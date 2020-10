BMO Groupe financier reconnu comme l'une des sociétés les mieux gérées de manière durable au monde dans le nouveau classement du Wall Street Journal

MONTRÉAL, le 13 oct. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a été classé parmi les 15 premières sociétés du tout premier classement du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde. BMO est la seule banque parmi les 50 premières et la seule banque canadienne à figurer au classement.

Adoptant une vision large de la durabilité (y compris le capital humain, le capital social, l'environnement, le modèle d'entreprise et l'innovation), le classement du Wall Street Journal a évalué les pratiques de leadership et de gouvernance de chaque société pour leur capacité à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires.

BMO a obtenu d'excellents résultats au chapitre de la gestion du capital social, occupant le troisième rang du classement général. Selon le Wall Street Journal, la performance dans le domaine du capital social signifie qu'une société a un haut degré de réussite dans la façon dont elle mesure et surveille l'incidence sociale de ses activités commerciales sur le bien-être des clients, les droits de l'homme et les relations avec la collectivité, l'accès aux produits, l'abordabilité, la qualité et la sécurité, ainsi que la sécurité des données et la confidentialité de la vie privée des clients. La définition est basée sur les lignes directrices du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) (en anglais), un cadre qui aligne la divulgation de durabilité avec la pertinence financière. BMO a publié une divulgation alignée sur le SASB en 2019, l'une des premières banques à le faire et elle a produit la divulgation SASB la plus complète parmi les banques canadiennes.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être si bien classés parmi les 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, a déclaré Simon Fish, conseiller général et chef de la conformité, BMO Groupe financier. Cette reconnaissance renforce l'engagement audacieux de BMO à soutenir les progrès vers un avenir durable, une économie florissante et une société plus inclusive sans obstacle. »

Pour créer le classement, le Wall Street Journal a examiné plus de 5 500 sociétés cotées en bourse à travers une gamme de mesures de durabilité. BMO a été reconnue parmi les meilleures de sa catégorie pour la gestion des questions financières importantes dans les principales catégories de durabilité avec un degré élevé de transparence et de divulgation, qui génère une valeur à long terme.

BMO a été reconnue parmi ses pairs internationaux par un certain nombre d'organisations en 2020, y compris comme l'une des 100 multinationales les plus engagées en matière de durabilité dans le monde par Corporate Knights, comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere Institute et comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde par l'Indice de développement durable Dow Jones pour la 15e année.

