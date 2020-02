BMO Groupe financier nomme Cam Fowler au poste de chef de la stratégie et des opérations et Erminia (Ernie) Johannson à celui de chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui deux nominations à la haute direction qui lui permettront de tirer parti de ses avantages concurrentiels, de continuer à offrir une forte performance et de positionner la Banque pour l'avenir.

Cam Fowler assumera de nouvelles fonctions à titre de chef de la stratégie et des opérations. Il occupe actuellement le poste de chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord. Dans le cadre de son nouveau poste, M. Fowler mettra à profit ses compétences confirmées en matière d'exécution stratégique, d'innovation numérique et de mise en œuvre menant à de solides résultats financiers, comme en témoigne la récente performance des Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada de BMO. Conformément à la stratégie présentée lors de la Journée de l'investisseur 2018 de BMO, les Services bancaires au Canada réalisent des gains de part de marché de premier ordre dans les secteurs des services aux particuliers et aux entreprises, et sont un chef de file sur le plan de l'innovation numérique et de la fidélisation de la clientèle. Le groupe réalise également d'importantes améliorations du point de vue de l'efficience, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif global de la Banque à ce chapitre.

« Cam possède une solide feuille de route à la tête de notre plus grand groupe d'exploitation, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Il a la capacité extraordinaire de déceler les tendances et d'en comprendre l'impact sur les clients, et de soutenir l'innovation afin de stimuler la performance et de suivre l'évolution des besoins des clients.

« Cam travaillera en étroite collaboration avec moi et avec notre Comité de direction afin de catalyser nos efforts pour favoriser à la fois notre orientation stratégique à long terme et notre performance à court terme, tout en mettant l'accent sur les secteurs clés de notre croissance future, y compris notre programme de numérisation et nos partenariats. »

M. Fowler continuera à présider le comité d'exploitation de la Banque et à relever de M. White. Ses responsabilités comprennent la stratégie, le numérique, l'innovation, l'expérience en milieu de travail, le marketing et l'impact social. Il assumera ses nouvelles fonctions à compter du 1er mars 2020.

Erminia (Ernie) Johannson est nommée chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord. Cette nomination représente pour elle un mandat élargi, car elle dirigera désormais les Services bancaires aux entreprises au Canada en plus de continuer d'assumer ses responsabilités actuelles. En 2018, elle a été nommée chef, Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis, puis son mandat a été élargi en 2019 lorsqu'elle est devenue chef, Services bancaires aux particuliers Amérique du Nord et Services bancaires aux entreprises aux États-Unis. Elle relèvera de M. White et assumera ses nouvelles fonctions à compter du 1er mars 2020.

L'an dernier, Mme Johannson a été nommée l'une des femmes les plus influentes du secteur bancaire par le magazine American Banker.

« Ernie est une leader inspirante capable de mobiliser les employés pour atteindre des objectifs ambitieux. Elle a une approche rigoureuse et a joué un rôle déterminant dans notre capacité à offrir une expérience exceptionnelle à nos clients, notamment en matière de nouvelles technologies numériques, a déclaré M. White.

« Ernie a occupé des postes d'importance croissante et produit des résultats dans différents secteurs d'activité et unités d'affaires. Elle privilégie l'action et sait comment former et diriger des équipes hautement efficaces. »

Tirant parti de la mobilisation exemplaire de ses employés, BMO fait preuve d'un leadership de premier plan à l'échelle de sa plateforme nord-américaine de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. BMO a récemment obtenu la meilleure note globale dans le cadre de l'étude de J.D. Power de 2020 sur les conseils bancaires aux particuliers au Canada. La stratégie de dépôt numérique de la Banque aux États-Unis est également sur une importante lancée; BMO a maintenant ouvert des comptes par voie numérique dans les 50 États et enregistré une forte croissance, principalement à l'extérieur de son territoire principal du Midwest.

Dave Casper demeure chef de la direction États-Unis, BMO Groupe financier et chef, Services bancaires aux grandes entreprises Amérique du Nord et continuera à collaborer étroitement avec Mme Johannson. Ensemble, ils veilleront à faire aller de l'avant les Services bancaires Particuliers et entreprises, tant au Canada qu'aux États-Unis.

