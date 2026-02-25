BMO Groupe financier annonce ses résultats du premier trimestre de 2026

Le Rapport aux actionnaires de BMO pour le premier trimestre de 2026, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités de la période close le 31 janvier 2026, est disponible dans son intégralité à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs , sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedarplus.ca , et dans la section EDGAR du site Web de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), au www.sec.gov .

Points saillants des résultats financiers

Comparaison du premier trimestre de 2026 et du premier trimestre de 2025 :

Bénéfice net comptable 1 de 2 489 millions de dollars, en hausse de 16 % comparativement à 2 138 millions; bénéfice net ajusté 1 de 2 551 millions, en hausse de 11 % comparativement à 2 289 millions

Bénéfice par action (BPA) comptable 2 de 3,39 $, en hausse de 20 % par rapport à 2,83 $; BPA ajusté 1, 2 de 3,48 $, en hausse de 15 % par rapport à 3,04 $

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 746 millions de dollars, en baisse par rapport à 1 011 millions

Rendement des capitaux propres (RCP) comptable de 12,1 %, comparativement à 10,6 %; RCP ajusté 1 de 12,4 %, comparativement à 11,3 %

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires3 de 13,1 %, par rapport à 13,6 %

TORONTO, le 25 févr. 2026 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé que le bénéfice net comptable pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026 s'est chiffré à 2 489 millions de dollars comparativement à 2 138 millions à l'exercice précédent et le BPA comptable à 3,39 $ par action, comparativement à 2,83 $. Le RCP comptable a atteint 12,1 %, par rapport à 10,6 % à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 2 551 millions et le BPA ajusté à 3,48 $ par action, en hausse par rapport à 2 289 millions et à 3,04 $, respectivement, à l'exercice précédent. Le RCP ajusté a été de 12,4 %, comparativement à 11,3 % à l'exercice précédent. Les résultats comptables et ajustés pour le trimestre considéré tenaient compte des indemnités de départ s'élevant à 147 millions (202 millions avant impôts) liées à la réalisation de gains d'efficience opérationnelle dans l'ensemble de l'entreprise, ce qui a été constaté dans les unités d'exploitation respectives. Le 1er novembre 2025, la Banque a conclu l'acquisition de Gestion d'actifs Burgundy Ltée (Burgundy) et les résultats ont été portés dans l'unité d'exploitation Gestion de patrimoine.

« BMO a connu un très bon début d'année. Poursuivant sur notre lancée du dernier exercice, nous respectons nos engagements, en générant un rendement des capitaux propres plus élevé et une croissance à deux chiffres du bénéfice. Ce trimestre, nous avons enregistré des revenus records dans chaque unité d'exploitation, grâce à une forte croissance des revenus liés aux frais dans nos secteurs axés sur le marché. L'accent mis sur la gestion serrée des dépenses et l'efficience opérationnelle nous permet de réaliser des investissements stratégiques dans la technologie et les talents, ce qui crée de la valeur aujourd'hui et pour l'avenir. Le crédit est bien géré et conforme à nos attentes, a déclaré Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier.

« En appliquant notre stratégie de façon rigoureuse, nous réalisons des progrès tangibles sur la trajectoire claire que nous avons tracée pour améliorer les résultats et favoriser une croissance rentable du bénéfice, tout en créant de la valeur pour nos clients et nos actionnaires », a conclu M. White.

Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 1,67 $ par action ordinaire pour le deuxième trimestre de 2026, montant inchangé par rapport au trimestre précédent et en hausse de 0,08 $, ou de 5 %, par rapport à l'exercice précédent. Le dividende trimestriel de 1,67 $ correspond à un dividende annuel de 6,68 $ par action ordinaire. Au cours du trimestre, nous avons racheté 6,0 millions d'actions ordinaires aux fins d'annulation aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Mise en garde La section ci-dessus contient des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.



1 Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments particuliers des résultats présentés. Les résultats et ratios ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail dans la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens. Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis. 2 Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du BPA dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action. 3 Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires est présenté conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) établie par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le cas échéant.

Analyse des résultats du premier trimestre de 2026

Les résultats et les ratios ajustés dans la présente analyse sont non conformes aux PCGR. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement.

