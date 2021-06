MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (le « gestionnaire »), le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a confirmé que la fusion annoncée précédemment du BMO Fonds de revenu à taux variable avec le BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé prendra effet puisque l'approbation des porteurs de titres a été obtenue lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 18 juin 2021 et que l'approbation des autorités en valeurs mobilières a également été reçue pour cette fusion.

La fusion sera effectuée sur une base imposable pour les porteurs de titres du BMO Fonds de revenu à taux variable. Avec prise d'effet le ou vers le 25 juin 2021, les porteurs de titres de chaque série du BMO Fonds de revenu à taux variable recevront des titres de la même série du BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé, à raison d'un dollar pour chaque dollar détenu, puis le BMO Fonds de revenu à taux variable sera liquidé dès que raisonnablement possible.

Les porteurs de titres du BMO Fonds de revenu à taux variable auront le droit de racheter des titres ou d'effectuer des substitutions du BMO Fonds de revenu à taux variable jusqu'à la fermeture des bureaux le 24 juin 2021. Si un porteur de titres rachète des titres du BMO Fonds de revenu à taux variable dont l'achat avait été assorti de frais de vente différés ou de frais réduits, le porteur de titres sera aussi tenu de payer les frais de rachat correspondants.

Par ailleurs, la fusion du BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée dans le BMO Fonds de dividendes n'aura pas lieu comme annoncée précédemment puisque les porteurs de titres du BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée n'ont pas approuvé cette fusion lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 18 juin 2021. Le BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée continuera d'être offert aux investisseurs. Les titres de la série Classique du BMO Fonds de dividendes ne pourront plus être achetés à compter du 24 juin 2021, car cette série de titres n'avait été créée que pour faciliter la fusion.

