MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 1,06 $ par action ordinaire libérée de la Banque de Montréal pour le premier trimestre de l'exercice 2021 (« dividende du premier trimestre de 2021 »), inchangé par rapport au trimestre précédent et par rapport à l'année précédente.

Le Conseil d'administration a également déclaré les dividendes suivants :

0,112813 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 25;

0,078011 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 26;

0,24075 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 27;

0,2265 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 29;

0,240688 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 31;

0,190875 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 33;

0,303125 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 38;

0,28125 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 40;

0,275 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 42;

0,303125 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 44; et

0,31875 $ par action sur les actions privilégiées libérées de catégorie B, série 46.

Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 26 février 2021 aux actionnaires inscrits le 1er février 2021. Les dividendes sur les actions privilégiées sont payables le 25 février 2021 aux actionnaires inscrits le 1er février 2021.

Les dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées qui sont mentionnés ci-dessus sont considérés comme des dividendes « admissibles » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.

Les actionnaires ordinaires peuvent réinvestir leurs dividendes en espèces dans des actions ordinaires de la Banque, dans le cadre du Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions destiné aux actionnaires de la Banque (le « Régime »). Pour le dividende du premier trimestre de 2021 déclaré aujourd'hui, et par la suite jusqu'à nouvel ordre, ces actions ordinaires supplémentaires seront achetées sur le marché libre.

Les actionnaires inscrits qui souhaitent participer au Régime doivent acheminer les formules d'inscription à l'agent des transferts de la Banque, la Société de fiducie Computershare du Canada, au plus tard à la fermeture des bureaux le 3 février 2021. Les propriétaires véritables ou porteurs non inscrits doivent communiquer avec leur institution financière ou leur courtier bien avant la date susmentionnée pour obtenir des instructions sur la façon de participer au Régime.

Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur le Régime et sur les modalités à suivre pour y adhérer à cette adresse :

https://www.bmo.com/accueil/a-propos-de-bmo/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/information-destinee-aux-actionnaires/regime-de-reinvestissement-de-dividendes

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Paul Gammal, Toronto, [email protected], 416-867-3996 ; Relations avec les investisseurs : Bill Anderson, Toronto, [email protected], (416) 867-7834 ; Internet : www.bmo.com, Twitter : @BMOmedia