PE Canada

Le bénéfice net comptable s'est établi à 948 millions de dollars et le bénéfice net ajusté s'est situé à 951 millions, en hausse dans les deux cas de 71 millions, ou de 8 %, par rapport à l'exercice précédent. Ces résultats reflètent essentiellement une hausse de 7 % des revenus et une baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances, ce qui a été contré en partie par l'augmentation des charges. La progression des revenus est attribuable à la hausse des revenus nets d'intérêts, stimulée par l'élargissement de la marge nette d'intérêts et la croissance des soldes, ainsi qu'à l'augmentation des revenus autres que d'intérêts, dont les revenus générés par les cartes de crédit supérieurs à la tendance en raison des hypothèses révisées concernant les remboursements futurs au cours du trimestre à l'étude.

Services bancaires aux États-Unis

Le bénéfice net comptable s'est établi à 742 millions de dollars, en hausse de 107 millions, ou de 17 %, comparativement à il y a un an, et le bénéfice net ajusté a atteint 802 millions, en hausse de 95 millions, ou de 13 %. L'incidence de l'affaiblissement du dollar américain a entraîné une diminution du bénéfice net de 5 %.

Exprimé en dollars américains, le bénéfice net comptable s'est établi à 539 millions de dollars, en hausse de 93 millions, ou de 21 %, par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 583 millions, en hausse de 87 millions, ou de 18 %, ce qui s'explique avant tout par la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances. La croissance de 2 % des revenus reflètent la progression des revenus nets d'intérêts et des revenus autres que d'intérêts, ce qui a été plus que contrebalancé par des charges plus élevées.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net comptable s'est chiffré à 352 millions de dollars, en hausse de 24 millions, ou de 7 %, par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté s'est situé à 380 millions, en hausse de 52 millions, ou de 16 %. Le bénéfice net comptable de Gestion d'actifs et de patrimoine s'est établi à 273 millions, en hausse de 28 millions, ou de 11 %, alors que le bénéfice net ajusté s'est établi 301 millions, en hausse de 56 millions, ou de 23 %, reflet de la progression des revenus, compte tenu du raffermissement des marchés mondiaux et des ventes nettes, ainsi que de la croissance soutenue des soldes, ce qui a été contré en partie par des charges plus élevées. Le bénéfice net des activités d'assurance s'est fixé à 79 millions, un recul de 4 millions, ou de 5 %, par rapport à l'an dernier.

Marchés des capitaux

Le bénéfice net comptable s'est situé à 657 millions de dollars, en hausse de 68 millions, ou de 11 %, par rapport à l'exercice précédent et le bénéfice net ajusté s'est fixé à 660 millions, en hausse de 67 millions, ou de 11 %. Ces résultats reflètent la croissance des revenus du secteur Marchés mondiaux, attribuable à l'acroissement des revenus de négociation de contrats sur titres de participation, et la hausse des revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, attribuable aux revenus de commission de consultation plus élevés, de même que la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des charges.

Services d'entreprise

La perte nette comptable s'est établie à 210 millions de dollars, comparativement à une perte nette comptable de 291 millions à l'exercice précédent, cette variation étant essentiellement attribuable à l'incidence de l'harmonisation des méthodes comptables relatives aux congés annuels des employés dans l'ensemble des entités juridiques au cours de l'exercice précédent, et à l'avantage d'une reprise partielle plus élevée afférent à une cotisation spéciale relative à la FDIC au cours du trimestre à l'étude. La perte nette ajustée s'est chiffrée à 242 millions, par rapport à une perte nette ajustée de 219 millions à l'exercice précédent, la variation étant essentiellement attribuable à l'augmentation des charges, ce qui a été contrebalancé en partie par la hausse des revenus liés à la trésorerie.

Qualité du crédit

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 746 millions de dollars, comparativement à une dotation à la provision de 1 011 millions pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est établie à 739 millions, en baisse de 120 millions, principalement du fait de la baisse des dotations à la provision des Services bancaires aux États-Unis. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs s'est chiffrée à 7 millions, comparativement à une dotation à la provision de 152 millions pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs pour le trimestre à l'étude reflète la migration du crédit du portefeuille, ce qui a été en partie contré par des soldes moins élevés relativement à certains portefeuilles et par une amélioration des perspectives macroéconomiques.

