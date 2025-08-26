MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui son intention, sous réserve de l'autorisation du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada et de la Bourse de Toronto (« TSX »), de mettre un terme à son offre publique de rachat existante dans le cadre normal des activités pour acheter à des fins d'annulation jusqu'à 20 millions de ses actions ordinaires (l'« offre existante ») et d'établir une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités, pour acheter à des fins d'annulation jusqu'à 30 millions de ses actions ordinaires (la « nouvelle offre »).

L'offre existante de la Banque de Montréal (la « Banque ») a débuté le 22 janvier 2025 et devait prendre fin le 21 janvier 2026, sauf résiliation anticipée conformément à ses modalités. Au 22 août 2025, la Banque avait acheté 15,7 millions d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre existante. L'offre existante prendra fin avant le début des achats dans le cadre de la nouvelle offre. Les achats effectués dans le cadre de la nouvelle offre seront effectués par l'intermédiaire de la TSX et peuvent également être effectués par l'intermédiaire d'autres bourses désignées et d'autres systèmes de négociation canadiens ou par tout autre moyen pouvant être autorisé par une autorité de réglementation des valeurs mobilières, y compris par le biais d'un programme d'achat automatique, d'achats en bloc, de placements privés ou d'un régime d'achat d'actions aux termes d'ordonnances d'exemption délivrées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières (une « ordonnance d'exemption »).

La Banque a l'intention de déposer un avis d'intention à cet égard auprès de la TSX et, sous réserve des approbations réglementaires, la nouvelle offre débuterait après l'acceptation de l'avis par la TSX et se poursuivrait pendant un an au maximum. Les actions ordinaires susceptibles d'être achetées dans le cadre de la nouvelle offre représentent environ 4,2 pour cent du « flottant » (selon la définition de ce terme qu'en donne le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions ordinaires en date du 31 juillet 2025. Le calendrier et le montant des achats aux termes de la nouvelle offre sont à la discrétion de la direction, qui fonde ses décisions sur des facteurs tels que la tenue des marchés et l'adéquation des fonds propres. Exception faite des achats faits aux termes d'une ordonnance d'exemption, généralement à escompte par rapport au cours du marché en vigueur, la Banque paiera les actions ordinaires à leur valeur marchande au moment de leur achat.

Au 31 juillet 2025, il y avait 716 360 515 actions ordinaires de la Banque de Montréal émises et en circulation, et le flottant se composait de 716 119 627 actions ordinaires.

La nouvelle offre proposée continuera d'offrir à la Banque de la souplesse pour gérer sa situation de capital.

Les actions ordinaires de la Banque sont inscrites aux cotes des bourses de Toronto et de New York.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent communiqué de presse contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre notamment des énoncés concernant l'intention de BMO de mettre un terme à son offre publique de rachat existante dans le cours normal des activités et d'établir une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « s'engager à », « viser », « perspectives », « chercher à » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature générale ou précise. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent communiqué de presse de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prédire les effets.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, y compris les défis liés à la main-d'œuvre, et les variations des taux de change et des taux d'intérêt; la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques, commerciales ou tarifaires, ou influant sur celles-ci, y compris les tarifs, les contre-mesures et les politiques d'atténuation tarifaires; les modifications de nos notations de crédit; la cybersécurité et la sécurité de l'information, y compris la menace d'atteinte à la protection des données, de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que la possibilité de déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service; la résilience technologique, l'innovation et la concurrence; l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous; les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales; les risques environnementaux et sociaux, notamment les changements climatiques, le marché de l'habitation au Canada et l'endettement des particuliers; les pressions inflationnistes; les changements apportés aux lois, y compris la législation et l'interprétation des lois fiscales ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, y compris le fait que la Banque soit désignée comme banque d'importance systémique mondiale, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement et les exigences en matière de capital; les changements de politique monétaire, fiscale ou économique; les marchés financiers ou du crédit faibles, volatils ou illiquides; l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous œuvrons; l'exposition à des litiges ou à des questions réglementaires importantes et leur résolution, notre capacité à faire appel des résultats de ces questions avec succès et l'échéancier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces questions; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties; notre capacité à réaliser nos plans stratégiques, à conclure des acquisitions ou des cessions et à intégrer des acquisitions, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, et de réaliser les avantages escomptés de ces plans et transactions; les principales estimations et les jugements comptables et les incidences des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations; les risques opérationnels et liés aux infrastructures, y compris en ce qui concerne le recours à des tiers; les activités des marchés financiers internationaux; l'émergence d'urgences sanitaires de grande envergure ou de pandémies, ou leur prolongation, et leur incidence sur les économies locales, nationales ou internationales ainsi que l'aggravation qui en découle de certains risques susceptibles de toucher nos résultats futurs; les répercussions possibles de guerres ou d'opérations terroristes sur nos activités; les catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre ou les inondations, et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau; et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section des Risques pouvant influer sur les résultats futurs et aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, de marché, d'assurance, de liquidité et de financement, de modèle opérationnel, non financier, juridique et réglementaire, et sur les risques stratégiques, environnementaux, sociaux et de réputation, à la section Gestion globale des risques du Rapport de gestion annuel 2024 de BMO, mis à jour par des rapports trimestriels, qui présentent tous l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée dans le but d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses économiques importantes étayant les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent celles qui figurent dans les sections Évolution de la situation économique et perspectives, et Provision pour pertes sur créances du Rapport de gestion annuel 2024 de BMO, mis à jour par des rapports trimestriels. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine et à la conjoncture de marché globale, ainsi qu'à leur effet combiné sur nos activités, sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique globale et du secteur des services financiers en particulier, nous utilisons principalement les données économiques historiques, les liens passés entre les variables économiques et financières ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

