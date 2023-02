Cet accord bilatéral entre les deux groupes permettra de fournir aux clients de la banque commerciale une continuité de service, des services de leasing ainsi qu'une couverture globale.

CHICAGO, PARIS et TORONTO, le 21 févr. 2023 /CNW/ - BMO Groupe financier (« BMO ») et BNP Paribas annoncent aujourd'hui un accord commercial de long terme et un nouveau cadre transfrontalier pour améliorer la couverture et l'accès mondial aux clients de banque commerciale. Ils concluront également un partenariat global pour offrir des services de leasing. Dans le cadre de cet accord commercial, les deux banques continueront de fournir et de développer les services internationaux offerts aux clients.

L'accord fait suite à la cession par BNP Paribas de Bank of the West à BMO qui s'est achevée le 1er février 2023. Cet accord commercial transfrontalier permettra d'assurer la continuité de services pour les clients de la banque commerciale. Il se concentrera sur les clients internationaux actuels de BNP Paribas et Bank of the West (aujourd'hui BMO) et sur leurs futurs clients souhaitant accéder aux plateformes européennes et asiatiques de BNP Paribas et/ou au réseau étendu de BMO aux États-Unis et au Canada. BMO s'appuiera sur l'équipe en charge de la clientèle internationale de Bank of the West afin de fournir un service de premier plan aux nouveaux clients et assurer la continuité de service pour les clients internationaux de Bank of the West.

« Cet accord combine les forces de BMO, l'un des cinq premiers fournisseurs de services de banque commerciale en Amérique du Nord avec une présence et des capacités internationales, à celles de BNP Paribas, première banque de la zone euro. Il en résulte un puissant modèle de couverture globale qui offre à nos clients un accès à plus d'opportunités au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier », a déclaré Dan Marszalek, Co-responsable de la Banque commerciale de BMO aux États-Unis. « Nous nous engageons à soutenir la croissance de nos clients de banque commerciale dans la poursuite de leurs objectifs commerciaux. »

« Notre accord avec BMO Groupe financier nous permettra d'offrir à nos clients des banques commerciales une coopération transfrontalière fluide et aux clients de BMO d'accéder à notre ancrage international dans plus de 65 pays, notamment au travers de nos activités Cash Management et Leasing Solutions, deux de nos plateformes leaders en Europe. Cet accord vient compléter nos activités de Corporate and Institutional Banking sur lesquelles BNP Paribas se concentre en Amérique du Nord. », a déclaré Caroline Pez-Lefevre, Vice-présidente de One Bank for Corporates chez BNP Paribas.

BMO et BNP Paribas vont également créer un acteur important dans le domaine du financement de l'équipement grâce à un partenariat transatlantique entre BNP Paribas Leasing Solutions et la division BMO Vendor Finance. Cette collaboration permettra aux partenaires fournisseurs, nouveaux ou existants, d'accéder à des services de financement d'actifs de bout en bout, y compris des solutions de financement de stocks, de point de vente et de crédit-bail.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l'ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance, Arval ou encore Leasing Solutions ; Investment & Protection Services pour les solutions d'épargne, d'investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d'un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l'Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d'une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l'ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d'un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

