BMO lance le programme Services aux entreprises à portée de main - BMO pour les entrepreneurs noirs et annonce un engagement de 100 millions de dollars en prêts pour aider les entrepreneurs noirs à démarrer, à étendre et à faire croître leur entreprise

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW/ - Dans l'optique de créer un milieu d'affaires plus inclusif pour les entreprises canadiennes, BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il s'est engagé à verser 100 millions de dollars pour le lancement du programme de prêts Services aux entreprises à portée de main - BMO pour les entrepreneurs noirs. Lancé pendant le Mois de l'histoire des Noirs, le programme offre aux propriétaires d'entreprise un meilleur accès aux fonds de roulement, aux ressources éducatives et aux partenariats professionnels pour les aider à démarrer, à étendre et à faire croître leur entreprise.

« Chaque propriétaire d'entreprise mérite d'avoir accès au soutien financier dont il a besoin pour que son entreprise puisse améliorer ses finances, aujourd'hui et demain, a indiqué Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO Banque de Montréal. Le programme Services aux entreprises à portée de main - BMO pour les entrepreneurs noirs rehausse l'accès au capital et aux réseaux qui éliminent les obstacles à l'inclusion. Nous sommes fiers d'être le catalyseur d'une reprise inclusive après une pandémie qui a particulièrement touché les entreprises appartenant à des minorités. »

Grâce à ce programme, les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs peuvent recevoir des prêts d'un montant maximal de 250 000 dollars. Ces prêts peuvent être utilisés pour des investissements en capital visant l'équipement et les améliorations locatives, les fonds de roulement - y compris les stocks, la paie et les paiements de location - et le financement des comptes clients à court terme.

Le programme cadre avec la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et qui comprenait un engagement à doubler le soutien de la Banque aux petites entreprises et aux femmes entrepreneures lors de son lancement en 2019.

« Les entrepreneurs noirs sont confrontés à un accès inéquitable au capital, ce qui entrave leur capacité à créer et à développer des entreprises, a déploré Stanley Julien, chef, Centre de gestion des comptes spéciaux au Canada, BMO Groupe financier. Nous croyons que le financement et les ressources de ce programme permettront aux propriétaires d'entreprise noirs d'étendre leurs activités et d'améliorer leur possibilité de participer à la croissance économique du Canada. »

Pour soutenir le nouveau programme destiné aux entrepreneurs noirs, BMO s'est associé au Black Opportunity Fund (BOF), un organisme communautaire qui s'est engagé à éliminer les obstacles financiers pour les entreprises dirigées par des Noirs. Ce partenariat permettra d'offrir aux propriétaires d'entreprise noirs des programmes éducatifs complets dans des domaines clés tels que la planification d'entreprise, la gestion financière, les ventes, le marketing et l'établissement du budget.

« Nous applaudissons les mesures intentionnelles prises par BMO pour contribuer à démanteler les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les entrepreneurs noirs, a déclaré Craig Wellington, directeur général, Black Opportunity Fund. Le BOF est heureux de s'associer à BMO pour fournir des soutiens au renforcement des capacités des propriétaires d'entreprise noirs afin d'augmenter leurs chances de réussite durable. »

Pour connaître toutes les conditions d'admissibilité et présenter une demande, les clients de BMO sont invités à visiter le site https://bmo.com/entreprise-noirs.

Soutien de BMO

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'engagement de BMO en faveur d'une société inclusive, sans obstacles. Le soutien de la Banque en faveur des Noirs canadiens et américains se traduit par les initiatives suivantes :

Lancement de BMO EMpower (en anglais), un engagement de 5 milliards de dollars américains sur cinq ans pour éliminer les obstacles auxquels font face les entreprises, les communautés et les familles issues de minorités aux États-Unis. EMpower est une série d'engagements à long terme conçus pour susciter des changements significatifs et défendre l'équité raciale.

Création du Conseil consultatif des employés noirs et latino-américains, qui met l'accent sur l'expérience employé et sur l'avancement et la mobilisation des talents noirs et latino-américains au moyen de groupes de travail attitrés et de partenariats avec des groupes-ressources d'employés (GRE) de BMO.

Engagement L'inclusion sans obstacles 2025 visant à accroître la représentation des employés autochtones, noirs et de couleur à tous les niveaux au Canada et aux États-Unis, y compris dans les postes de haute direction à 30 pour cent ou plus au Canada et aux États-Unis, respectivement.

et aux États-Unis, y compris dans les postes de haute direction à 30 pour cent ou plus au et aux États-Unis, respectivement. Lancement de BMORE, un programme de perfectionnement de la main-d'œuvre, en partenariat avec l'OBNL Cara de Chicago , pour recruter des personnes issues de communautés mal desservies et diversifiées et les préparer à des carrières dans les services financiers.

, pour recruter des personnes issues de communautés mal desservies et diversifiées et les préparer à des carrières dans les services financiers. Établissement de Noire et déterminée par BMO , une série d'entrevues avec des femmes noires entrepreneures innovantes.

, une série d'entrevues avec des femmes noires entrepreneures innovantes. Soutien du programme de bourses de la Fondation pour le journalisme canadien pour les personnes noires afin de donner plus de place aux voix des personnes de race noire et cultiver de futurs chefs de file noirs.

Commanditaire majeur du Canadian Anti-Hate Network et signataire de L'initiative BlackNorth.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos du Black Opportunity Fund

Le Black Opportunity Fund est une organisation caritative canadienne enregistrée, dirigée par la communauté, dont le mandat est de contribuer à démanteler le racisme anti-Noir en établissant une réserve durable de capital pour financer les entrepreneurs noirs ainsi que les entreprises et les organismes sans but lucratif et caritatifs dirigés par des Noirs, afin d'améliorer le bien-être social et économique des communautés noires du Canada.

