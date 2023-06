MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO (le « gestionnaire »), a annoncé aujourd'hui des changements à sa gamme de fonds, notamment une proposition de fusion de certains fonds d'investissement BMO, des changements de nom de certains fonds d'investissement BMO et une réduction correspondante des frais de gestion et d'administration, le plafonnement des frais d'exploitation d'un fonds d'investissement BMO et des changements à l'évaluation du risque de certains fonds d'investissement BMO.

Fusions de fonds proposées - Fonds d'investissement de catégorie de société

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des porteurs de titres, le gestionnaire propose de fusionner (les « fusions de catégories de sociétés ») chacun des fonds d'investissement de catégorie de société (collectivement, les « fonds de catégorie de société BMO ») dans des fiducies de fonds d'investissement correspondants (chacun étant un « fonds maintenu »). Chaque fonds de catégorie de société BMO est une catégorie de Catégorie de société BMO inc., une société de fonds d'investissement. Chacune des fusions de catégorie de société impliquera la fusion d'un Fonds catégorie de société BMO (chacun étant un « fonds dissous ») dans un fonds maintenu correspondant, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fonds dissous Fonds maintenus BMO Catégorie asiatique de croissance et de

revenu BMO Fonds asiatique de croissance et de

revenu BMO Catégorie actions canadiennes BMO Fonds d'actions canadiennes BMO Catégorie dividendes BMO Fonds mondial de dividendes BMO Catégorie mondiale de dividendes BMO Fonds d'occasions de dividendes

mondiaux BMO Catégorie mondiale énergie BMO Fonds mondial énergie BMO Catégorie mondiale d'actions BMO Fonds mondial d'actions BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité BMO Fonds FNB mondial à faible volatilité BMO Catégorie Chine élargie BMO Fonds Chine élargie BMO Catégorie valeur internationale BMO Fonds valeur internationale BMO Catégorie actions américaines BMO Fonds d'actions américaines BMO Portefeuille de revenu CatégorieSélectMD BMO Portefeuille revenu FiducieSélectMD BMO Portefeuille équilibré CatégorieSélectMD BMO Portefeuille équilibré FiducieSélectMD BMO Portefeuille croissance CatégorieSélectMD Portefeuille croissance FiducieSélectMD BMO Portefeuille actions de croissance

CatégorieSélectMD BMO Portefeuille actions de croissance

FiducieSélectMD BMO Catégorie Portefeuille FNB de revenu BMO Portefeuille FNB de revenu BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré BMO Portefeuille FNB équilibré BMO Catégorie portefeuille FNB croissance BMO Portefeuille FNB croissance BMO Catégorie Portefeuille actions de

croissance BMO Portefeuille actions de croissance

Les fusions de catégories de sociétés seront effectuées avec report d'impôt pour les porteurs de titres.

Le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement BMO a donné son approbation pour chacune des fusions de catégories de société proposées. Les porteurs de titres des fonds dissous énumérés ci-dessus ne sont pas tenus de voter en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Toutefois, en raison des exigences du droit des sociétés, les porteurs de titres de ces fonds dissous voteront collectivement pour approuver ou non la vente de la quasi-totalité des actifs de Catégorie de société BMO inc.

Le gestionnaire demandera l'approbation des porteurs de titres pour les fusions de catégorie de société proposées lors d'une assemblée des actionnaires de Catégorie de société BMO inc. qui se tiendra le 16 août 2023. Si l'approbation requise est obtenue, chaque fusion de catégorie de société sera mise en œuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 25 août 2023 (la « date d'entrée en vigueur »).

Les achats et les substitutions de titres de chaque fonds dissous seront suspendus à la fermeture des bureaux le troisième jour ouvrable précédant la date d'entrée en vigueur, à l'exception des achats effectués dans le cadre de régimes d'épargne continue préétablis, qui seront suspendus à la fermeture des bureaux le cinquième jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.

Les porteurs de titres de chaque fonds dissous auront le droit de racheter des titres du fonds dissous ou d'effectuer des substitutions à partir de celui-ci jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.

