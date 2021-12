BMO lance le programme Faites une différence emballante pour promouvoir la reprise des petites entreprises pendant la période des fêtes

Le papier coloré arbore des images de dizaines de cadeaux, ainsi qu'un code QR qui conduit à un tableau Pinterest présentant des centaines de produits à acheter et des cartes-cadeaux provenant de petites entreprises appartenant à des femmes de partout au Canada. Parmi les entreprises figurant dans le guide cadeau figurent Blume, Collations Remix et Mme L'Ovary. Une courte vidéo donnant un aperçu du programme est disponible ici (en anglais) et le guide Pinterest complet peut être consulté ici : www.pinterest.ca/bmowrapthegood (en anglais).

Lancé à l'occasion de la Journée de la petite entreprise (le 27 novembre), Faites une différence emballante est un prolongement du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, qui a récemment attribué 120 000 $ en bourses à 18 entreprises canadiennes appartenant à des femmes. Les entreprises figurant dans le guide cadeau sont des demi-finalistes des programmes de bourse de 2021 et de 2020. La campagne est un rappel opportun de faire des achats auprès d'entreprises appartenant à des femmes et de soutenir la reprise des petites entreprises pendant la période des fêtes.

« BMO a vu une occasion de poursuivre son soutien aux entreprises appartenant à des femmes pendant la période des fêtes en créant un papier d'emballage unique qui encourage le magasinage auprès des entreprises appartenant à des femmes, a indiqué Jennifer Carli, chef, Gestion de la marque et médias sociaux, BMO Groupe financier. La pandémie a eu un impact disproportionné sur les entreprises canadiennes appartenant à des femmes, qui mettront plus de temps à se rétablir financièrement que les entreprises appartenant à des hommes. Faites une différence emballante souligne l'engagement de BMO à donner plus de pouvoir aux entreprises appartenant à des femmes, qui sont un élément essentiel du tissu de nos collectivités, tout particulièrement à un moment où elles ont besoin de soutien. »

« Nous sommes fiers d'être un partenaire de la reprise économique de milliers d'entreprises canadiennes, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO Groupe financier. BMO continue d'innover à la fois dans les façons de repérer et de soutenir ses clients, et de s'assurer qu'ils disposent des bons outils bancaires pour que leurs entreprises puissent améliorer leurs finances aujourd'hui et dans le futur. Nous sommes ravis de continuer à déployer des premières pour soutenir les entreprises canadiennes en 2022. »

Le papier d'emballage personnalisé présente les détails du programme, ainsi que des instructions sur la façon d'accéder au guide d'achat Pinterest. Les entreprises participantes du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes qui figurent dans le guide d'achat recevront des exemplaires du papier d'emballage personnalisé à distribuer dans leurs magasins et réseaux.

BMO promeut encore le guide cadeau par des emballages extérieurs sur certaines succursales bancaires et par le biais des médias sociaux. Le papier sera également mis à la disposition des employés de BMO pour leur permettre de promouvoir les femmes qui ont été mises à l'honneur dans le cadre du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes.

Le programme Faites une différence emballante a été conçu par BMO et son agence de création, FCB Canada.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCatherine,[email protected],com, 514-877-8224