Il y a lieu de se reporter à la section Estimations et jugements comptables critiques du Rapport annuel de BMO pour 2025 ainsi qu'à la note 3 afférente aux états financiers consolidés annuels audités pour de plus amples informations sur la provision pour pertes sur créances au 31 octobre 2025.

Capital

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 13,1 % au 31 janvier 2026, en baisse par rapport au ratio de 13,3 % obtenu à la fin du quatrième trimestre de 2025, la génération interne de fonds propres ayant été plus que neutralisée par la hausse des actifs pondérés en fonction des risques et exprimés en monnaie d'origine et par l'incidence du rachat d'actions ordinaires aux fins d'annulation.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens et proviennent de nos états financiers consolidés annuels audités et de nos états financiers consolidés intermédiaires non audités dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Nous avons recours à un certain nombre de mesures financières pour évaluer notre performance, ainsi que la performance de nos unités d'exploitation, ce qui comprend des montants, des mesures et des ratios qui sont présentés sur une base non conforme aux PCGR, comme il en est fait mention ci-dessous. Nous sommes d'avis que ces montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR, lus à la lumière de nos résultats établis aux termes des PCGR, donnent aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats.

Les montants, les mesures et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. Ils sont difficilement comparables aux mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.

Certains renseignements figurant dans le Rapport de gestion annuel de BMO pour le premier trimestre de 2025 daté du 25 février 2026 pour la période close le 31 janvier 2026 sont intégrés par renvoi au présent document. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition des mesures financières complémentaires, il y a lieu de se reporter à la section Glossaire de termes financiers du Rapport de gestion annuel de BMO pour le premier trimestre de 2026 qui est disponible en ligne au www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'au www.sedarplus.ca .

Mesures et ratios ajustés

La direction considère que les résultats et mesures comptables et les résultats et mesures ajustés sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous-jacente des secteurs. Les résultats et mesures ajustés retranchent certains éléments précis des revenus, des charges autres que d'intérêts, et des impôts sur le résultat, comme il est indiqué en détail dans le tableau ci-après. Les résultats et mesures ajustés présentés dans le présent document sont non conformes aux PCGR. Le fait de recourir à la présentation des résultats comptables et ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats des périodes présentées, et de mieux évaluer les résultats, compte non tenu de ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances sous-jacentes. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats comptables figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats ajustés correspondants.

Marge nette d'intérêts, compte non tenu des secteurs d'activité Marchés mondiaux et Assurance

Avec prise d'effet pour le premier trimestre de 2026, nous présentons la marge nette d'intérêts sur une base qui exclut la marge nette d'intérêts de notre secteur d'activité Marchés mondiaux ainsi que l'actif productif moyen de nos secteurs d'activité Marchés mondiaux et Assurance. La direction considère cette mesure utile aux fins de l'évaluation de la performance, par les lecteurs, des activités de prêts, d'investissement et de dépôts de BMO sans la volatilité pouvant être associée aux activités du marché et de négociation. Cette mesure remplace la marge nette d'intérêts, compte non tenu des activités de négociation et d'assurance auparavant présentée et les résultats des périodes antérieures ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, moins les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) est calculé à partir du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, ajusté pour tenir compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des pertes de valeur et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO est largement utilisé dans le secteur bancaire en Amérique du Nord et il constitue une mesure uniforme de la performance des activités, qu'elles aient été acquises ou mises sur pied à l'interne.

Éléments d'ajustement

Les résultats ajustés pour le trimestre considéré et les périodes antérieures ne tiennent pas compte des éléments suivants :

Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 7 millions de dollars (9 millions avant impôts) pour le trimestre considéré. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'une charge de 3 millions (4 millions avant impôts) au quatrième trimestre de 2025 et de 7 millions (10 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025. Les montants sont comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts et imputés à l'unité d'exploitation pertinente, soit Burgundy dans l'unité Gestion de patrimoine et Bank of the West dans les Services d'entreprise.

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 71 millions de dollars (96 millions avant impôts) pour le trimestre considéré. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'un montant de 123 millions (168 millions avant impôts) au quatrième trimestre de 2025 et de 79 millions (106 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025. Les montants sont comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts et imputés à l'unité d'exploitation pertinente.

Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle liée à l'acquisition de Burgundy, ce qui a réduit de 16 millions de dollars (avant et après impôts) les revenus autres que d'intérêts pour le trimestre considéré et pris en compte dans Gestion de patrimoine. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la note 13 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires non audités et à la note 9 afférente aux états financiers consolidés annuels audités du Rapport annuel de BMO pour 2025.

Incidence de dessaisissements liés à la vente annoncée de 138 succursales dans certains marchés américains, y compris des coûts liés aux dessaisissements de 3 millions de dollars (4 millions avant impôts) pour le trimestre considéré. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'une réduction de valeur de l'écart d'acquisition de 102 millions (avant et après impôts) au quatrième trimestre de 2025. Les montants sont comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts et imputés aux Services d'entreprise.

Cotisation spéciale relative à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis comptabilisée dans les charges autres que d'intérêts et imputée aux Services d'entreprise. Les chiffres du premier trimestre de 2026 tiennent compte d'un renversement partiel d'une charge antérieure de 35 millions de dollars (47 millions avant impôts). Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'un renversement partiel de 9 millions (12 millions avant impôts) au quatrième trimestre de 2025 et d'un renversement partiel de 5 millions (7 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025.

Incidence de l'harmonisation des méthodes comptables relatives aux congés annuels des employés dans l'ensemble des entités juridiques de 70 millions de dollars (96 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025 comptabilisée dans les charges autres que d'intérêts et imputée aux Services d'entreprise.

Le bénéfice net a reculé de 62 millions de dollars en raison de l'ensemble des éléments d'ajustement au cours du trimestre considéré, comparativement à une diminution de 151 millions enregistrée à l'exercice précédent et à un repli de 219 millions inscrit au trimestre précédent.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières1

TABLEAU 1









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



T1-2026 T4-2025 T1-2025 Résultats comptables









Revenus nets d'intérêts



5 643 5 496 5 398 Revenus autres que d'intérêts



4 181 3 845 3 868 Revenus



9 824 9 341 9 266 Dotation à la provision pour pertes sur créances



746 755 1 011 Charges autres que d'intérêts



5 753 5 556 5 427 Bénéfice avant impôts sur le résultat



3 325 3 030 2 828 Charge d'impôts sur le résultat



836 735 690 Bénéfice net



2 489 2 295 2 138 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur les autres instruments de capitaux propres



81 163 65 Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales



(1) 7 4 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires



2 409 2 125 2 069 BPA dilué ($)



3,39 2,97 2,83 Éléments d'ajustement influant sur les revenus (avant impôts)









Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle2



(16) - - Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (avant impôts)



(16) - - Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration



(9) (4) (10) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions3



(96) (168) (106) Incidence de dessaisissements



(4) (102) - Cotisation spéciale relative à la FDIC



47 12 7 Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables



- - (96) Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts)



(62) (262) (205) Éléments d'ajustement influant sur les revenus (après impôts)









Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle



(16) - - Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (après impôts)



(16) - - Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (après impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration



(7) (3) (7) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions3



(71) (123) (79) Incidence des dessaisissements



(3) (102) - Cotisation spéciale relative à la FDIC



35 9 5 Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables



- - (70) Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (après impôts)



(46) (219) (151) Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable (après impôts)



(62) (219) (151) Incidence sur le BPA dilué ($)



(0,09) (0,31) (0,21) Résultats ajustés









Revenus nets d'intérêts



5 643 5 496 5 398 Revenus autres que d'intérêts



4 197 3 845 3 868 Revenus



9 840 9 341 9 266 Dotation à la provision pour pertes sur créances



746 755 1 011 Charges autres que d'intérêts



5 691 5 294 5 222 Bénéfice avant impôts sur le résultat



3 403 3 292 3 033 Charge d'impôts sur le résultat



852 778 744 Bénéfice net



2 551 2 514 2 289 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires



2 471 2 344 2 220 BPA dilué ($)



3,48 3,28 3,04

1 Les résultats ajustés excluent certaines composantes des résultats comptables et ils servent à calculer nos mesures ajustées, tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessus. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. 2 Comptabilisé dans les revenus autres que d'intérêts. 3 Représente l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et les pertes de valeur.

