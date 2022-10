BMO est la première banque nord-américaine à acheter des crédits de carbone générés par les solutions techniques uniques d'élimination du carbone de CarbonCure.





BMO continue d'innover pour atteindre ses objectifs de carboneutralité avec un accord de réduction et d'élimination de 5 750 tonnes métriques de dioxyde de carbone.

MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il s'est engagé à acheter des crédits de carbone sur cinq ans, qui représentent 5 750 tonnes métriques d'élimination et de réduction de dioxyde de carbone, par le biais d'un accord conclu avec CarbonCure Technologies, une entreprise de technologie climatique basée à Halifax qui soutient la décarbonisation de l'industrie mondiale du béton. Les crédits devraient être livrés chaque septembre de 2022 à 2026. Carboneutre depuis 2010, BMO est la première banque nord-américaine à acheter des crédits de carbone de CarbonCure et le premier acheteur de crédits de carbone soutenant la gamme complète de technologies de minéralisation du carbone de CarbonCure, qui permet le stockage permanent du CO₂ dans le processus de fabrication du béton.

Cette annonce fait suite à l' achat par BMO l'an dernier d'unités d'élimination du carbone par capture atmosphérique directe avec la technologie de l'entreprise canadienne Carbon Engineering . Les projets d'élimination du carbone, y compris des solutions techniques qui stockent le carbone pendant plus de 100 ans, font partie de la stratégie de BMO visant à diversifier son portefeuille de compensations pour atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

« Dans le cadre de son ambition climatique et conformément à sa raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaire, BMO s'est concentré sur la manière dont nous pouvons soutenir l'innovation par le biais de notre programme de carboneutralité. Pour atteindre la carboneutralité, nous aurons besoin de beaucoup d'innovation et de nouvelles technologies, notamment les solutions développées par CarbonCure, a souligné Michael Torrance, chef de la durabilité de BMO. Depuis 2010, BMO est carboneutre dans ses activités en combinant la réduction de sa consommation d'énergie, avec l'achat de certificats d'énergie renouvelable pour correspondre à 100 pour cent de sa consommation d'électricité et avec la compensation du reste de ses émissions de carbone. Notre entente avec CarbonCure est une emballante occasion pour BMO de soutenir les nouvelles technologies qui feront progresser l'innovation alignée sur le principe de carboneutralité dans les décennies à venir. »

« Nous sommes ravis de nous engager dans cette entente avec BMO, s'est réjoui Robert Niven, président du conseil et chef de la direction de CarbonCure Technologies. L'engagement de BMO, le premier du genre, à acheter des crédits de carbone soutenant la gamme complète de nos technologies représente le type d'investissement qui est vital pour s'attaquer à la crise climatique. Nous devons tirer parti de tous les outils de notre boîte à outils et mettre rapidement les innovations à l'échelle. Les technologies de CarbonCure ont permis de réduire et d'éliminer plus de 210 000 tonnes métriques de CO₂ à ce jour; avec le précieux soutien de BMO, nous sommes impatients d'accélérer encore plus notre croissance et notre impact à l'échelle mondiale. »

Les systèmes de CarbonCure injectent le CO₂ capturé dans du béton prêt à l'emploi, l'eau recyclée de l'usine et les granulats de béton recyclés, où le CO₂ est stocké de manière sûre et permanente. L'avantage supplémentaire de la minéralisation du carbone dans la fabrication du béton est qu'elle permet également de réduire l'utilisation de ciment à forte intensité de carbone, de sources d'eau douce et de granulats vierges. Dès l'injection, le CO₂ se transforme immédiatement en nanoparticules semblables à de la roche qui s'incrustent dans ces matériaux pour des millénaires. Même si le béton de CarbonCure est démoli par la suite, le CO₂ minéralisé ne retournera jamais dans l'atmosphère.

En 2021, une méthodologie mise au point par CarbonCure pour le calcul des crédits carbone a été vérifiée par Verra, le programme volontaire de crédit de gaz à effet de serre le plus utilisé au monde. Dans la plupart des cas, CarbonCure peut mesurer et suivre le CO₂ depuis le point de capture jusqu'à la minéralisation, ce qui permet aux acheteurs de crédits de disposer d'informations précises liées à la date de déploiement et à l'emplacement du CO₂ qu'ils ont éliminé contre rémunération.

En mars 2021, BMO a annoncé son ambition climatique, qui comprend le lancement de l'Institut pour le climat de BMO, dans l'optique d'être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre. Cet objectif cadre avec un engagement précédent de mobiliser 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 pour les entreprises qui visent des résultats durables. En 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, dont le palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability World Index et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le dernier Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici . Pour connaître l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter sa page Changements climatiques .

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de CarbonCure Technologies

CarbonCure Technologies (en anglais), une entreprise de technologie d'élimination du dioxyde de carbone à croissance rapide, a pour mission de réduire et d'éliminer chaque année 500 millions de tonnes métriques d'émissions de carbone, ce qui équivaut à retirer 100 millions de voitures de la circulation chaque année. La gamme de technologies de CarbonCure stocke de façon permanente le CO₂ capturé dans le béton par minéralisation du carbone. Grâce aux centaines de systèmes vendus dans l'industrie mondiale du béton et à une méthodologie vérifiée par Verra, les technologies de CarbonCure préservent actuellement l'atmosphère de milliers de tonnes de CO₂ chaque mois, avec une croissance et un impact exponentiels, d'année en année. La recherche de pointe et l'innovation de CarbonCure lui ont valu une reconnaissance mondiale et des titres prestigieux, notamment celui de gagnant du Grand Prix Carbon XPRIZE, de société figurant sur la liste 2022 CNBC Disruptor 50 et de société du Cleantech 100 Hall of Fame. Parmi les investisseurs de CarbonCure figurent Breakthrough Energy Ventures, Amazon, Microsoft, Carbon Direct et Mitsubishi Corporation.

