PaiementFuté BMO permet aux clients de convertir leurs achats par carte de crédit en versements mensuels moins élevés, sans intérêt

MONTRÉAL, le 28 nov. 2022 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le lancement de PaiementFuté BMO, un nouveau programme de versements échelonnés pour les cartes de crédit maintenant offert aux clients canadiens des cartes de crédit de particulier de BMO par le biais des services bancaires en ligne. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients de transformer les achats admissibles par carte de crédit de plus de 100 $ en versements mensuels moins élevés, sans intérêt, moyennant des frais peu élevés.

Le programme offre aux clients le choix entre différentes modalités de paiement, soit trois, six ou douze versements mensuels égaux, sans frais d'intérêt et avec des frais mensuels peu élevés pouvant atteindre 0,9 pour cent. Avec PaiementFuté BMO, les achats sont effectués dans les limites de crédit existantes, de sorte qu'aucune vérification ou approbation de crédit n'est nécessaire. Les titulaires de carte continuent de profiter de tous les avantages de leur carte de crédit, comme les récompenses et les assurances.

Voici d'autres avantages de PaiementFuté BMO :

Une fonction libre-service entièrement numérique offerte par les Services bancaires en ligne de BMO MD .

. Les clients peuvent établir un programme de versements en quelques étapes faciles, sans frais d'établissement.

Il n'y a pas de versements ou de relevés supplémentaires, car les programmes de versements sont inclus dans les factures mensuelles de carte de crédit.

Il est possible de mettre en place et de gérer plusieurs programmes de versements par le biais des Services bancaires en ligne. Ces programmes de versements peuvent être annulés en tout temps.

« La nouvelle fonctionnalité PaiementFuté BMO offre aux clients une solution prévisible et pratique pour les aider à mieux gérer leurs achats et leurs paiements, a déclaré Jennifer Douglas, chef, Paiements Particuliers et petites entreprise Amérique du Nord. En ayant la possibilité de ventiler leurs achats, les clients peuvent dépenser selon un calendrier qui leur convient, contrôler leur trésorerie et continuer à améliorer leurs finances. Le programme PaiementFuté BMO peut rendre la vie plus abordable dès maintenant en transformant les achats par carte de crédit en versements mensuels moins élevés, moyennant de faibles frais. Qu'il s'agisse de l'achat d'un appareil électroménager, de rénovations indispensables ou d'un achat imprévu, les clients peuvent faire leur achat maintenant en ayant la certitude qu'ils le rembourseront à une date donnée. »

« PaiementFuté BMO est un autre exemple de la stratégie Le numérique au premier plan de BMO en action, qui consiste à bâtir une banque axée sur le numérique et prête pour l'avenir, qui aide les clients à améliorer leurs finances, a ajouté Mat Mehrotra, chef des stratégies numériques de BMO. Cette fonctionnalité offre à nos clients une option numérique commode pour gérer leurs versements de la manière qui convient le mieux à leur situation financière particulière. »

PaiementFuté BMO vient compléter une foule de capacités numériques visant à aider nos clients à améliorer leurs finances, notamment les services suivants de BMO : le Gestionnaire de prélèvements automatiques, le Délai de grâce le jour même, Mon info BMO, SuiviArgent de BMO et la fonction Identification par égoportrait.

Pour plus de renseignements sur PaiementFuté BMO, consultez bmo.com/paiementfute.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

