BMO Groupe financier annonce ses résultats du premier trimestre de 2022

Points saillants des résultats financiers

Comparaison du premier trimestre de 2022 et du premier trimestre de 2021 :

Bénéfice net de 2 933 millions de dollars, en hausse de 45 %; bénéfice net ajusté 1,3 de 2 584 millions, en hausse de 27 %

Bénéfice par action (BPA) comptable 2 de 4,43 $, en hausse de 46 %; et BPA ajusté 1,2,3 de 3,89 $, en hausse de 27 %

Recouvrement de pertes sur créances de 99 millions de dollars, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 156 millions

Rendement des capitaux propres (RCP) de 21,4 %, en hausse par rapport à 15,7 %; RCP ajusté 1,3 de 18,8 %, en hausse par rapport à 15,8 %

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires4 de 14,1 %, en hausse par rapport à 12,4 %

TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - Pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2022, BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a inscrit un bénéfice net comptable de 2 933 millions de dollars, ou 4,43 $ par action, et un bénéfice net ajusté de 2 584 millions, ou 3,89 $ par action.

« Nous poursuivons sur notre lancée opérationnelle et avons enregistré à nouveau d'excellents bénéfices au dernier trimestre, grâce aux activités de nos Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada et aux États-Unis, y compris une accélération de la croissance des prêts aux entreprises, et à la vigueur continue des activités de BMO Marchés des capitaux. Une solide gestion des risques et une excellente qualité du crédit sont à la base de notre performance. Nos investissements ciblés dans les talents, la technologie et le marketing se traduisent par une plus forte croissance des revenus, une efficience accrue et un meilleur rendement des capitaux propres », a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« Nous relevons les défis économiques, environnementaux et sociaux les plus urgents de notre époque, notamment en ayant l'ambition d'être le partenaire principal de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre. Ce trimestre, c'est avec fierté que nous avons reçu le titre de banque la mieux classée en Amérique du Nord pour la troisième année d'affilée au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, ce qui témoigne de nos engagements à l'égard d'une économie florissante, d'un avenir durable et d'une société inclusive.

« Notre modèle d'affaires éprouvé et diversifié génère continuellement de solides rendements pour nos actionnaires. Nous investissons dans nos secteurs d'activité et mettons en œuvre les stratégies axées sur notre raison d'être et le numérique qui ont pour but d'aider nos clients à améliorer leurs finances et d'assurer notre croissance continue tout en renforçant notre assise financière en prévision de notre acquisition de Bank of the West », a conclu M. White.

Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 1,33 $ par action ordinaire pour le deuxième trimestre de 2022, soit le même montant que pour le trimestre précédent et en hausse de 0,27 $, ou de 25 %, par rapport à l'exercice précédent. Le dividende trimestriel de 1,33 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 5,32 $ par action ordinaire.

La section ci-dessus contient des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

1) Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les PCGR. Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments particuliers des résultats présentés. Les résultats et ratios ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail, pour toutes les périodes indiquées, dans la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition des montants, des mesures et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières complémentaires, il y a lieu de se reporter à la section Glossaire de termes financiers dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2022. 2) Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du bénéfice par action (BPA) dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action. Le BPA est calculé au moyen du bénéfice net après déduction du total des dividendes sur les actions privilégiées et des distributions à payer sur les autres instruments de capitaux propres. 3) Au premier trimestre de 2022, le bénéfice net comptable tenait compte de l'incidence de l'acquisition annoncée de Bank of the West, notamment des revenus de 413 millions (562 millions avant impôts) afférents à la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture de l'acquisition, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition ainsi que des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 7 millions (8 millions avant impôts), ces montants étant imputés aux charges autres que d'intérêts. Les résultats tenaient également compte de l'incidence de dessaisissements liés à la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, laquelle tient compte d'une perte de 29 millions de dollars, avant et après impôts, découlant de la conversion des monnaies étrangères, ce montant étant reclassé du cumul des autres éléments du résultat global vers les revenus, un recouvrement net avant impôts de charges autres que d'intérêts de 3 millions, et des impôts de 22 millions à la clôture de la transaction. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. 4) Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires est communiqué conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Note : Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis.

Faits marquants

Au cours du trimestre considéré, nous avons conclu la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à Ameriprise Financial, Inc., comprenant le transfert de certains clients des activités de gestion d'actifs aux États-Unis et, le 30 avril 2021, nous avons réalisé la vente de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour à J. Safra Sarasin Group. Collectivement, nous désignons ces transactions comme des « dessaisissements ». Les dessaisissements n'ont eu aucune incidence importante sur le bénéfice de la Banque au cours du trimestre considéré et ils ont entraîné une diminution des revenus nets et des charges d'environ 2,5 % et 4 %, respectivement, sur une base comptable et une base ajustée.