Chaque fonds dissous sera liquidé dès que cela sera raisonnablement possible après la fusion des catégories de sociétés respectives. Si les fusions de catégories de société proposées ne sont pas approuvées, le gestionnaire ne procédera à aucune des fusions de catégories de société proposées.

Avant les assemblées, un document de notification et d'accès sera envoyé aux porteurs de titres inscrits le ou vers le 11 juillet 2023. Le document de notification et d'accès décrira les différentes façons dont les porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire d'une circulaire d'information de la direction qui contient tous les détails des fusions de catégories de société proposées. Le document de notification et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.com.

Fusions de fonds proposées - Fonds en fiducie

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des porteurs de titres, le gestionnaire propose de fusionner (les « fusions de fiducies ») deux fiducies de fonds d'investissement (les « BMO Fonds de fiducie ») dans une fiducie de fonds d'investissement correspondante (chacun étant un « fonds maintenu »). Chacune des fusions de fiducies impliquera la fusion d'un fonds de fiducie BMO (chacun étant un « fonds dissous ») dans un fonds maintenu correspondant, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fonds dissous Fonds maintenus BMO Fonds d'obligations BMO Fonds d'obligations de base Plus BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion

tactique BMO Portefeuille FNB à revenu fixe

Les fusions de fiducies seront effectuées sur une base imposable pour les porteurs de titres.

Le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement BMO a émis une recommandation positive pour chacune des fusions de fiducies proposées. Le gestionnaire demandera l'approbation des porteurs de titres de chaque fonds dissous lors d'assemblées extraordinaires des porteurs de titres qui se tiendront le 16 août 2023. Si l'approbation requise est obtenue, chaque fusion de fiducie sera mise en œuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 15 septembre 2023 (la « date d'entrée en vigueur »).

Chaque fonds dissous sera liquidé dès que cela sera raisonnablement possible après le fusions de fonds de fiducie respectives. Si la fusion du BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique n'est pas approuvée, le BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique sera dissous le ou vers le 15 septembre 2023.

Les achats et les substitutions de titres de chaque fonds dissous seront suspendus à la fermeture des bureaux le troisième jour ouvrable précédant la date d'entrée en vigueur, à l'exception des achats effectués dans le cadre de régimes d'épargne continue préétablis, qui seront suspendus à la fermeture des bureaux le cinquième jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.

Les porteurs de titres de chaque fonds dissous auront le droit de racheter des titres du fonds dissous ou d'effectuer des substitutions à partir de celui-ci jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.

Avant les assemblées, un document de notification et d'accès sera envoyé aux porteurs de titres inscrits de chaque fonds le ou vers le 11 juillet 2023. Le document de notification et d'accès décrira les différentes façons dont les porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire d'une circulaire d'information de la direction qui contient tous les détails des fusions de fiducies proposées. Le document de notification et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.com.

Changements de noms et réductions des frais de gestion et d'administration

En date du 30 mai 2023, le gestionnaire a changé le nom de certains de ses fonds d'investissement BMO, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Ancien nom Nouveau nom BMO Portefeuille de revenu

FondSélectMD BMO Portefeuille de revenu géré BMO Portefeuille équilibré

FondSélectMD BMO Portefeuille équilibré géré BMO Portefeuille croissance

FondSélectMD BMO Portefeuille croissance géré BMO Portefeuille actions de croissance

FondSélectMD BMO Portefeuille actions de croissance géré BMO Fonds canadien d'actions à grande

capitalisation BMO Fonds alpha intelligent d'actions

canadiennes

Parallèlement aux changements de noms, le gestionnaire a réduit les frais de gestion des séries A, F et Conseiller du BMO Portefeuille de revenu géré, du BMO Portefeuille équilibré géré, du BMO Portefeuille de croissance géré et du Portefeuille actions de croissance géré, ainsi que des séries A, T5 et Conseiller du BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, en date du 30 mai 2023.

