Les nouveaux FNB avec tranche protégée et FNB à rendement majoré offrent aux investisseurs une protection contre les baisses et un meilleur rendement des actions, respectivement

Le FNB BMO d'actions canadiennes, positions vendeur et acheteur et le FNB BMO vente d'actions américaines, positions vendeur et acheteur proposent une stratégie de positions vendeur et acheteur sur les actions pour tirer parti des actions surévaluées et sous-évaluées

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO et BMO Investissements Inc., le gestionnaire du Fonds d'occasions de dividendes mondiaux BMO, ont annoncé aujourd'hui le lancement de sept nouveaux FNB BMO et d'une série FNB active du Fonds d'occasions de dividendes mondiaux BMO.

Les nouveaux FNB BMO énumérés dans le tableau ci-dessous ont clôturé leur offre initiale de parts négociées en bourse et sont aujourd'hui cotés et négociés sur les bourses indiquées ci-dessous.

Nouveau FNB BMO Catégorie de

parts Symbole

boursier et

symbole du

titre FNB BMO d'actions canadiennes, positions vendeur

et acheteur Parts en $ CA TSX : ZLSC FNB BMO vente d'actions américaines, positions

vendeur et acheteur Parts en $ CA TSX : ZLSU FINB BMO S&P/TSX 60 Parts en $ CA TSX : ZIU FNB BMO de banques canadiennes à rendement

majoré Parts en $ CA NEO : ZEBA FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars US Parts en $ CA TSX : ZUCM FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars US -

parts en $ US Parts en $ US TSX : ZUCM.U FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré

couvert en dollars canadiens Parts en $ CA NEO : ZUEA FNB BMO d'actions américaines avec tranche

protégée couvert en dollars canadiens - Octobre Parts en $ CA NEO : ZOCT

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de nos nouveaux fonds, y compris deux types de FNB à résultats structurés, les FNB avec tranche protégée et les FNB à rendement majoré, qui permettent aux investisseurs de s'exposer à de vastes marchés boursiers tout en différenciant leurs profils risque-rendement, a déclaré Sara Petrcich, directrice générale et chef, FNB et solutions structurées, BMO Gestion mondiale d'actifs. Les FNB avec tranche protégée offrent une protection en cas de baisse, tandis que les FNB à rendement majoré peuvent accroître le potentiel de rendement sans risque supplémentaire. Ces solutions novatrices combinent la familiarité d'un FNB avec des solutions structurées qui offrent aux investisseurs un moyen unique de personnaliser leur exposition aux marchés boursiers et d'améliorer leurs finances. »

FNB BMO d'actions canadiennes, positions vendeur et acheteur (TSX : ZLSC) Ce FNB vise à procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme, en prenant principalement des positions acheteur et vendeur sur des actions émises par des sociétés canadiennes. Il investira également la trésorerie excédentaire dans des instruments à revenu fixe ou des expositions à des titres à revenu fixe. Le FNB peut utiliser l'effet de levier afin d'accroître les rendements et, dans ce cas, la somme des positions acheteur et vendeur sur des actions dépassera généralement 100 pour cent.





FNB BMO vente d'actions américaines, positions vendeur et acheteur (TSX : ZLSU) Ce FNB vise à procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme, en prenant principalement des positions acheteur et vendeur sur des actions émises par des sociétés américaines. Il investira également la trésorerie excédentaire dans des instruments à revenu fixe ou des expositions à des titres à revenu fixe. Le FNB peut utiliser l'effet de levier afin d'accroître les rendements et, dans ce cas, la somme des positions acheteur et vendeur sur des actions dépassera généralement 100 pour cent.





FINB BMO S&P/TSX 60 (TSX : ZIU) Ce FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice boursier canadien, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice S&P/TSX 60.





FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré (NEO : ZEBA) Le FNB vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et environ le double (2x) du rendement à la hausse d'un indice qui fournit une exposition à des titres de capitaux propres de banques canadiennes diversifiées jusqu'à concurrence d'un plafond (avant les frais et les taxes et impôts) et approximativement une seule exposition à la baisse (avant les frais et les taxes et impôts) au cours de la période du résultat cible dans des conditions normales du marché. Le FNB peut être détenu indéfiniment et est renouvelé à la fin de chaque période du résultat cible, environ chaque trimestre. La période du résultat cible initiale est la période commençant à la date d'émission initiale et d'inscription des parts du FNB et se terminant vers le 31 décembre 2023. Après cette période du résultat cible initiale, chaque période du résultat cible subséquente durera environ un trimestre à compter du premier jour ouvrable de janvier 2024.





FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars US (TSX : ZUCM etTSX : ZUCM.U) Ce FNB cherche à maximiser le revenu à court terme et en même temps à préserver le capital et à maintenir la liquidité, en procurant aux porteurs de parts une exposition à des titres à revenu fixe à court terme de grande qualité libellés en dollars américains.





FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens (NEO : ZUEA) Ce FNB vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et environ le double (2x) du rendement à la hausse d'un indice conçu pour mesurer le segment des sociétés à grande capitalisation du marché boursier américain jusqu'à concurrence d'un plafond (avant les frais et les taxes et impôts) et approximativement une seule exposition à la baisse (avant les frais et les taxes et impôts) au cours de la période du résultat cible dans des conditions normales du marché. Le FNB peut être détenu indéfiniment et est renouvelé à la fin de chaque période du résultat cible, environ chaque trimestre. La période du résultat cible initiale est la période commençant à la date d'émission initiale et d'inscription des parts du FNB et se terminant vers le 31 décembre 2023. Après cette période du résultat cible initiale, chaque période du résultat cible subséquente durera environ un trimestre à compter du premier jour ouvrable de janvier 2024.