Le 20 décembre 2021, nous avons annoncé la signature d'une entente définitive avec BNP Paribas en vue d'acquérir Bank of the West et ses filiales, dont l'actif s'élève à environ 105 milliards de dollars américains, à un prix d'achat au comptant de 16,3 milliards de dollars américains, soit 13,4 milliards de dollars américains, déduction faite du capital excédentaire (à la conclusion) de Bank of the West qui est estimé à 2,9 milliards de dollars américains. L'acquisition devrait ajouter, à notre bilan consolidé, environ 57 milliards de dollars américains de prêts et 90 milliards de dollars américains de dépôts. Ces montants sont basés sur la situation financière et les résultats de Bank of the West pour la période close le 31 décembre 2021. Nous financerons la transaction principalement à même le capital excédentaire, ce qui comprend le bénéfice de la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ce qui reflète notre assise financière solide et la génération anticipée de fonds propres. La clôture de cette transaction devrait avoir lieu vers la fin de l'année civile 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation des organismes de réglementation.

Cette acquisition, qui cadre avec nos objectifs en matière de stratégie, finance et culture, accélère sensiblement notre croissance aux États-Unis. Grâce à notre solide performance et à nos bases intégrées en Amérique du Nord, l'acquisition apportera près de 1,8 million de clients à BMO et élargira davantage notre présence bancaire avec les 514 succursales et bureaux de services aux grandes entreprises et de services de gestion de patrimoine additionnels dans d'importants marchés en croissance aux États-Unis. Après la conclusion de la transaction, nous serons présents dans 32 États, et ferons notamment une entrée immédiate sur le marché attrayant de la Californie où nous comptons présenter une offre hautement concurrentielle dans de nouveaux marchés en croissance, en combinant la force de notre plateforme bancaire numérique et notre solide équipe de banquiers pour générer une croissance de la clientèle de premier plan.

L'une des forces de Bank of the West réside dans les relations profondes qu'entretiennent ses employés, ses clients et les collectivités qu'elle sert depuis plus de 100 ans. Dans le cadre de cette transaction, BMO ne prévoit pas de fermer de succursales de Bank of the West et s'engage à conserver les employés de première ligne des succursales de Bank of the West.

Tirant le meilleur parti de notre grande expérience en termes d'intégration et de nos résultats passés pour ce qui est de l'expansion aux États-Unis, nous demeurons persuadés que nous réaliserons des synergies de coûts annuelles d'environ 670 millions de dollars américains avant impôts (860 millions de dollars canadiens) grâce à l'efficience opérationnelle parmi nos entreprises combinées. Notre plan d'intégration en cours est supervisé par une équipe conjointe et dédiée chargée de la gestion de l'intégration.

Aux termes des IFRS, le prix d'achat sera réparti entre la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs identifiables repris de Bank of the West à la clôture, la différence étant comptabilisée en tant qu'écart d'acquisition. La différence entre la juste valeur et la valeur nominale, désignée comme étant la juste valeur de marché, sera amortie par imputations au résultat sur la durée d'utilité estimée de l'actif (du passif) sous-jacent. Les immobilisations incorporelles identifiées, dont les immobilisations incorporelles au titre des dépôts de base se rapportant aux dépôts sans échéance, seront amorties sur leur durée d'utilité estimée. La juste valeur des prêts à taux fixe et des dépôts repose en grande partie sur les taux d'intérêt. Si les taux venaient à monter, la juste valeur des actifs à taux fixe acquis (plus particulièrement, les prêts et les titres) diminuerait, ce qui donnerait lieu à un écart d'acquisition plus élevé. L'inverse serait vrai si les taux d'intérêt diminuaient. En revanche, la juste valeur des actifs (passifs) à taux variable et des dépôts sans échéance sont comptabilisés à la valeur nominale, faisant en sorte que la variation de la juste valeur ne serait pas compensée naturellement. Les variations de l'écart d'acquisition eu égard à nos hypothèses initiales annoncées le 20 décembre 2021 auront une incidence sur les ratios des fonds propres à la clôture de la transaction du fait que l'écart d'acquisition est comptabilisé en déduction des fonds propres selon les règles de l'accord de Bâle III du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). De plus, comme le prix d'achat afférent à l'acquisition est libellé en dollars américains, toute variation des cours de change entre le dollar canadien par rapport au dollar américain depuis l'annonce de l'acquisition à la clôture de celle-ci, donnera lieu à une variation de l'écart d'acquisition en équivalent en dollars canadiens.