Sommaire des résultats comptables et ajustés par unité d'exploitation

TABLEAU 2













(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada Services

bancaires aux

États-Unis Gestion

de patrimoine Marchés des

capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Activités

américaines1

(en millions

de dollars

américains) T1-2026













Bénéfice net (perte nette) comptable 948 742 352 657 (210) 2 489 715 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur

les autres instruments de capitaux propres 13 14 2 15 37 81 17 Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant

pas le contrôle dans des filiales - (2) - - 1 (1) (1) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 935 730 350 642 (248) 2 409 699 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - 7 - - 7 - Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3 60 5 3 - 71 46 Variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle - - 16 - - 16 - Incidence de dessaisissements - - - - 3 3 2 Cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - (35) (35) (26) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)2 951 802 380 660 (242) 2 551 737 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires

ordinaires2 938 790 378 645 (280) 2 471 721 T4-2025













Bénéfice net (perte nette) comptable 733 807 399 525 (169) 2 295 616 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur

les autres instruments de capitaux propres 11 15 2 10 125 163 3 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

dans des filiales - 7 - - - 7 5 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 722 785 397 515 (294) 2 125 608 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - 1 - 2 3 1 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 48 64 - 11 - 123 47 Incidence de dessaisissements - - - - 102 102 73 Cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - (9) (9) (6) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)2 781 871 400 536 (74) 2 514 731 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires

ordinaires2 770 849 398 526 (199) 2 344 723 T1-2025













Bénéfice net (perte nette) comptable 877 635 328 589 (291) 2 138 639 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur

les autres instruments de capitaux propres 12 15 2 10 26 65 3 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

dans des filiales - - - - 4 4 3 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 865 620 326 579 (321) 2 069 633 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - - - 7 7 5 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3 72 - 4 - 79 52 Cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - (5) (5) (4) Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables - - - - 70 70 25 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)2 880 707 328 593 (219) 2 289 717 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires

ordinaires2 868 692 326 583 (249) 2 220 711

1 Les activités américaines tiennent compte des résultats comptables et des résultats ajustés comptabilisés dans Services bancaires aux États-Unis ainsi que dans les activités américaines des Marchés des capitaux et des Services d'entreprise. 2 Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Mise en garde La présente section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières contient des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2026 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles et nos engagements, nos attentes concernant notre situation financière, notre assise financière, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités, nos résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale, et elles comprennent des déclarations faites par notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « s'engager à », « viser », « perspectives », « échéancier », « suggérer » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent que nous formulions des hypothèses et elles comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que nos prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que les hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, ce qui comprend les enjeux liés à la main-d'œuvre et la variation des cours de change et des taux d'intérêt; la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, dont les tarifs douaniers, les mesures de rétorsion et les politiques d'atténuation tarifaires; les modifications de nos cotes de crédit; le risque lié à la cybersécurité et à la sécurité de l'information, y compris la menace d'atteinte à la protection des données, de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, la résilience technologique, l'innovation technologique et la concurrence, les changements technologiques, y compris le recours à des données et à l'intelligence artificielle (IA) au sein de notre entreprise, dont l'IA générative, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, le risque environnemental et social, y compris les changements climatiques, le marché de l'habitation au Canada et l'endettement des particuliers, les pressions inflationnistes, les changements apportés aux lois, y compris la législation et les interprétations fiscales, ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, y compris si la Banque était désignée comme une banque d'importance systémique mondiale, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement et les exigences en matière de capital, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, la faiblesse, la volatilité ou l'illiquidité des marchés financiers ou du crédit, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous œuvrons, l'exposition à d'importants litiges ou questions réglementaires et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre capacité de mettre en œuvre avec succès nos plans stratégiques, de conclure les acquisitions ou les cessions et d'intégrer les acquisitions, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, et de réaliser les avantages attendus de tels plans et transactions, les estimations et les jugements comptables critiques et les effets des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui concerne la dépendance envers des tiers, les activités des marchés financiers internationaux, l'émergence d'urgences sanitaires de grande envergure ou de pandémies, ou leur prolongation, et leur incidence sur les économies locales, nationales ou internationales ainsi que l'aggravation qui découle de certains risques susceptibles de toucher nos résultats futurs, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre et les inondations, et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à l'analyse dans la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, de marché, de liquidité et de financement, le risque opérationnel non financier, lié à la conformité juridique et réglementaire, de stratégie, environnemental et social et le risque de réputation de la section Gestion globale des risques du Rapport annuel de BMO pour 2025, et à la section Gestion des risques de notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2026, qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent celles présentées dans la section Évolution de la situation économique et perspectives du Rapport annuel de BMO pour 2025, mises à jour dans la section Évolution de la situation économique et perspectives dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2026, ainsi que dans la section Provision pour pertes sur créances du Rapport annuel de BMO pour 2025, mises à jour dans la section Provision pour pertes sur créances dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2026. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine, ainsi qu'à la conjoncture de marché globale et à leur effet combiné sur nos activités sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, nous utilisons principalement les données économiques historiques, les liens passés entre les variables économiques et financières, les changements de politiques gouvernementales, ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale.

