Disponible sur l'appli Services mobiles BMO, Mon info BMO utilise la technologie de l'IA pour fournir aux clients des infos automatisées et personnalisées mises en contexte sur la base de leur comportement bancaire quotidien. Depuis son lancement en 2019, Mon info BMO a généré plus de 110 millions d'infos pour les clients et la note moyenne totale de satisfaction de la clientèle est actuellement de 4,6/5.

« Le lancement de ces huit nouvelles infos s'appuie sur notre approche numérique de la gestion financière axée sur les données en offrant aux clients une vue holistique de leur activité financière et de leurs habitudes de dépenses, a indiqué Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques, BMO Groupe financier. En rejoignant les clients là où ils sont et en leur offrant de brèves infos automatisées et personnalisées, nous continuons à leur donner les moyens d'améliorer leurs finances. »

Les nouvelles infos permettent aux clients de mieux comprendre leurs habitudes de dépenses et d'établir un budget en conséquence :

Jeux-questionnaires « Où vous dépensez » et « Catégorie de dépenses » : Le client peut en savoir plus sur son comportement en matière de dépenses chez les commerçants qu'il fréquente régulièrement et dans des catégories telles que les restaurants.

« Le client peut en savoir plus sur son comportement en matière de dépenses chez les commerçants qu'il fréquente régulièrement et dans des catégories telles que les restaurants. Dépenses quotidiennes élevées et nouvelles dépenses : Le client est informé de toute augmentation importante de ses achats quotidiens et des dépenses effectuées dans tout nouveau magasin au cours du dernier mois.

Le client est informé de toute augmentation importante de ses achats quotidiens et des dépenses effectuées dans tout nouveau magasin au cours du dernier mois. Virements en double et prélèvements en double : Le client est informé lorsque des transactions et des virements en double ont lieu afin de signaler les erreurs potentielles.

Le client est informé lorsque des transactions et des virements en double ont lieu afin de signaler les erreurs potentielles. Dépôts de salaires et de chèques : Le client est averti lorsqu'il reçoit un chèque de paie et des dépôts de chèques, soulignant les changements dans les soldes de comptes.

Ces nouvelles infos s'appuient sur l'engagement de BMO à offrir une expérience client numérique de premier plan, dont l'Identification par égoportrait, la toute nouvelle solution d'authentification de l'identité qui offre aux clients un moyen pratique de faire une demande de compte bancaire ou de carte de crédit pour particuliers à partir de leurs appareils personnels.

Pour en savoir plus sur les services bancaires mobiles de BMO et pour télécharger l'appli Services mobiles BMO, visitez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224, Internet : www.bmo.com, Twitter : @BMOMedia