Nous gérons de manière proactive notre risque lié aux fonds propres du fait des variations de la juste valeur, l'objectif étant d'atteindre un résultat neutre sur le plan économique et des risques. Dans le cadre de nos mesures de gestion de la juste valeur, nous avons conclu des swaps de taux d'intérêt dont la valeur augmente lorsque les taux d'intérêt sont à la hausse, ce qui donne lieu à des profits (pertes) à la valeur de marché inscrits dans les revenus de négociation, et avons constitué un portefeuille d'obligations du Trésor américain assorties d'une durée comparable qui génèrent des revenus nets d'intérêts. Ces deux transactions visent à atténuer les variations de l'écart d'acquisition découlant de la fluctuation des taux d'intérêt, survenue entre l'annonce et la clôture de l'acquisition, les revenus (la perte) en découlant étant traités comme un élément d'ajustement. Par ailleurs, BMO a conclu des contrats à terme de gré à gré qui répondent aux conditions de la comptabilité de couverture dans le but d'atténuer les fluctuations du prix d'achat libellé en dollars canadiens à la clôture de la transaction. Les variations de la juste valeur afférentes à ces contrats à terme de gré à gré sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global jusqu'au moment où la transaction se matérialisera. La Direction de la trésorerie peut également recourir à d'autres instruments afin d'optimiser l'impact de nos mesures de gestion de la juste valeur.

L'incidence de nos mesures de gestion de la juste valeur sur nos résultats au cours du trimestre à l'étude a été traitée comme un élément d'ajustement, et comprenait des revenus après impôts de 413 millions de dollars (562 millions avant impôts) liés à la gestion des variations des taux d'intérêt, qui comprend des profits à la valeur du marché avant impôts de 517 millions sur certains swaps de taux d'intérêt comptabilisés dans les revenus autres que d'intérêts et des intérêts avant impôts de 45 millions comptabilisés à l'égard d'un portefeuille de titres du Trésor des États-Unis inscrits dans les revenus nets d'intérêts. En outre, notre ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires du trimestre à l'étude comprenait un avantage de 13 points de base attribuable aux mesures de gestion de la juste valeur. Les variations de la juste valeur de ces contrats à terme de gré à gré ont réduit les autres éléments du résultat global de 234 millions.

La présente section Faits marquants renferme des déclarations prospectives. Voir la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Analyse des résultats du premier trimestre de 2022

L'ordre dans lequel les répercussions sur le bénéfice net sont analysées dans la présente section suit l'ordre de présentation des revenus, des charges et des dotations à la provision pour pertes sur créances, peu importe leur incidence relative.

Les résultats et les ratios ajustés ainsi que les ratios et les montants libellés en dollars américains dans la présente analyse des résultats du premier trimestre de 2022 sont non conformes aux PCGR, et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté ont augmenté par rapport à l'exercice précédent du fait de la forte croissance des revenus, de l'augmentation des charges et d'un recouvrement de pertes sur créances. Le bénéfice net a progressé dans le cas de BMO Marchés des capitaux, dont la croissance des revenus a été particulièrement soutenue, ainsi que dans nos Services bancaires PE, alors que le bénéfice net de BMO Gestion de patrimoine a reculé, la bonne croissance sous-jacente ayant été plus que compensée par l'incidence des dessaisissements. Les Services d'entreprise ont inscrit un bénéfice net comptable pour le trimestre à l'étude comparativement à une perte nette comptable à l'exercice précédent, alors que la perte nette ajustée est demeurée relativement inchangée.

Les résultats ajustés pour le trimestre considéré ne tiennent pas compte de l'incidence de l'acquisition annoncée de Bank of the West, notamment des revenus de 413 millions de dollars (562 millions avant impôts) afférents à la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture de l'acquisition, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition ainsi que des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 7 millions (8 millions avant impôts). Les résultats ajustés ne tiennent pas compte non plus de l'incidence de dessaisissements liés à la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, lesquels comprennent une perte de 29 millions, avant et après impôts, découlant de la conversion des monnaies étrangères, ce montant étant reclassé du cumul des autres éléments du résultat global vers les revenus, un recouvrement net avant impôts de charges autres que d'intérêts de 3 millions, et des impôts de 22 millions à la clôture de la transaction. Il y a lieu de se reporter à la note 12 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires non audités dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2022 pour de plus amples renseignements. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte non plus de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des autres coûts liés à l'acquisition et à l'intégration pour le trimestre considéré et l'exercice précédent.

