MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Afin de simplifier le processus de paiement pour les entreprises canadiennes, BMO offre désormais le service de comptes clients en lot de Virement InteracMD. Cette nouvelle fonction permet aux clients des Services bancaires en ligne pour entreprises de BMO d'envoyer des demandes de paiement en temps quasi réel à plusieurs destinataires à la fois.

« Plus que jamais, les entreprises canadiennes sont à la recherche de solutions qui leur permettent de réaliser des gains d'efficience ainsi que de gagner du temps et de l'argent », a déclaré Sharon Haward-Laird, chef, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord, BMO Groupe financier. « Grâce à cette nouvelle offre numérique, les entreprises canadiennes peuvent exercer un meilleur contrôle et profiter d'un niveau de sécurité accru lors du traitement des paiements, tout en éliminant les processus traditionnels, manuels et coûteux liés aux demandes de paiements non réglés. Cela fait partie des efforts que nous déployons en continu dans notre quête d'investir dans des services qui assurent une expérience exceptionnelle à nos clients ainsi que dans le déploiement de tels services. »

L'arrivée du service de comptes clients en lot de Virement Interac offrira aux entreprises canadiennes un plus grand contrôle sur les paiements entrants, tout en leur donnant une meilleure visibilité de leurs flux de trésorerie. Le service aide les entreprises à :

Accéder plus rapidement aux fonds : Les demandes de paiement sont envoyées sous forme d'avis en temps réel ou par SMS. Les clients peuvent ensuite accepter la demande et effectuer le paiement par l'intermédiaire de leur circuit bancaire en ligne.

Gérer efficacement les flux de trésorerie : Les rapports quotidiens permettent de faire le suivi des demandes de paiement en attente et traitées, ce qui facilite le rapprochement.

Simplifier le traitement des paiements : Le service envoie des rappels automatisés par courriel et par SMS de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'appeler les payeurs ayant un paiement non réglé ni de leur envoyer un avis par courriel ou par la poste. De plus, seuls une adresse courriel ou un numéro de téléphone sont échangés. Aucun renseignement personnel n'est donc communiqué.

« Les solutions de paiement numérique sont un élément important de l'efficacité des activités d'une entreprise, et la capacité d'envoyer des demandes de paiement en temps quasi réel à plusieurs destinataires à la fois est l'une des façons dont les entreprises canadiennes peuvent gérer leurs comptes clients avec plus de facilité et en toute confiance », a déclaré Peter Maoloni, vice-président, Produits et plateformes, Interac Corp. « Le service de comptes clients en lot de Virement Interac s'appuie sur nos capacités éprouvées en matière de détection et de prévention de la fraude, d'analyse de données, de messagerie privée et de production de rapports pour simplifier les opérations quotidiennes des entreprises clientes. »

Pour en connaitre davantage, visitez : https://www.bmo.com/principal/entreprise/gestion-de-tresorerie.

