La nouvelle fonctionnalité aide les clients à surveiller, améliorer et maintenir leur historique de crédit, sans affecter leur cote de crédit.

MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le lancement de Coach Crédit de BMO, un nouvel outil gratuit de surveillance et de rapport de crédit pour aider les clients de BMO à mieux comprendre, surveiller et construire leur historique de crédit sans affecter leur cote de crédit.

Mise à la disposition de tous les clients des Services bancaires aux particuliers de BMO qui utilisent les Services bancaires en ligne de BMO et l'appli Services mobiles BMO, la fonctionnalité Coach Crédit de BMO offre un moyen intelligent et intuitif de faciliter la gestion de la santé financière globale grâce à des alertes, des conseils personnalisés et un simulateur de cote de crédit dynamique. Les clients peuvent suivre les tendances d'utilisation du crédit, s'informer sur les facteurs qui influencent leur cote et découvrir comment certaines décisions financières, telles que contracter un prêt automobile, ouvrir un nouveau compte de carte de crédit ou payer systématiquement leurs factures à temps, peuvent affecter leur cote.

« À BMO, nous nous engageons à aider les Canadiens à améliorer leurs finances en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour prendre le contrôle de leur avenir financier, a indiqué Mathew Mehrotra, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. Coach Crédit de BMO rend la santé financière plus accessible et plus compréhensible, permettant ainsi à nos clients de prendre des décisions financières plus éclairées, de se constituer un profil de crédit plus solide et d'atteindre leurs objectifs financiers. »

La cote de crédit est basée sur plusieurs facteurs et reflète la capacité d'une personne à rembourser ses prêts, ses factures et autres engagements dans les délais impartis. Elle aide les prêteurs à comprendre le niveau d'expérience d'une personne en matière de produits de crédit et sa capacité à les gérer.

Coach Crédit de BMO s'ajoute à la gamme de ressources et d'outils numériques innovateurs que BMO met à la disposition des clients pour les aider à acquérir des connaissances financières, à suivre leurs plans financiers et à atteindre leurs objectifs financiers :

Mon progrès financier de BMO : Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme numérique innovante de planification des objectifs aide les clients à créer des plans à long terme personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs.

: Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme numérique innovante de planification des objectifs aide les clients à créer des plans à long terme personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs. FinancesFutées BMO : Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer la littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

: Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer la littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement. Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne de BMO permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

: Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne de BMO permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers. PaiementFuté BMO : Un outil souple qui aide les clients à transformer leurs achats par carte de crédit en un programme de versements mensuels égaux, améliorant leur capacité à gérer leurs flux de trésorerie et à mieux comprendre leurs dépenses. Depuis son lancement, PaiementFuté a donné aux clients des renseignements clairs sur leurs habitudes de dépenses et leurs progrès vers leurs objectifs.

Pour plus de renseignements sur Coach Crédit de BMO, visitez www.bmo.com/coach-credit.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