PE Canada

Le bénéfice net comptable et ajusté s'est élevé à 1 004 millions de dollars, en hausse de 254 millions, ou de 34 % dans les deux cas, par rapport à il y a un an. Les résultats s'expliquent par la hausse de 15 % des revenus, soit des revenus nets d'intérêts et des revenus autres que d'intérêts, l'augmentation des charges et la dotation à la provision pour pertes sur créances moins élevée eu égard à l'exercice précédent.

PE États-Unis

Le bénéfice net comptable s'est établi à 681 millions de dollars, en hausse de 102 millions, ou de 18 %, par rapport à il y a un an et, après ajustement, il a atteint 682 millions, en hausse de 96 millions, ou de 16 %. L'affaiblissement du dollar américain a entraîné un recul de la croissance du bénéfice net, des revenus et des charges de 1 % respectivement.

Exprimé en dollars américains, le bénéfice net comptable s'est établi à 536 millions de dollars, un bond de 85 millions, ou de 19 %, comparativement à l'an dernier et, après ajustement, il a atteint 537 millions, en hausse de 81 millions, ou de 18 %. Les résultats comptables et ajustés sont attribuables à une hausse de 9 % des revenus, soit des revenus nets d'intérêts et des revenus autres que d'intérêts, à une hausse des charges et à une hausse du recouvrement de pertes sur créances.

BMO Gestion de patrimoine

Le bénéfice net comptable s'est chiffré à 315 millions de dollars, comparativement à 336 millions à l'exercice précédent, et, après ajustement, il a atteint 316 millions, comparativement à 344 millions à l'exercice précédent. Le bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine s'est élevé à 261 millions, en hausse de 5 millions, ou de 2 %, et, après ajustement, il a atteint 262 millions, en baisse de 2 millions, ou de 1 %, les revenus sous-jacents soutenus découlant de l'accroissement des actifs des clients, y compris le regain des marchés mondiaux, ayant été plus que compensé par l'augmentation des charges sous-jacentes et par l'incidence des dessaisissements. Le bénéfice net des activités d'assurance s'est fixé à 54 millions, en baisse de 26 millions par rapport à l'an dernier, en raison principalement des variations moins favorables du marché au cours du trimestre à l'étude par rapport à l'exercice précédent.

BMO Marchés des capitaux

Le bénéfice net comptable s'est situé à 705 millions de dollars, en hausse de 227 millions, ou de 47 %, comparativement à l'an dernier, tandis que le bénéfice net ajusté s'est fixé à 712 millions, en hausse de 228 millions, ou de 47 %. Les résultats comptables et ajustés reflètent la poursuite de la forte croissance des revenus, les revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ayant progressé en raison de la croissance particulièrement forte des commissions de prise ferme et de consultation et de l'augmentation des activités des clients du secteur Marchés mondiaux, du fait de l'augmentation des charges, y compris la hausse de la rémunération liée au rendement, ainsi que d'un recouvrement de pertes sur créances au cours du trimestre à l'étude, comparativement à une dotation à la provision l'an dernier.

Services d'entreprise

Le bénéfice net comptable s'est établi à 228 millions de dollars et la perte nette ajustée s'est située à 130 millions, comparativement à une perte nette comptable et ajustée de 126 millions à l'exercice précédent. Les résultats comptables reflètent l'incidence de l'acquisition annoncée de Bank of the West et des dessaisissements afférents à la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les résultats ajustés étant demeurés relativement inchangés.

Capital

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 14,1 % au 31 janvier 2022, en hausse par rapport aux 13,7 % enregistrés à la fin du quatrième trimestre de l'exercice 2021, en raison d'une forte génération interne de fonds propres, ce qui comprend un avantage de 13 points de base attribuable aux mesures de gestion de la juste valeur en lien avec l'acquisition annoncée de Bank of the West, ainsi que l'avantage découlant de la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ce qui a été en partie compensé par la hausse des actifs pondérés en fonction des risques.

