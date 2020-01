BMO Groupe financier fera l'acquisition de Clearpool Group Inc.

L'acquisition de l'entreprise de technologie financière procure à BMO une plateforme de négociation électronique moderne fondée sur l'infonuagique et offrant des analyses de données analytiques et des stratégies algorithmiques adaptables

La transaction souligne les priorités de BMO de fournir une technologie innovatrice à ses clients, de prendre de l'expansion dans des secteurs riches en possibilités et de consolider ses forces

NEW YORK et MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier (NYSE,TSX: BMO) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour acquérir Clearpool Group Inc., un fournisseur de solutions de négociation électronique holistique basé à New York et un courtier négociant d'agence indépendant agissant au Canada et aux États-Unis. La transaction est conditionnelle à la réception des approbations réglementaires et autres conditions habituelles requises, et devrait être conclue au cours du deuxième trimestre civil. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

La transaction offre de nouvelles capacités puissantes à la plateforme de négociation électronique de BMO. Alors que la nature des opérations sur actions évolue pour mettre davantage l'accent sur les négociations électroniques, l'acquisition de Clearpool témoigne de l'engagement de BMO à fournir une technologie de négociation de pointe à sa clientèle mondiale.

Fondée en 2014, Clearpool compte environ 60 employés et plus de 100 clients, principalement des courtiers américains, qui utilisent la technologie de négociation et les services d'exécution de la société. Son système de gestion algorithmique (SGA) fournit une gamme entièrement adaptable d'outils de négociation algorithmique conçus pour répondre dans des conditions maximales aux besoins d'exécution des clients institutionnels. Clearpool figure au classement Waters de 2019 à titre de Meilleur fournisseur de services de négociation algorithmique et est lauréate d'un prix Markets Choice Awards 2019 comme Meilleure société de négociation algorithmique.

« BMO Marchés des capitaux accélère la mise en œuvre de certaines de ses priorités stratégiques : prestation d'expériences client exceptionnelles, stimulation de l'esprit d'innovation, activation d'une culture de rendement supérieur et simplification de la manière dont elle fait les choses, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction, BMO Marchés des capitaux. L'acquisition de Clearpool est conforme à ces priorités, car elle nous donne accès à une technologie de négociation de nouvelle génération et à la clientèle d'un courtier négociant.

À la conclusion de la transaction, Clearpool sera un courtier négociant distinct ayant ses barrières à l'information afin de sécuriser les renseignements confidentiels de ses clients. « Les activités de Clearpool reposaient sur la transparence et le contrôle pour tous les acteurs du marché, a ajouté Aine O'Flynn, directrice générale et chef, Produits d'actions, BMO Marchés des capitaux. Nous nous engageons à maintenir ces principes. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à BMO, s'est réjoui Joseph Wald, chef de la direction et cofondateur de Clearpool. L'acquisition nous positionne bien pour accélérer la prochaine étape du développement de notre plateforme et pour offrir l'infrastructure requise pour devenir une solution de négociation électronique mondiale à catégories d'actifs multiples. Rien de tout cela ne serait possible sans nos employés, clients et défenseurs qui continuent de façonner notre vision de la transparence et des solutions de négociation collaboratives. »

La négociation électronique compte pour une part en croissance rapide des transactions effectuées sur les marchés mondiaux secondaires des actions à commission. Un rapport de 2018 de Greenwich Associates estime que 73 pour cent des flux d'actions mondiaux sont exécutés par voie électronique et, dans les marchés développés plus liquides, le taux est probablement supérieur à 90 pour cent.

Dans le cadre de la transaction, BMO Marchés des capitaux a agi à titre de conseiller financier et Debevoise & Plimpton LLP et Osler, Hoskin & Harcourt LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de BMO. Financial Technology Partners a agi en tant que conseiller financier et Morgan, Lewis, & Bockius LLP, Murphy & McGonigle et Stikeman Elliott LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Clearpool.

À propos de BMO Marchés des capitaux

BMO Marchés des capitaux est un important fournisseur de services financiers nord-américain offrant une gamme complète de services aux entreprises, aux institutions et aux administrations publiques, notamment en ce qui a trait à la prise ferme de titres d'emprunt et de participation, au crédit aux grandes entreprises, au financement de projets, aux services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions, à la titrisation, à la gestion de trésorerie, à la gestion des risques de marché, à la recherche sur les actions et les titres d'emprunt, et aux opérations sur titres institutionnels. BMO Marchés des capitaux compte environ 2 700 professionnels et possède 33 bureaux répartis dans le monde entier, dont 19 en Amérique du Nord. BMO Marchés des capitaux travaille de manière proactive avec ses clients pour fournir des solutions financières intégrées innovantes.

BMO Marchés des capitaux fait partie de BMO Groupe financier (NYSE,TSX: BMO), un des plus importants fournisseurs nord-américains de services financiers diversifiés, dont l'actif totalisait 852 milliards de dollars au 31 juillet 2019.

À propos de Clearpool

Clearpool Group, Inc., lancée en 2014 et établie à New York, offre des solutions de négociation électronique évoluées ainsi que des services d'exécution de courtiers indépendants. Comptant plus de 100 clients pour son SGA et exécutant environ 2 pour cent du volume du marché boursier américain, Clearpool, avec son système de gestion algorithmique, permet aux acteurs du marché de prendre les rênes d'une meilleure qualité d'exécution en proposant des solutions de négociation électronique avancées pour une microstructure boursière et un paysage concurrentiel en évolution.

Certaines déclarations dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives aux termes de la loi américaine intitulée United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (et sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de cette loi) et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations comprennent notamment des déclarations concernant la conclusion prévue de la transaction proposée, les projets de l'entreprise acquise et les répercussions financières de la transaction proposée. Elles s'expriment généralement au moyen de verbes tels que « croire », « prévoir », « estimer », « planifier », « devoir », « pouvoir », « être susceptible de » et d'autres mots de nature semblable.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives sont fondées sur diverses hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, étant donné que les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations peuvent se révéler inexactes et que les résultats réels, les conditions, les actions ou les événements futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent notamment : la possibilité que la transaction proposée ne soit pas conclue au moment prévu ou ne soit pas conclue du tout parce que des approbations requises de nature réglementaire ou autre n'ont pas été reçues ou que d'autres conditions de la conclusion n'ont pas été respectées dans les délais prévus ou n'ont pas été respectées du tout; la possibilité que les modalités de la transaction proposée doivent être modifiées afin de respecter ces conditions; la possibilité que les avantages prévus de la transaction proposée ne se réalisent pas dans les délais prévus ou ne se réalisent pas du tout en raison de changements dans la conjoncture générale de l'économie et du marché, des taux d'intérêt et de change, de la politique monétaire, des lois et règlements (y compris les modifications des exigences en matière de capital) et leur application et du degré de concurrence sur le territoire géographique et dans les secteurs économiques dans lesquels Clearpool évolue; la capacité d'intégrer rapidement et efficacement les activités de Clearpool; le risque de réputation et la réaction des clients et des employés de Clearpool à la transaction; le détournement de temps de gestion vers des problèmes concernant la transaction; et d'autres facteurs traités à la page 68 du rapport annuel 2019 de BMO. Nous avertissons que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive de tous les facteurs possibles. Ces facteurs doivent être pris en compte en plus des autres incertitudes et événements potentiels et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives.

BMO ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