Information à l'intention des investisseurs et des médias

Documents destinés aux investisseurs

Les parties intéressées peuvent prendre connaissance du rapport de gestion annuel et des états financiers consolidés annuels audités pour 2025, des documents de présentation trimestriels, des données financières complémentaires et des informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires sur le site Web de BMO à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs .

Téléconférence et cyberconférence trimestrielles

Les parties intéressées sont également invitées à se joindre à notre téléconférence trimestrielle, le mercredi 25 février 2026 à 8 h (HE). La conférence sera accessible par téléphone, au 647-557-5533 (région de Toronto) ou au 1-888-440-4121 (extérieur de Toronto, sans frais) (code d'accès 89709#). L'enregistrement de la téléconférence sera accessible jusqu'au 25 mars 2026 au 647-362-9199 (région de Toronto) ou au 1-800-770-2030 (extérieur de Toronto, sans frais) (code d'accès 89709#).

La cyberconférence trimestrielle sera accessible en direct à l'adresse suivante : www.bmo.com/relationsinvestisseurs . Elle sera également accessible en différé sur notre site.

Événements à venir

• Journée des investisseurs de BMO le 26 mars 2026 • Assemblée annuelle des actionnaires le 15 avril 2026 • Présentation des résultats du deuxième trimestre 2026 le 27 mai 2026 • Présentation des résultats du troisième trimestre 2026 le 25 août 2026 • Présentation des résultats du quatrième trimestre 2026 le 2 décembre 2026

Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions

destiné aux actionnaires (le Régime) Les détenteurs d'actions ordinaires peuvent choisir de réinvestir leurs

dividendes en espèces dans des actions ordinaires de la Banque en vertu de

son RRD. Pour plus de renseignements sur le Régime et la façon d'y adhérer, il

y a lieu de consulter notre site Web à l'adresse

www.bmo.com/relationsinvestisseurs . Pour obtenir des renseignements sur les dividendes ou signaler un

changement d'adresse ou un envoi en double, prière de s'adresser

à la : Société de fiducie Computershare du Canada 320 Bay Street, 14th Floor Toronto, Ontario M5H 4A6 Téléphone : 416-263-9200 Télécopieur : 1-888-453-0330 Courriel : [email protected] Les actionnaires qui désirent obtenir de plus amples

renseignements sont priés de s'adresser à la : Banque de Montréal Relations avec les actionnaires Secrétariat général 1 First Canadian Place, 9th Floor Toronto, Ontario M5X 1A1 Téléphone : 416-867-6785 Courriel : [email protected] Pour de plus amples informations sur ce document, prière de

s'adresser à la : Banque de Montréal Relations avec les investisseurs P.O. Box 1, 1 First Canadian Place, 37th Floor Toronto, Ontario M5X 1A1 Le Rapport de gestion annuel de BMO pour 2025, ses états financiers consolidés audités, sa Notice annuelle et son Rapport annuel sur Formulaire 40-F

(déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis) peuvent être consultés en ligne, au www.bmo.com/relationsinvestisseurs

ainsi qu'au www.sedarplus.ca . Des exemplaires du jeu complet d'états financiers consolidés audités pour 2025 de la Banque peuvent être obtenus

gratuitement en faisant la demande par téléphone au 416-867-6785 ou par courriel à l'adresse [email protected].