Qualité du crédit

Le total des recouvrements de pertes sur créances s'est établi à 99 millions de dollars, comparativement à un total des dotations à la provision pour pertes sur créances de 156 millions pour la même période de l'exercice précédent. Le total des recouvrements de pertes sur créances exprimé en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établi à 8 points de base, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 14 points de base pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux, établie à 86 millions, a diminué de 129 millions par rapport à 215 millions l'an dernier. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 7 points de base, contre 19 points de base un an plus tôt. Un recouvrement de pertes sur créances lié aux prêts productifs de 185 millions a été enregistré au cours du trimestre à l'étude en regard d'un recouvrement de 59 millions enregistré à l'exercice précédent. Le recouvrement inscrit pour le trimestre à l'étude est imputable en grande partie à une diminution de l'incertitude à l'égard des futures conditions de crédit et à la migration favorable du crédit, en partie contrebalancées par la croissance des soldes et l'évolution des perspectives économiques, alors que l'exercice précédent reflétait une amélioration des perspectives économiques et la migration favorable du crédit, en grande partie contrebalancées par l'incidence d'une conjoncture économique incertaine sur les conditions de crédit.

Il y a lieu de se reporter à la section Estimations comptables critiques du Rapport annuel de BMO pour 2021 ainsi qu'à la note 4 afférente aux états financiers consolidés annuels audités pour de plus amples informations sur la provision pour pertes sur créances au 31 octobre 2021.

Favoriser un avenir durable et inclusif

BMO a une raison d'être bien ancré : être un champion du progrès et un catalyseur de changement. Nous tirons parti de notre position en tant que fournisseur de services financiers de premier plan pour permettre aux collectivités et à nos parties prenantes d'apporter des changements positifs et durables, car nous croyons que la réussite peut et doit être mutuelle. Afin de soutenir nos clients, les collectivités et nos employés, BMO :

a approuvé 2 milliards de dollars d'autorisations de crédit à plus de 33 500 entreprises au Canada grâce à notre plateforme de premier plan Affaires express BMO MC lancée en octobre 2018. La plateforme de services bancaires numériques novatrice et intuitive facilite l'accès aux capitaux afin de donner aux entreprises les moyens d'améliorer vraiment leurs finances;

grâce à notre plateforme de premier plan Affaires express BMO lancée en octobre 2018. La plateforme de services bancaires numériques novatrice et intuitive facilite l'accès aux capitaux afin de donner aux entreprises les moyens d'améliorer vraiment leurs finances; s'est associé à PLATO , la seule entreprise de services et de formation en technologies de l'information dirigée par des Autochtones et dotée d'employés autochtones au Canada , pour offrir le programme re/Start d'Amazon Web Services (AWS re/Start) de manière virtuelle aux étudiants autochtones du Canada . Vingt-deux étudiants, dont certains sont issus de communautés isolées, ont commencé une formation intensive de 12 semaines en infonuagique, qui sera suivie d'un stage de six mois à BMO pour acquérir et appliquer ces compétences en cours d'emploi, et bénéficier de possibilités d'emplois à temps plein;

, la seule entreprise de services et de formation en technologies de l'information dirigée par des Autochtones et dotée d'employés autochtones au , pour offrir le programme re/Start d'Amazon Web Services (AWS re/Start) de manière virtuelle aux étudiants autochtones du . Vingt-deux étudiants, dont certains sont issus de communautés isolées, ont commencé une formation intensive de 12 semaines en infonuagique, qui sera suivie d'un stage de six mois à BMO pour acquérir et appliquer ces compétences en cours d'emploi, et bénéficier de possibilités d'emplois à temps plein; s'est engagé à verser 100 millions de dollars pour le lancement du programme de prêts Services aux entreprises à portée de main - BMO pour les entrepreneurs noirs, qui offre aux propriétaires d'entreprise un meilleur accès aux fonds de roulement, aux ressources éducatives et aux partenariats professionnels pour les aider à démarrer, à étendre et à faire croître leur entreprise;

le leadership de BMO a été une fois de plus reconnu dans de nombreux classements, notamment :

figure au classement 2022, établi par Corporate Knights, des 100 sociétés les plus durables au monde et est, pour la troisième année d'affilée, la Banque la plus durable en Amérique du Nord. La Banque s'est classée dans le premier quartile pour les sources de revenu durables et la diversité au sein de son conseil d'administration et de ses dirigeants;



figure à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la septième année de suite, cette reconnaissance faisant de la Banque un chef de file mondial en matière d'inclusion des genres, ainsi qu'un leader dans le secteur financier;



BMO Harris Bank a été reconnue pour la cinquième année d'affilée, par la Human Rights Campaign Foundation, comme un chef de file du secteur en matière d'égalité en milieu de travail de la communauté LGBTQ+, ce qui lui a valu, en 2022, une note parfaite de 100 à l'indice d'égalité en entreprise (Corporate Equality, ou CEI).

