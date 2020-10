BMO Groupe financier franchit une étape clé en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec des énergies renouvelables

L'objectif visé pour 2020 est atteint avec plus de 407 000 MWh d'électricité renouvelable générés grâce à des investissements dans des certificats verts

MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape importante dans son engagement en faveur d'un avenir durable : il a atteint son objectif de 2020, annoncé en avril dernier, qui était de faire correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans ses installations mondiales.

Cette réalisation comprend des investissements dans des certificats verts provenant de projets éoliens, solaires et hydroélectriques dans les régions où BMO exerce ses activités, dans des quantités qui correspondent à sa consommation mondiale d'électricité en 2019. Cet investissement a permis de produire plus de 407 000 MWh d'énergie renouvelable.

Cette initiative concorde avec le leadership de longue date de BMO en matière de développement durable, qui comprend le maintien de la neutralité carbone dans ses installations mondiales depuis 2010 et l'atteinte de trois objectifs pluriannuels successifs de réduction des émissions de la Banque depuis 2008, l'utilisation d'électricité 100 pour cent renouvelable dans ses installations américaines et l'engagement à mobiliser 400 milliards de dollars en finance durable d'ici 2025.

« Nous sommes ravis d'avoir atteint cette étape aussi rapidement et d'apporter une contribution aussi importante à la transition vers un avenir durable, un élément clé de la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, a déclaré Simon Fish, conseiller général, BMO Groupe financier, et président du Conseil de la durabilité de BMO. Nous continuons à nous concentrer sur la réduction de notre propre consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre associées grâce à un plan de gestion de l'énergie robuste qui comprend à la fois des améliorations de l'efficience opérationnelle et des mises à niveau de nos bâtiments. »

BMO s'est fixé comme objectif de réduire, d'ici à 2021, ses émissions de carbone de 15 pour cent par rapport au niveau de référence de 2016 et est en bonne voie d'atteindre cet objectif, ayant réalisé une réduction de 9 pour cent à la fin de 2019. Il est possible de consulter les données d'efficience opérationnelle de BMO pour 2019 à l'adresse https://responsabilite-societale.bmo.com/pratiques/gerance-environnementale/cibles-et-performance-environnementales/.

Voici un aperçu des actions de BMO Groupe financier pour créer un avenir durable :

Première banque au Canada à structurer un prêt lié à la durabilité .

à structurer un . En juin 2019, BMO a annoncé qu'il allait doubler la mobilisation de la Banque pour le financement durable à 400 milliards de dollars d'ici 2025, notamment en gérant les investissements de clients visant des objectifs durables et en mettant 150 milliards de dollars de capitaux à disposition pour soutenir les entreprises en quête de résultats durables. En outre, la Banque a annoncé la création d'un fonds d'investissement d'impact doté d'un capital d'amorçage de 250 millions de dollars pour trouver et adapter des solutions de durabilité.

BMO a agi à titre de cochef de file pour l'émission par la Banque mondiale d'une obligation de cinq ans de 8 milliards de dollars américains pour le développement durable. L'obligation contribuera à mobiliser des fonds pour soutenir la réponse à la pandémie de COVID-19; il s'agit de la plus importante émission d'obligations sous-souveraines en dollars américains de l'histoire. BMO est la seule banque à avoir agi en tant que chef de file teneur de livre pour les sept obligations en dollars canadiens et américains de la Banque mondiale pour le développement durable, contribuant ainsi à fournir 13 milliards de dollars en financement pour des initiatives en phase avec les objectifs de développement durable des Nations Unies.

de livre pour les sept obligations en dollars canadiens et américains de la Banque mondiale pour le développement durable, contribuant ainsi à fournir 13 milliards de dollars en financement pour des initiatives en phase avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. En 2019, BMO a émis une obligation de durabilité de 500 millions de dollars américains dont le produit est destiné aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

BMO a amélioré ses informations sur les risques et les occasions liés au climat, en accord avec le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques et les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

En mai 2020, BMO a signé les principes opérationnels pour l'investissement d'impact élaborés par la Société financière internationale de la Banque mondiale. Les principes établissent une norme de marché pour l'investissement selon laquelle les investisseurs cherchent à contribuer à un impact social ou environnemental positif mesurable, parallèlement aux rendements financiers, de manière transparente et responsable.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, notamment :

Compte parmi les 15 premières sociétés du classement du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde.

des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde. Première banque nord-américaine au classement de 2020 des 100 multinationales les plus engagées en matière de durabilité dans le monde de Corporate Knights.

Reconnue au niveau Leadership par le CDP (auparavant appelé Carbon Disclosure Project [Projet de divulgation des émissions carbone]) pour ses actions fortes et sa transparence dans les domaines de la gouvernance du changement climatique, de la gestion des risques liés au changement climatique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Indice Bloomberg d'égalité des sexes (2020) pour la cinquième année de suite.

Meilleurs employeurs pour la diversité (États- Unis) de Forbes pour 2020.

pour 2020. Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights.

de 2020 de Corporate Knights. Indice de développement durable Dow Jones Amérique du Nord (2019) pour la 15 e année d'affilée.

année d'affilée. Palmarès des sociétés les plus éthiques au monde en 2020 de l'EthisphereMD Institute.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, consultez le Rapport de durabilité 2019 .

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

