suivant :

Démarrage de la pratique : Limites de crédit améliorées et paiements plus souples des marges-crédit aux étudiants en médecine ou en médecine dentaire, options de services bancaires sans frais et cartes de crédit les plus performantes du marché.

: Limites de crédit améliorées et paiements plus souples des marges-crédit aux étudiants en médecine ou en médecine dentaire, options de services bancaires sans frais et cartes de crédit les plus performantes du marché. Élargissement des activités : Des options de financement sur mesure seront mises à la disposition des professionnels de la santé afin qu'ils puissent puiser dans des fonds supplémentaires quand ils en ont besoin sans compromettre leurs options de trésorerie et d'emprunts, afin de les aider à acheter des articles pour leur cabinet grandissant.

: Des options de financement sur mesure seront mises à la disposition des professionnels de la santé afin qu'ils puissent puiser dans des fonds supplémentaires quand ils en ont besoin sans compromettre leurs options de trésorerie et d'emprunts, afin de les aider à acheter des articles pour leur cabinet grandissant. Promotion de l'innovation dans les soins de santé : Conseils et financement pour les nouvelles entreprises de technologie de la santé afin d'aider les professionnels à s'engager dans l'économie de l'innovation et d'introduire et de développer les innovations dans le système de santé.

: Conseils et financement pour les nouvelles entreprises de technologie de la santé afin d'aider les professionnels à s'engager dans l'économie de l'innovation et d'introduire et de développer les innovations dans le système de santé. Conseils et planification en gestion de patrimoine : Planification patrimoniale personnalisée conçue pour les propriétaires de cabinets afin de faciliter la gestion des investissements, la planification de la relève et la retraite.

« En tant que propriétaires d'entreprise, les professionnels de la santé font face à des défis uniques et il y a lieu de mieux les soutenir », a déclaré Andrew Irvine, chef, Solutions clientèle, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO Banque de Montréal. « Nous soutenons les entreprises au Canada depuis plus de 200 ans et nous mettons à profit, à l'échelle de la Banque, une approche visant à aider les professionnels de la santé à réussir et à se développer, de la mise sur pied d'un cabinet jusqu'à l'assistance à l'innovation dans le secteur. »

1 Institut canadien d'information sur la santé. Les Médecins au Canada, 2017. Ottawa (Ont.) : ICIS; 2019 et Les dispensateurs de soins de santé au Canada : profils provinciaux, 2008 à 2017 - tableaux de données, Institut canadien d'information sur la santé : https://www.cihi.ca/fr/dentistes

« Nous voyons une opportunité d'offrir au nombre croissant de praticiens de la santé au Canada une expérience client adaptée à toutes les étapes de la vie », a indiqué Andrew Auerbach, BMO Gestion privée Canada et Asie. « En répondant aux besoins de nos clients en matière de création de richesse dans les secteurs médical et dentaire, nous veillons à ce que ces professionnels restent libres de se concentrer sur ce qui leur importe le plus : leurs patients et leur cabinet. »

Soutenir les étudiants en soins de santé

Pour les étudiants en médecine ou en médecine dentaire, les études ont un coût financier important. Selon un mémoire de l'Association médicale canadienne, un tiers des médecins résidents prévoient que leur dette sera supérieure à 100 000 $ et 19 pour cent, de plus de 160 000 $ avant de commencer à exercer.

Pour alléger leur fardeau financier, les étudiants en soins de santé seront désormais admissibles aux avantages suivants :

Limites de crédit améliorées : Jusqu'à 325 000 $ pour les étudiants en médecine et jusqu'à 300 000 $ pour les étudiants en médecine dentaire. Accès à jusqu'à 85 000 $ la première année et un accès continu pendant la résidence ou la spécialisation.

: Jusqu'à 325 000 $ pour les étudiants en médecine et jusqu'à 300 000 $ pour les étudiants en médecine dentaire. Accès à jusqu'à 85 000 $ la première année et un accès continu pendant la résidence ou la spécialisation. Faible taux d'intérêt : Taux d'intérêt concurrentiel pendant les études pour aider à réduire le coût financier global.

: Taux d'intérêt concurrentiel pendant les études pour aider à réduire le coût financier global. Paiements souples : Paiement mensuel de l'intérêt uniquement pendant les études et pendant les deux années suivant l'obtention du diplôme ou pendant les deux premières années de résidence ou de spécialisation.

Cette annonce réaffirme l'engagement de BMO envers les professionnels de la santé. La Banque a récemment annoncé une collaboration avec MediSeen, une entreprise en démarrage du secteur de la santé de Toronto, afin de soutenir les professionnels de la santé et du bien-être engagés dans l'économie à la demande. Pour les professionnelles du secteur de la santé, BMO organise dans tout le pays une série d'événements réunissant des experts du secteur pour discuter des meilleures pratiques à adopter pour réussir dans l'exercice de la profession.

Le programme de services bancaires aux professionnels de la santé de BMO sera bientôt disponible pour tous les professionnels de la santé, y compris les vétérinaires, les pharmaciens et les optométristes. Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le site bmo.com/soinsdesante

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 830 milliards de dollars au 30 avril 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