Mise en garde

Les sections ci-dessus contiennent des déclarations prospectives. Voir la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Documents déposés auprès des organismes de réglementation

Les documents d'information continue de BMO, y compris les documents intermédiaires, le Rapport de gestion annuel, les états financiers consolidés annuels audités, la Notice annuelle, l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations, sont accessibles sur notre site Web, au www.bmo.com/relationsinvestisseurs , sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedar.com , et dans la section EDGAR du site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, au www.sec.gov . L'information contenue ou accessible autrement sur notre site Web ( www.bmo.com ) ou sur les sites Web de tiers mentionnés dans le présent document ne fait pas partie de ce document.





La Banque de Montréal utilise une marque unifiée reliant toutes les sociétés membres de l'organisation. La Banque de Montréal et ses filiales sont désignées par l'appellation BMO Groupe financier. Ainsi, dans le présent document, les appellations BMO et BMO Groupe financier désignent la Banque de Montréal et ses filiales.



Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières



Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens et proviennent de nos états financiers consolidés intermédiaires non audités établis en conformité avec les Normes internationales d'information financière (IFRS). Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Nous avons recours à un certain nombre de mesures financières pour évaluer notre performance, ainsi que la performance de nos groupes d'exploitation, ce qui comprend des mesures et des ratios qui sont présentés sur une base non conforme aux PCGR, comme il en est fait mention ci-dessous. Nous sommes d'avis que ces montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR, lus à la lumière de nos résultats établis aux termes des PCGR, donnent aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats.

Les montants, les mesures et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. Ils sont difficilement comparables aux mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.

Certains renseignements figurant dans le Rapport de gestion de BMO daté du 1er mars 2022 pour la période close le 31 janvier 2022 (Rapport de gestion du premier trimestre de 2022) sont intégrés par renvoi au présent document. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition des montants, des mesures et des ratios non conformes aux PCGR, il y a lieu de se reporter à la section Glossaire de termes financiers dans notre Rapport de gestion pour le premier trimestre de 2022, qui est disponible sur SEDAR, au www.sedar.com .

Nos mesures non conformes aux PCGR se classent généralement comme suit :

Mesures et ratios ajustés

La direction considère que les résultats et mesures comptables et les résultats et mesures ajustés sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous-jacente des secteurs. Les résultats et mesures ajustés retranchent certains éléments précis des revenus, des charges autres que d'intérêts et des impôts sur le résultat, comme il est indiqué en détail dans le tableau ci-après. Les résultats et mesures ajustés présentés dans le présent document sont non conformes aux PCGR. Le fait de recourir à la présentation des résultats comptables et ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats des périodes présentées, et de mieux évaluer les résultats, compte non tenu de ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats comptables figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats ajustés correspondants.

Mesures, déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI)

Nous présentons également les revenus comptables et ajustés déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) et notre ratio d'efficience et notre levier d'exploitation sont calculés sur une base similaire, comme indiqué dans le rapprochement présenté à la section Revenus. Les mesures et les ratios présentés déduction faite des SCVPI sont non conformes aux PCGR. Les revenus d'assurance peuvent varier en raison des fluctuations de la juste valeur des actifs d'assurance, lesquelles sont occasionnées par les fluctuations des taux d'intérêt et des marchés boursiers. Les placements qui soutiennent les passifs au titre des indemnités sont essentiellement des actifs à revenu fixe qui sont inscrits à la juste valeur, et les variations de celle-ci sont constatées dans les revenus d'assurance figurant à l'état consolidé des résultats. Ces variations de la juste valeur sont en grande partie contrebalancées par celles de la juste valeur des passifs au titre des indemnités, dont l'incidence est prise en compte dans les SCVPI. La présentation et l'analyse des revenus, des ratios d'efficience et du levier d'exploitation, sur une base nette, réduisent la variabilité des résultats, ce qui permet de mieux évaluer les résultats d'exploitation. Pour obtenir plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la section portant sur les sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2022.

Présentation des résultats sur une base d'imposition comparable (bic)

Nous analysons les revenus consolidés sur une base comptable. À l'instar des membres du groupe de référence au Canada, nous analysons les revenus de nos groupes d'exploitation sur une base d'imposition comparable (bic). Les revenus et la charge d'impôts sur le résultat de BMO Marchés des capitaux et de PE États-Unis, relativement aux titres exonérés d'impôts, sont augmentés à un montant équivalent avant impôts. La compensation de cet ajustement est reflétée dans les Services d'entreprise. La présentation des résultats sur une bic reflète la façon dont nos groupes d'exploitation gèrent leurs activités et facilite la comparaison du bénéfice sur le plan des sources imposables et de celles qui ne le sont pas. Le taux d'impôt effectif est également analysé sur une bic pour assurer l'uniformité des méthodes, et la compensation des ajustements des unités d'exploitation est comptabilisée dans les Services d'entreprise.

Capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, moins les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires est largement utilisé dans le secteur bancaire en Amérique du Nord et il est significatif parce qu'il mesure uniformément la performance des unités, qu'elles aient été acquises ou mises sur pied à l'interne.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



T1-2022 T4-2021 T1-2021 Résultats comptables









Revenus



7 723 6 573 6 975 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI)



(81) (97) (601) Revenus, déduction faite des SCVPI



7 642 6 476 6 374 Total des dotations à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances



99 126 (156) Charges autres que d'intérêts



(3 846) (3 803) (3 613) Bénéfice avant impôts sur le résultat



3 895 2 799 2 605 Charge d'impôts sur le résultat



(962) (640) (588) Bénéfice net



2 933 2 159 2 017 BPA dilué ($)



4,43 3,23 3,03 Éléments d'ajustement influant sur les revenus (avant impôts)









Incidence des dessaisissements 1)



(29) - - Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West 2)



562 - - Incidence des éléments d'ajustement influant sur les revenus (avant impôts)



533 - - Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 3)



(12) (1) (3) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 4)



(8) (20) (25) Incidence des dessaisissements 1)



3 (62) - Incidence des éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts)



(17) (83) (28) Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable (avant impôts)



516 (83) (28) Éléments d'ajustement influant sur les revenus (après impôts)









Incidence des dessaisissements 1)



(29) - - Gestion des variations de la juste valeur se rapportant à l'achat de Bank of the West 2)



413 - - Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (après impôts)



384 - - Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (après impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 3)



(10) (1) (2) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 4)



(6) (14) (19) Incidence des dessaisissements 1)



(19) (52) - Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (après impôts)



(35) (67) (21) Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable (après impôts)



349 (67) (21) Incidence sur le BPA dilué ($)



0,54 (0,10) (0,03) Résultats ajustés









Revenus



7 190 6 573 6 975 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI)



(81) (97) (601) Revenus, déduction faite des SCVPI



7 109 6 476 6 374 Total des dotations à la provision pour pertes sur créances



99 126 (156) Charges autres que d'intérêts



(3 829) (3 720) (3 585) Bénéfice avant impôts sur le résultat



3 379 2 882 2 633 Charge d'impôts sur le résultat



(795) (656) (595) Bénéfice net



2 584 2 226 2 038 BPA dilué ($)



3,89 3,33 3,06

1) Au premier trimestre de 2022, le bénéfice net comptable tenait compte de l'incidence de dessaisissements liés à la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, laquelle tient compte d'une perte de 29 millions de dollars, avant et après impôts, découlant de la conversion des monnaies étrangères, ce montant étant reclassé du cumul des autres éléments du résultat global vers les revenus, un recouvrement net avant impôts de charges autres que d'intérêts de 3 millions, et des impôts de 22 millions à la clôture de la transaction. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. 2) Au premier trimestre de 2022, le bénéfice net comptable tient compte des revenus et des charges découlant de l'acquisition annoncée de Bank of the West : des revenus de 413 millions de dollars (562 millions avant impôts) afférents à la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture de l'acquisition, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition, dont des profits à la valeur de marché de 517 millions, avant impôts, sur certains swaps de taux d'intérêts comptabilisés dans les revenus autres que d'intérêts liés à la négociation et des revenus d'intérêts de 45 millions, avant impôts, tirés d'un portefeuille de titres du Trésor des États-Unis inscrits dans les revenus nets d'intérêts, ainsi que des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 7 millions (8 millions avant impôts) inscrits dans les charges autres que d'intérêts. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. Pour de plus amples renseignements sur cette acquisition, il y a lieu de se reporter à la section Faits marquants. 3) Les coûts d'intégration de l'acquisition de Clearpool au premier trimestre de 2022 et ceux de KGS-Alpha et de Clearpool au quatrième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2021 sont comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts de BMO Marchés des capitaux. Les coûts d'intégration de l'acquisition se ventilent comme suit : 4 millions de dollars (3 millions après impôts) au premier trimestre de 2022, 1 million (1 million après impôts) au quatrième trimestre de 2021 et 3 millions (2 millions après impôts) au premier trimestre de 2021. 4) L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts du groupe d'exploitation pertinent et se ventile comme suit : 8 millions de dollars (6 millions après impôts) au premier trimestre de 2022, 20 millions (14 millions après impôts) au quatrième trimestre de 2021 et 25 millions (19 millions après impôts) au premier trimestre de 2021.