Séries de titres du

BMO Portefeuille de revenu

géré (auparavant, le BMO

Portefeuille de revenu

FondSélectMD) Anciens frais de gestion

annuels Nouveaux frais de

gestion annuels en

vigueur le 30 mai 2023 Série A 1,95 % 1,55 % Série F 0,95 % 0,55 % Série Conseiller 1,95 % 1,55 % Séries de titres du

BMO Portefeuille équilibré

géré (auparavant, le BMO

Portefeuille équilibré

FondSélectMD) Anciens frais de gestion

annuels Nouveaux frais de

gestion annuels en

vigueur le 30 mai 2023 Série A 1,95 % 1,55 % Série F 0,95 % 0,55 % Série Conseiller 1,95 % 1,55 % Séries de titres du BMO Portefeuille croissance

géré (auparavant, le BMO

Portefeuille croissance

FondSélectMD) Anciens frais de gestion

annuels Nouveaux frais de

gestion annuels en

vigueur le 30 mai 2023 Série A 1,95 % 1,55 % Série F 0,95 % 0,55 % Série Conseiller 1,95 % 1,55 % Séries de titres du

BMO Portefeuille actions de

croissance géré (auparavant,

le BMO Portefeuille actions de

croissance FondSélectMD) Anciens frais de gestion

annuels Nouveaux frais de

gestion annuels en

vigueur le 30 mai 2023 Série A 1,95 % 1,55 % Série F 0,95 % 0,55 % Série Conseiller 1,95 % 1,55 % Série de titres du

BMO Fonds alpha intelligent

d'actions canadiennes

(auparavant, le BMO Fonds

canadien d'actions à grande

capitalisation) Anciens frais de gestion

annuels Nouveaux frais de

gestion annuels en

vigueur le 30 mai 2023 Série A 2,00 % 1,55 % Série T5 2,00 % 1,55 % Série Conseiller 2,00 % 1,55 %

De plus, le gestionnaire a réduit les frais d'administration fixes du BMO Portefeuille de revenu géré, du BMO Portefeuille équilibré géré, du BMO Portefeuille croissance géré et du BMO Portefeuille actions de croissance géré de 0,20 % à 0,15 %.

Plafonnement des frais d'exploitation

À compter d'aujourd'hui, le gestionnaire a plafonné les frais d'exploitation de chaque série du BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu à 0,25 %.

Modifications de l'évaluation du risque

L'évaluation du risque des fonds énumérés ci-dessous a changé avec prise d'effet immédiate. Il n'y a aucun changement aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds associés aux nouvelles évaluations du risque.

Ces modifications de l'évaluation du risque sont fondées sur la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sur un examen annuel par le gestionnaire visant à déterminer le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public.

Fonds Ancienne

évaluation du

risque Nouvelle

évaluation du

risque BMO Portefeuille conservateur AscensionMC Faible Faible à moyen BMO Catégorie asiatique de croissance et de

revenu Faible à moyen Moyen BMO Fonds asiatique de croissance et de

revenu Faible à moyen Moyen BMO Portefeuille FNB conservateur Faible Faible à moyen BMO Catégorie dividendes Faible à moyen Moyen BMO Fonds de dividendes Faible à moyen Moyen BMO Catégorie mondiale de dividendes Faible à moyen Moyen BMO Fonds mondial de dividendes Faible à moyen Moyen BMO Catégorie Chine élargie Moyen Moyen à élevé BMO Fonds Chine élargie Moyen Moyen à élevé BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée Faible à moyen Moyen Fonds FNB actions du NASDAQ 100 BMO Moyen Moyen à élevé BMO Fonds de dividendes nord-américains Faible à moyen Moyen BMO Portefeuille de retraite équilibré Faible Faible à moyen BMO Portefeuille conservateur FiducieSélectMD Faible Faible à moyen BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines Moyenne Faible à moyen BMO Portefeuille conservateur durable Faible Faible à moyen BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique Moyen Faible à moyen BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US Faible Faible à moyen

Pour en savoir plus sur les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter www.bmo.com/investissements/fonds/.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les Fonds catégorie de société BMO sont des séries de Catégorie de société BMO Inc., gérées par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais (le cas échéant). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

NasdaqMD, Nasdaq 100 IndexMD, Nasdaq 100MD, NDX sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés ») et sont utilisées sous licence par BMO Investissements Inc. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité ou le caractère opportun des produits. Le ou les produits ne sont ni émis, ni cautionnés, ni vendus, ni promus par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU OU DES PRODUITS.

