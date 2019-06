BMO Groupe financier étend sa présence dans le nord du Texas avec le lancement d'un deuxième centre d'affaires commerciales

À Fort Worth , une nouvelle équipe s'inspire de la longue présence de BMO au Texas , où BMO possède un bureau des marchés des capitaux à Houston , une équipe de Financement de matériel de transport de 200 personnes à Irving et un centre d'affaires commerciales à croissance rapide à Dallas , qui vient tout juste d'ajouter une nouvelle unité de gestion de patrimoine à ses services

DALLAS et FORT WORTH, TX, le 28 juin 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le lancement d'un deuxième centre d'affaires commerciales dans le nord du Texas. Basée à Fort Worth et dirigée par Nick Salomone, responsable du marché de Fort Worth pour BMO, l'équipe a pour objectif de poursuivre l'élan du bureau des services bancaires aux entreprises à Dallas, en offrant aux entreprises du nord du Texas une grande variété de produits et services et de connaissances du secteur et du marché local.

« Devant la persistance d'indicateurs démographiques et économiques solides et la demande croissante de nos services bancaires aux entreprises, la décision d'étendre notre équipe Services bancaires aux entreprises à Fort Worth est devenue une étape toute naturelle », a déclaré Brian Enzler, responsable du marché, Services bancaires aux entreprises, Texas, BMO Harris Bank. « Nous avons connu une croissance exceptionnelle depuis l'ouverture de notre premier centre d'affaires commerciales dans le nord du Texas, en 2016. et nous sommes ravis d'avoir pu attirer les meilleurs talents locaux pour nous aider à offrir toute l'étendue et la profondeur des capacités de BMO à un nombre croissant de clients. »

« Les services bancaires aux entreprises sont l'une des grandes forces de BMO. Notre objectif étant de fournir à nos clients un savoir-faire du secteur associé à une connaissance du marché local, nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie des Services bancaires aux grandes entreprises Amérique du Nord », a indiqué David Casper, chef de la direction États-Unis, BMO Groupe financier. « Nous nous réjouissons de notre croissance dans le nord du Texas à ce jour et comptons sur Brian et Nick pour poursuivre sur notre lancée. »

Au cours des trois dernières années, le centre d'affaires commerciales de Dallas, dirigé par M. Enzler, a connu une expansion rapide qui témoigne de la demande considérable pour les services de l'équipe et ses connaissances du secteur. L'équipe a récemment créé une unité de gestion de patrimoine dirigée par Mark Walsh, qui travaillera avec les clients du nord du Texas pour élaborer des plans de gestion de patrimoine personnalisés et dynamiques, adaptés à leurs objectifs financiers.

L'équipe de Fort Worth est composée du responsable du marché Nick Salomone, qui a récemment occupé le poste de responsable du marché des services bancaires aux grandes entreprises à Fort Worth pour une banque concurrente; du directeur - Gestion relationnelle Greg McCollum; de l'associée au Service à la clientèle Jeanne Ellen Esparza; de l'agent - Expansion des affaires Ryan Merz; et du gestionnaire de portefeuille Martin Velasco.

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 830 milliards de dollars au 30 avril 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

