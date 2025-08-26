MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 1,63 $ par action ordinaire libérée de la Banque de Montréal pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, inchangé par rapport au trimestre précédent.

Le conseil d'administration a également déclaré les dividendes suivants :

0,426 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 44;

36,865 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 50 (1) ;

; 35,285 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 52(1).

Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 26 novembre 2025 aux actionnaires inscrits le 30 octobre 2025. Le dividende sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 44 est payable le 25 novembre 2025 aux actionnaires inscrits le 30 octobre 2025. Les dividendes sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, séries 50 et 52 sont payables le 26 novembre 2025 aux actionnaires inscrits le 30 octobre 2025.

Les dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées qui sont mentionnés ci-dessus sont considérés comme des dividendes « admissibles » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.

Les actionnaires ordinaires peuvent réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires de la Banque, dans le cadre du Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions destiné aux actionnaires de la Banque (le « Régime »). Jusqu'à nouvel ordre, ces actions ordinaires supplémentaires seront achetées sur le marché libre sans escompte.

Les actionnaires inscrits qui souhaitent participer au Régime doivent acheminer les formules d'inscription à l'agent des transferts de la Banque, la Société de fiducie Computershare du Canada, au plus tard à la fermeture des bureaux le 3 novembre 2025. Les propriétaires véritables ou porteurs non-inscrits doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier bien avant la date susmentionnée pour obtenir des instructions sur la façon de participer au Régime.

Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur le Régime et sur les modalités à suivre pour y adhérer à cette adresse : https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/relations-avec-les-investisseurs/information-destinee-aux-actionnaires/regime-de-reinvestissement-de-dividendes.

(1) Les actions privilégiées de catégorie B, séries 50 et 52 ne sont inscrites à aucune cote de bourse.

Internet : www.bmo.com X : @BMOmedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : John Fenton, Toronto, [email protected], 416-867-3996; Relations avec les investisseurs : Bill Anderson, Toronto, [email protected], 416-867-7834