Le programme de talents destinés aux nouveaux arrivants de BMO vise à aider les personnes déplacées, les immigrants et les réfugiés à trouver une stabilité financière grâce à des possibilités d'emploi

MONTRÉAL, le 10 août 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de talents destinés aux nouveaux arrivants, afin de soutenir et de créer des possibilités d'emploi pour les nouveaux arrivants au Canada et aux États-Unis. Le lancement du nouveau programme intervient dans un contexte de crise mondiale qui pousse un nombre record de personnes à se réinstaller en Amérique du Nord.1

Le programme de talents destinés aux nouveaux arrivants de BMO comprend une page de recrutement qui permet aux demandeurs d'emploi de se présenter facilement à BMO et d'explorer les possibilités d'emploi au Canada et aux États-Unis.

Afin d'aider à jumeler les candidats éventuels aux postes à pourvoir, BMO s'est associé à deux organismes d'emploi spécialisés :

ACCES Emploi est un partenaire de longue date de BMO. ACCES Emploi est un chef de file reconnu pour aider les nouveaux arrivants à s'orienter dans le marché du travail canadien et a aidé la Banque à placer plus de 350 nouveaux arrivants à des postes au Canada .

. Upwardly Global (en anglais) est la première et la plus ancienne organisation nationale qui aide les immigrants et les réfugiés aux États-Unis à redémarrer leur carrière.

« Ce programme a été conçu pour permettre aux nouveaux arrivants admissibles de se joindre à l'équipe de BMO de manière transparente et attrayante, en les aidant à acquérir une indépendance financière et à tisser des liens sociaux pendant leur réinstallation en Amérique du Nord, a déclaré Karen Collins, chef de la gestion des talents, BMO Groupe financier. Soutenir une société inclusive en éliminant les obstacles systémiques est un élément fondamental de notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Nous sommes impatients de travailler avec nos agences partenaires et les nouveaux membres potentiels de l'équipe BMO pour les aider à trouver de nouvelles carrières chez nous. »

« Les États-Unis ont défini l'objectif de réinstaller 125 000 réfugiés cette année2; quant à lui, le Canada vise 76 000 réfugiés3, a poursuivi Mme Collins. Ces chiffres ne représentent qu'une fraction du nombre total de tous les nouveaux arrivants en Amérique du Nord en 2022. Les entreprises doivent se mobiliser et avoir une incidence positive et, en aidant les nouveaux arrivants à accéder au marché du travail, BMO aide en montrant la voie. »

« Le Canada a une longue et fière tradition d'accueil des nouveaux arrivants, y compris les plus vulnérables du monde, a précisé l'honorable Sean Fraser, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Offrir un emploi intéressant aux nouveaux arrivants est crucial pour soutenir ces personnes, tout en contribuant à la croissance de notre économie et à la résolution de nos pénuries de main-d'œuvre. J'applaudis BMO pour cette initiative, qui aidera sans aucun doute les nouveaux arrivants à réussir leur installation dans leurs nouvelles communautés à travers le pays. »

Le programme de talents destinés aux nouveaux arrivants s'appuie sur les antécédents de BMO en matière de soutien aux secours humanitaires et aux programmes de réinstallation. Au cours des dernières années, et plus particulièrement au cours des crises récentes, BMO a versé plus d'un million de dollars en dons à la Croix-Rouge canadienne, à la Croix-Rouge américaine et à la Fondation Canada-Ukraine. De plus, pour aider les personnes déplacées à s'établir au Canada, BMO a élargi et amélioré le programme Nouveau commencement, qui offre aux nouveaux arrivants admissibles au Canada des services bancaires sans frais, un nombre illimité de virements au moyen du service Virement de fonds global BMO et des rabais sur les programmes de crédit et de financement à l'habitation.

En 2021, BMO s'est joint au Tent Partnership for Refugees, un réseau d'affaires mondial qui mobilise des entreprises de premier plan pour améliorer la vie de 30 millions de réfugiés qui ont été déplacés de force de leur pays d'origine. Dans le cadre de ce partenariat, BMO et le groupe-ressource d'employés Fierté BMO s'engagent à encadrer de nouveaux arrivants LGBTQ2+ au Canada et aux États-Unis.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les pages de recrutement ici :

