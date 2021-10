MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (le « gestionnaire »), le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui des réductions des frais de gestion et d'administration de certaines séries de titres du Fonds du marché monétaire BMO et des changements de gestionnaire de portefeuille ou de sous-conseiller pour certains fonds.

Réductions des frais de gestion et d'administration

Le gestionnaire a réduit les frais de gestion des titres des séries A, F, D, M et Conseiller du Fonds du marché monétaire BMO comme suit, avec prise d'effet immédiate :

Fonds Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds du marché monétaire BMO Série A : 1,00 %

Série F : 0,30 %

Série D : 0,85 %

Série M : 0,35 %

Série Conseiller : 1,00 % Série A : 0,60 %

Série F : 0,20 %

Série D : 0,55 %

Série M : 0,30 %

Série Conseiller : 0,60 %

Le gestionnaire a également réduit les frais d'administration des titres des séries A, F, D et Conseiller du Fonds du marché monétaire BMO de 0,12 % à 0,08 %, avec prise d'effet immédiate.

Le gestionnaire peut, au cours de certaines années et dans certains cas, absorber une partie des frais de gestion, des frais d'administration ou d'autres frais particuliers de ce fonds ou des séries de ce fonds. La décision d'absorber ces frais est examinée périodiquement et déterminée à la discrétion du gestionnaire, sans avis aux porteurs de titres.

Changement de gestionnaire de portefeuille et de sous-conseiller

À compter du ou vers le 12 novembre 2021, Taplin, Canida & Habacht, LLC (« TCH ») cessera d'agir à titre de sous-conseiller pour le Fonds d'obligations mixtes BMO et BMO Asset Management Limited sera le seul sous-conseiller de ce fonds. BMO Gestion d'actifs inc. demeure le gestionnaire de portefeuille de ce fonds.

À compter du ou vers le 12 novembre 2021, Columbia Management Investment Advisers, LLC (« CMIA ») remplacera BMO Gestion d'actifs inc. à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds d'obligations américaines à rendement élevé BMO, et TCH cessera d'agir à titre de sous-conseiller pour ce fonds. Conséquemment, un changement sera effectué dans les stratégies d'investissement du Fonds d'obligations américaines à rendement élevé BMO.

À compter du ou vers le 12 novembre 2021, CMIA remplacera TCH à titre de sous-conseiller pour la partie à revenu fixe américain du Fonds équilibré en dollars US BMO et pour les parties à revenu fixe américain et à obligations américaines à rendement élevé du Fonds américain de revenu mensuel en dollars US BMO.

À compter du ou vers le 19 novembre 2021, BMO Asset Management Corp. cessera d'agir à titre de sous-conseiller pour le Fonds du marché monétaire en dollars US BMO et BMO Gestion d'actifs inc. assumera, à titre de gestionnaire de portefeuille, la responsabilité de la gestion du portefeuille de ce fonds.

À compter du ou vers le 15 décembre 2021, CMIA remplacera BMO Asset Management Corp. à titre de sous-conseiller pour la partie en actions américaines de chacun des fonds suivants : le Fonds de dividendes nord-américains BMO, le Fonds équilibré en dollars US BMO et le Fonds américain de revenu mensuel en dollars US BMO. BMO Gestion d'actifs inc. demeurera le gestionnaire de portefeuille du Fonds de dividendes nord-américains BMO, du Fonds équilibré en dollars US BMO et du Fonds américain de revenu mensuel en dollars US BMO.

À compter du ou vers le 15 décembre 2021, CMIA remplacera BMO Gestion d'actifs inc. à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds international d'actions BMO, du Fonds de dividendes américains BMO, du Fonds de dividendes en dollars US BMO, du fonds Catégorie actions américaines BMO, du Fonds d'actions américaines BMO et du Fonds américain à petite capitalisation BMO, et BMO Asset Management Corp. cessera d'agir à titre de sous-conseiller pour ces fonds.

Pour en savoir plus sur les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter www.bmo.com/investissements/fonds.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les titres de fonds d'investissement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur gouvernemental. Il n'y a aucune garantie que la valeur liquidative respective des titres du Fonds du marché monétaire BMO ou du Fonds du marché monétaire en dollars US BMO se maintiendra ou que vous pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ces fonds. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées ou supprimées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

