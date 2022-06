La tour de 50 étages située au 320 S Canal St. sera le siège social de BMO aux États-Unis pour les décennies à venir

Le bâtiment a été conçu pour répondre aux normes WELL Platine et LEED Or

CHICAGO, le 24 juin 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a célébré aujourd'hui l'ouverture officielle de la BMO Tower à Chicago, le nouveau siège social de BMO aux États-Unis. Cet immeuble ultramoderne de 50 étages est situé au 320 S Canal St., dans le quartier West Loop Gate de Chicago.

« La tour BMO représente un investissement majeur de BMO à Chicago, a déclaré David Casper, chef de la direction États-Unis, BMO Groupe financier. Nous sommes la plus grande banque au monde à avoir son siège social américain à Chicago, un marché dans lequel nous avons une longue et fière histoire de plus de 160 ans. »

« Chaque année, de plus en plus de sociétés réalisent l'incroyable potentiel de notre ville pour lancer et faire prospérer une entreprise, a indiqué la mairesse de Chicago, Lori E. Lightfoot. La BMO Tower sera un témoignage de la prospérité des entreprises de notre ville et de l'effervescence de son centre-ville. Je suis profondément reconnaissante à BMO pour son tout dernier investissement à Chicago et pour son soutien continu à nos collectivités. »

Plus de 3 000 employés seront basés à la BMO Tower, qui, avec ses 700 pieds, est la plus haute tour de bureaux à l'ouest de Canal Street.

Ce nouvel espace de bureaux adaptable a été conçu pour refléter l'avenir de BMO, un espace qui offre un environnement vibrant et dynamique aux clients de BMO pour effectuer leurs opérations bancaires et aux employés pour travailler.

Conçue par Riverside Investment & Development, la tour de BMO s'aligne sur la stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 de BMO en soutenant tous les employés et en leur faisant en sorte qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. L'immeuble est entièrement conforme aux normes d'accessibilité ADA et comporte des capteurs à ondes sans contact aux entrées, une signalisation en braille et en caractères tactiles, ainsi que des stations de remplissage d'eau accessibles.

Le rez-de-chaussée de la tour abrite une toute nouvelle succursale de BMO, dotée d'une technologie de pointe, qui offre aux clients un environnement moderne et ouvert.

La tour BMO comprend un centre de conditionnement physique ultramoderne et un espace vert de 1,5 acre. BMO a collaboré avec le groupe à but non lucratif IPaintMyMind afin d'engager un artiste local pour peindre une murale au 17e étage. La murale représente un jardin communautaire sis dans la ligne d'horizon de Chicago. L'œuvre d'art illustre la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

La tour BMO a été conçue de manière durable pour atteindre les normes WELL Platine et LEED Or afin de préserver la santé et le bien-être des occupants. L'immeuble intègre des technologies novatrices pour maximiser la santé des occupants, atténuer les risques liés aux facteurs environnementaux nuisibles et améliorer l'efficacité opérationnelle.

