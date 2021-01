Classée banque la plus durable d'Amérique du Nord pour la deuxième année consécutive

Classée sixième au niveau mondial, sur 935 banques, 47 e sur 8 080 sociétés

sur 8 080 sociétés Cotes élevées pour les sources de revenus, le leadership et la diversité au sein du conseil

MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a été nommé au classement de 2021 des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights et est, pour la deuxième année d'affilée, la banque la plus durable en Amérique du Nord.

BMO a été reconnu pour son important portefeuille de prêts durables - y compris des prêts verts et des prêts aux femmes et aux petites entreprises appartenant aux communautés autochtones, noires et de couleur - ainsi que pour son engagement continu à créer un avenir durable dans toutes ses activités. BMO a également obtenu d'excellents résultats en matière de diversité au sein du conseil, les femmes y représentant 45,5 pour cent des administrateurs indépendants.

BMO continue de faire des progrès substantiels par rapport aux engagements liés à sa raison d'être voulant que la Banque double ses bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive. En 2019, BMO s'est engagé à mobiliser 400 milliards de dollars en faveur de la finance durable d'ici 2025, ce qui comprend l'octroi de prêts, la prise ferme et l'investissement de 150 milliards de dollars dans des entreprises qui recherchent des résultats durables, et la mise à disposition de 250 milliards de dollars pour des investissements de clients affectés à des objectifs durables. En 2020, la Banque avait atteint 71 pour cent de son objectif de 150 milliards de dollars et dépassé son objectif de 250 milliards de dollars.

« Alors que la discussion mondiale sur les changements climatiques et le développement durable prend de l'ampleur, les entreprises doivent non seulement participer à la conversation, mais aussi faire partie de la solution, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Animé par sa raison d'être, BMO a un engagement axé sur les objectifs de développement durable qui passe par l'investissement et le soutien des collectivités où nous travaillons, et par la prestation d'un soutien stratégique visant à aider les clients à adopter des modes de fonctionnement plus durables. Nous croyons que la durabilité est essentielle à un avenir prospère. »

« Être classée comme la Banque la plus durable en Amérique du Nord est une solide validation des efforts et de l'engagement qui ont été investis dans notre travail sur le développement durable, s'est réjoui Michael Torrance, chef de la durabilité, à BMO. Conformément à sa raison d'être, BMO s'engage à créer de la valeur à long terme pour ses parties prenantes en répondant aux défis les plus pressants d'aujourd'hui grâce à des approches de pointe en matière de finance durable, de changements climatiques, de droits de la personne, de diversité, d'équité et d'inclusion. Nous sommes enthousiasmés par les progrès que nous avons réalisés et nous nous engageons plus que jamais à incarner notre raison d'être et à aider les clients, les employés et les collectivités à réaliser la leur. »

Aperçu des gestes posés par BMO Groupe financier à l'égard de la durabilité et d'un avenir durable :

En 2019, BMO a dévoilé sa raison d'être qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, en annonçant des engagements à doubler ses bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

En 2020, BMO a lancé BMO EMpower, un engagement de 5 milliards de dollars sur cinq ans pour éliminer les principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises, les communautés et les familles des minorités aux États-Unis.

En 2019, BMO a émis une obligation de durabilité de 500 millions de dollars américains dont le produit est destiné aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

En octobre 2020, BMO a franchi une étape majeure en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

En mai 2020, BMO a signé les principes opérationnels pour l'investissement d'impact, une référence en matière de gestion de fonds d'investissement d'impact, élaborés par la Société financière internationale de la Banque mondiale.

Divulgation de classe mondiale sur la durabilité, y compris sur les risques et les occasions liés au climat, en accord avec le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques et les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Première banque canadienne à signer les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU en 2019. En 2018, BMO s'est engagé à mettre 3 milliards de dollars en capital à la disposition des femmes propriétaires d'entreprise au Canada sur trois ans.

Le leadership de BMO en matière de développement durable a été reconnu dans de nombreux classements, notamment :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 entreprises les plus gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social

dans la liste 2020 du des 100 entreprises les plus gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable

Cote A- au Questionnaire du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Indice d'égalité des sexes de Bloomberg (2020) pour la cinquième année d'affilée

Classements Meilleurs employeurs pour la diversité (États- Unis) de Forbes pour 2020

pour 2020 Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

Pour de plus amples renseignements sur l'engagement de BMO à l'égard d'un avenir durable, consultez le Rapport de durabilité de la Banque. Pour plus d'informations sur la raison d'être de BMO, veuillez consulter notre page Raison d'être.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224

Liens connexes

www.bmo.com