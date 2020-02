BMO Groupe financier reconnu par le CDP pour son action et sa transparence en matière de durabilité environnementale

Ayant obtenu la cote A, BMO se classe au niveau de leadership, surpassant la moyenne du secteur des services financiers internationaux

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu par le CDP (auparavant appelé Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone)) pour ses actions fortes et sa transparence dans les domaines de la gouvernance du changement climatique, de la gestion des risques liés au changement climatique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le CDP, un organisme de bienfaisance sans but lucratif, fournit un système de divulgation mondial aux investisseurs, aux entreprises, aux villes, aux états et aux régions pour gérer leurs impacts environnementaux.

Plus de 8 000 entreprises dans le monde ont été notées par le CDP en fonction de l'exhaustivité de leur divulgation et de leurs actions en faveur d'une économie à émissions nulles, ce qui donne à la fois une moyenne régionale nord-américaine et une moyenne mondiale du secteur des services financiers de « C ». La cote A de BMO place la Banque dans le groupe de leadership - une indication qu'elle met en œuvre les meilleures pratiques actuelles.

En juin 2019, BMO a dévoilé les engagements liés à sa raison d'être voulant que la Banque vise à doubler ses bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive. Elle s'engage notamment à doubler à 400 milliards de dollars la mobilisation en faveur de la finance durable d'ici 2025, ce qui comprend la gestion des investissements de clients affectés à des objectifs durables et la mobilisation de 150 milliards de dollars de capitaux pour soutenir les entreprises qui recherchent des résultats durables. En outre, la Banque a annoncé la création d'un fonds d'investissement d'impact doté de 250 millions de dollars de capital d'amorçage pour trouver et adapter des solutions de durabilité.

« Depuis plus de 200 ans, BMO est un catalyseur de changement positif pour ses clients, ses employés et les collectivités qu'elle dessert, a rappelé Simon Fish, conseiller général, BMO Groupe financier, et président du Conseil de la durabilité de BMO. Nous apportons une contribution importante à la transition vers un avenir durable, tant au sein de nos propres opérations que lorsque nous guidons nos clients. Cet engagement envers la durabilité se reflète dans notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Autres exemples de l'engagement de BMO Groupe financier à créer un avenir durable :

Maintien de la neutralité carbone de nos émissions, y compris dans les voyages d'affaires, depuis 2010.

Atteinte de trois objectifs pluriannuels successifs de réduction des émissions de la Banque depuis 2008.

Première banque au Canada à offrir un prêt lié à la durabilité.

à offrir un prêt lié à la durabilité. Établissement d'un programme d'obligations durables et émission d'une obligation de durabilité dont des actifs sont affectés à quatre catégories de projets verts et à deux catégories de projets sociaux liés au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

Participation à des opérations de prise ferme d'obligations durables de 9,4 milliards de dollars américains et à des opérations de financement par actions et par emprunt de 7,9 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie renouvelable, et engagements de prêts de 4,2 milliards de dollars à des entités et des projets d'énergie renouvelable.

Seule banque à avoir tenu en compte les cinq obligations de développement durable de la Banque mondiale, contribuant à fournir plus de 5,5 milliards de dollars de financement pour des initiatives alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Don de 67,3 millions de dollars à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif enregistrés du Canada et des États-Unis en 2019.

67,3 millions de dollars à des organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif enregistrés du et des États-Unis en 2019. Amélioration de notre information sur les risques et occasions liés au climat en accord avec le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques.

Ajout de nouvelles informations conformément aux normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Le leadership de BMO en matière de développement durable a été reconnu dans de nombreux classements, notamment :

Banque nord-américaine la mieux classée au classement des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights de 2020

Indice d'égalité des sexes de Bloomberg (2020) pour la cinquième année d'affilée

Meilleurs employeurs pour la diversité (États- Unis) de Forbes pour 2020

pour 2020 Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2019 de Corporate Knights

de 2019 de Corporate Knights Indice de durabilité Dow Jones, Amérique du Nord (2019) pour la 15 e année de suite

année de suite Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2019 de l'Ethisphere® Institute

Pour de plus amples renseignements sur l'engagement de BMO à l'égard d'un avenir durable, consulter le Rapport de durabilité 2019.