Ce FNB vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et environ le double (2x) du rendement à la hausse d'un indice conçu pour mesurer le segment des sociétés à grande capitalisation du marché boursier américain jusqu'à concurrence d'un plafond (avant les frais et les taxes et impôts) et approximativement une seule exposition à la baisse (avant les frais et les taxes et impôts) au cours de la période du résultat cible dans des conditions normales du marché. Le FNB peut être détenu indéfiniment et est renouvelé à la fin de chaque période du résultat cible, environ chaque trimestre. La période du résultat cible initiale est la période commençant à la date d'émission initiale et d'inscription des parts du FNB et se terminant vers le 31 décembre 2023. Après cette période du résultat cible initiale, chaque période du résultat cible subséquente durera environ un trimestre à compter du premier jour ouvrable de janvier 2024. FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Octobre (NEO : ZOCT) Le FNB vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et des rendements (avant les frais et les taxes et impôts) qui correspondent dans la mesure du possible au rendement d'un indice conçu pour mesurer le segment des sociétés à grande capitalisation du marché boursier américain (l'« indice de référence ») jusqu'à concurrence d'un plafond (avant les frais et les taxes et impôts), tout en procurant une marge de protection sur la première tranche de 15 pour cent (avant les frais et les taxes et impôts) de la baisse du cours de l'indice de référence, sur une période d'environ un an commençant le premier jour ouvrable d'octobre de chaque année et se terminant le dernier jour ouvrable de septembre de l'année suivante ou vers cette date, appelée la période du résultat cible. La période du résultat cible initiale est la période commençant à la date d'émission initiale et d'inscription des parts du FNB et se terminant vers le 30 septembre 2024. Après cette période du résultat cible initiale, chaque période du résultat cible subséquente durera environ un an à compter du premier jour ouvrable d'octobre de chaque année jusqu'au dernier jour ouvrable de septembre de cette année ou vers cette date.

Série FNB active du Fonds d'occasions de dividendes mondiaux BMO

Le Fonds d'occasions de dividendes mondiaux BMO a clôturé son offre initiale de parts de la série FNB active, qui sont aujourd'hui cotées et négociées à la bourse NEO.

Nouvelle série FNB active des Fonds

d'investissement BMO Catégorie de

parts Symbole

boursier et

symbole du

titre Fonds d'occasions de dividendes mondiaux BMO Série FNB

active NEO : BGDV

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux BMO (série FNB active) (NEO : BGDV) Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur du placement à long terme du porteur de parts en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde qui versent des dividendes ou qui devraient verser des dividendes.

À propos des FNB à résultats structurés

Collectivement, le FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré, le FNB BMO d'actions américaines à rendement majoré couvert en dollars canadiens et le FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Octobre sont désignés sous le nom de « FNB à résultats structurés ». Les FNB à résultats structurés visent à fournir aux investisseurs un rendement sur une période du résultat cible déterminée (chacune, une « période du résultat cible »).

Un investisseur qui achète des parts d'un FNB à résultats structurés autrement que le premier jour d'une période du résultat cible et/ou qui rachète ou vend des parts d'un FNB à résultats structurés avant la fin d'une période du résultat cible peut obtenir des résultats très différents des résultats cibles recherchés par ce FNB à résultats structurés pour cette période du résultat cible. Pour atteindre les résultats cibles recherchés par un FNB à résultats structurés pour une période du résultat cible, l'investisseur doit détenir des parts du FNB à résultats structurés pendant toute la période du résultat cible.

Le site Web des FNB à résultats structurés (www.bmofnb.com) fournit des informations importantes sur les FNB à résultats structurés (y compris les dates de début et de fin de la période du résultat cible et le plafond et le tampon, le cas échéant, concernant les FNB à résultats structurés), ainsi que des informations relatives aux résultats potentiels d'un investissement dans les FNB à résultats structurés sur une base quotidienne.

Le plafond de prix pour la période du résultat cible initiale de chacun des FNB à résultats structurés (qui a été établi au moment où le FNB à résultats structurés a acheté les options de convergence applicables) est le suivant :

FNB à résultats structurés Plafond de la période du résultat

cible initiale FNB BMO de banques canadiennes à

rendement majoré 6,6 %*, avant les frais et les taxes et

impôts FNB BMO d'actions américaines à rendement

majoré couvert en dollars canadiens 7,0 %*, avant les frais et les taxes et

impôts FNB BMO d'actions américaines avec tranche

protégée couvert en dollars canadiens - Octobre 10,5 %, avant les frais et les taxes et

impôts

* Représente environ le double (2x) du rendement du FNB de référence applicable.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Centre FNB BMO.

S&PMD est une marque déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « TSX » est une marque de commerce de TSX, Inc. Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence à S&P Dow Jones Indices LLC et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. relativement au FNB. L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et est utilisé sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en rapport avec le FNB. S&P Dow Jones LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne recommandent pas le FNB, pas plus qu'elles ne l'appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales ne font aucune déclaration quant à l'opportunité d'effectuer des opérations ou un placement dans ce FNB.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais (s'il y a lieu). Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et la série FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 87,7 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1 Morningstar, décembre 2022

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

