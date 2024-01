MONTRÉAL, le 29 janv. 2024 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a publié aujourd'hui un dossier de données financières complémentaires abrégées contenant certaines données financières trimestrielles et annuelles pour les exercices 2023 et 2022 qui reflètent les changements de présentation adoptés le 1er novembre 2023, notamment ceux liés aux changements apportés à la norme internationale d'information financière 17, Contrats d'assurance (IFRS 17), qui remplace l'actuelle norme IFRS 4, Contrats d'assurance (IFRS 4).

Comme indiqué dans les états financiers consolidés 2023 de BMO, lors de la transition vers la norme IFRS 17, nous avons appliqué l'approche rétrospective complète à nos activités liées aux créanciers et l'approche de la juste valeur à tous les autres produits souscrits avant le 1er novembre 2022. En outre, nous avons volontairement modifié notre méthode comptable pour l'évaluation des immeubles de placement en vertu de l'IAS 40, Immeubles de placement, comptabilisés dans les actifs liés à l'assurance dans les autres actifs de notre bilan consolidé, en passant du coût à la juste valeur, et nous avons appliqué ce changement de manière rétrospective. Les périodes de l'exercice 2023 et le solde d'ouverture des résultats non distribués au 1er novembre 2022 ont été retraités pour tenir compte de ces changements. L'incidence prévue de ces changements combinés est une réduction du solde d'ouverture des résultats non distribués au 1er novembre 2022 de 974 millions de dollars après impôt. Les résultats retraités de l'exercice 2023 pourraient ne pas être entièrement représentatifs de notre profil de bénéfices futurs, car nous ne gérions pas nos portefeuilles d'assurance selon les nouvelles normes.

En outre, nous avons pris en compte les reclassements suivants, qui n'ont pas d'incidence sur le bénéfice net comptable et ajusté de la Banque pour les exercices 2022 et 2023 :

À compter du premier trimestre de 2024, nous avons volontairement modifié notre méthode comptable pour les transactions sur titres, passant de la date de règlement à la date de l'opération. Ce changement a été appliqué rétrospectivement, comme si nous avions toujours enregistré les transactions sur titres à la date de l'opération. En conséquence, certains soldes et ratios de la période précédente ont été reclassés pour se conformer à la méthodologie de la période actuelle.

Certains changements liés à la réorganisation des unités d'affaires et à la modification de la répartition des groupes à compter du premier trimestre de 2024 ont également été pris en compte. Nous avons inclus le reclassement des soldes et des revenus, frais et provisions pour créances irrécouvrables connexes liés à nos activités de financement automobile indirect au Canada et aux États-Unis, auparavant présentés dans les Services bancaires Particuliers et entreprises, dans les Services d'entreprise, reflétant le retrait et la liquidation de cette unité d'affaires. Nous avons également tenu compte de l'attribution de certains éléments des Services d'entreprise aux groupes d'exploitation. Les résultats et ratios de la période précédente ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation de la période en cours.

Les données financières complémentaires peuvent être téléchargées à l'adresse https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2023.

La publication de ce dossier abrégé avant la fin du trimestre a pour but d'aider les lecteurs de l'information financière de la Banque à mieux comprendre comment ces changements seront présentés. Le dossier de données financières complémentaires pour le premier trimestre de 2024 pourrait refléter d'autres améliorations.

BMO Groupe financier publie ses résultats du premier trimestre le 27 février 2024.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent que nous formulions des hypothèses et elles comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que nos prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que les hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment : l'interprétation et l'application de la norme IFRS 17, Contrats d'assurance, et de la norme IAS 40, Immeubles de placement; les estimations et jugements comptables critiques, et les effets des modifications des normes, règles et interprétations comptables sur ces estimations; et notre capacité à anticiper et à gérer efficacement les risques découlant de tous les facteurs susmentionnés.

Nous avertissons que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive de tous les facteurs possibles. D'autres facteurs et risques pourraient avoir un impact négatif sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel non financier, le risque juridique et réglementaire, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation de la section Gestion globale des risques, qui ont été mises à jour dans les rapports trimestriels et qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

