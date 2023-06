Le lancement comprend trois nouveaux fonds, dont un fonds d'options d'achat couvertes d'allocation de l'actif tout-en-un

MONTRÉAL, le 23 juin 2023 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une série de titres négociés en bourse offerts par les fonds d'investissement BMO suivants : le BMO Fonds mondial de revenu amélioré (TSX: ZWQT), le BMO Fonds d'actions américaines de croissance RFG (TSX: ZUGE) et le BMO Fonds d'actions américaines de valeur RFG (TSX: ZUVE).

Les fonds ZWQT, ZUGE et ZUVE ont clôturé leur placement initial de parts de fonds négociés en bourse et commenceront à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto.

« Nous sommes ravis de lancer trois nouveaux fonds de la série FNB qui aident les investisseurs à progresser en leur permettant de personnaliser leur portefeuille en fonction de la conjoncture, a déclaré Kevin Gopaul, président et chef des activités commerciales, BMO Gestion mondiale d'actifs. Désormais, les conseillers et les investisseurs disposeront d'une boîte à outils élargie pour interagir efficacement avec les tendances du marché. Nos nouveaux fonds BMO sauront satisfaire aussi bien les investisseurs à la recherche de revenus que ceux qui recherchent la croissance par le biais d'actions mondiales et américaines, grâce au savoir-faire et aux antécédents de notre équipe chevronnée. »

BMO Fonds mondial de revenu amélioré (TSX: ZWQT) (parts des séries A, T6, F, F6, I, Conseiller et de la série FNB). Ce fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse d'actions mondiales dont le rendement est supérieur à celui de l'ensemble du marché des actions. Ce fonds peut également investir dans d'autres fonds d'investissement ou investir directement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation individuels.





(parts des séries A, F, I, Conseiller et de la série FNB). Ce fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines qui offrent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. BMO Fonds d'actions américaines de valeur RFG (TSX: ZUVE) (parts des séries A, F, I, Conseiller et de la série FNB). Ce fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines dont le prix est inférieur à leur valeur intrinsèque.

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : bmofnb.com.

Les inscriptions ZWQT, ZUGE et ZUVE d'aujourd'hui enrichissent la vaste gamme de stratégies des FNB BMO, qui couvre divers mandats, catégories d'actif et régions géographiques, pour offrir des solutions de portefeuille efficaces aux investisseurs. De plus amples informations sur les fonds ZWQT, ZUGE et ZUVE sont disponibles au Centre FNB de BMO Gestion mondiale d'actifs.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (le cas échéant). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. La série FNB des fonds d'investissement BMO s'échange comme des actions, peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative et sa valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