Sommaire des résultats comptables et ajustés par groupe d'exploitation

(en millions de dollars canadiens) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO Gestion

de patrimoine BMO Marchés

des capitaux Services

d'entreprise Total

de la

Banque Résultat

sectoriels aux

États-Unis 1)

(en millions

de dollars

américains) T1-2022















Bénéfice (perte) net comptable 1 004 681 1 685 315 705 228 2 933 1 145 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 2) - - - - 3 7 10 7 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3) - 1 1 1 4 - 6 4 Incidence des dessaisissements 4) - - - - - 48 48 (40) Gestion des variations de la juste à l'acquisition de Bank of the West 5) - - - - - (413) (413) (325) Bénéfice (perte) net ajusté 1 004 682 1 686 316 712 (130) 2 584 791 T4-2021















Bénéfice (perte) net comptable 933 509 1 442 345 531 (159) 2 159 618 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 2) - - - - 1 - 1 2 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3) - 6 6 4 4 - 14 9 Incidence des dessaisissements 4) - - - - - 52 52 4 Bénéfice (perte) net ajusté 933 515 1 448 349 536 (107) 2 226 633 T1-2021















Bénéfice (perte) net comptable 750 579 1 329 336 478 (126) 2 017 672 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 2) - - - - 2 - 2 2 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3) - 7 7 8 4 - 19 9 Bénéfice (perte) net ajusté 750 586 1 336 344 484 (126) 2 038 683

1) Les résultats sectoriels aux États-Unis présentés en dollars américains sont des montants non conformes aux PCGR. 2) Les coûts d'intégration de l'acquisition de Clearpool au premier trimestre de 2022 et ceux de KGS-Alpha et de Clearpool au quatrième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2021 sont comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts de BMO Marchés des capitaux. Les coûts d'intégration de l'acquisition se ventilent comme suit : 4 millions de dollars (3 millions après impôts) au premier trimestre de 2022, 1 million (1 million après impôts) au quatrième trimestre de 2021 et 3 millions (2 millions après impôts) au premier trimestre de 2021. 3) L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions est imputé aux charges autres que d'intérêts des groupes d'exploitation : montants de néant au premier trimestre de 2022, au quatrième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2021, pour PE Canada; montants avant impôts de 2 millions de dollars au premier trimestre de 2022, de 9 millions au quatrième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2021, pour PE États-Unis; montants avant impôts de 1 million au premier trimestre de 2022, de 6 millions au quatrième trimestre de 2021 et de 10 millions pour le premier trimestre de 2021, pour BMO Gestion de patrimoine; montants avant impôts de 5 millions au premier trimestre de 2022 et au quatrième trimestre de 2021 et de 6 millions au premier trimestre de 2021, pour BMO Marchés des capitaux. 4) Au premier trimestre de 2022, le bénéfice net comptable tient compte de l'incidence de dessaisissements liés la vente de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, laquelle tient compte d'une perte de 29 millions de dollars, avant et après impôts, découlant de la conversion des monnaies étrangères, ce montant étant reclassé du cumul des autres éléments du résultat global vers les revenus autres que d'intérêts, ainsi qu'un recouvrement net avant impôts de charges autres que d'intérêts de 3 millions, et des impôts de 22 millions à la clôture de la transaction. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. 5) Au premier trimestre de 2022, le bénéfice net comptable tient compte des revenus et des charges découlant de l'acquisition annoncée de Bank of the West : des revenus de 413 millions de dollars (562 millions avant impôts) afférents à la gestion de l'incidence des fluctuations des taux d'intérêt, survenues entre l'annonce et la clôture de l'acquisition, sur sa juste valeur et son écart d'acquisition, dont des profits à la valeur de marché de 517 millions, avant impôts, sur certains swaps de taux d'intérêts comptabilisés dans les revenus autres que d'intérêts liés à la négociation et des revenus d'intérêts de 45 millions, avant impôts, tirés d'un portefeuille de titres du Trésor des États-Unis inscrits dans les revenus nets d'intérêts, ainsi que des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 7 millions (8 millions avant impôts) imputés aux charges autres que d'intérêts. Ces montants ont été imputés aux Services d'entreprise. Pour de plus amples renseignements sur l'acquisition, il y a lieu de se reporter à la section Faits marquants.

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T1-2022 T4-2021 T1-2021 Bénéfice net comptable 2 933 2 159 2 017 Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur d'autres instruments de capitaux propres (55) (59) (56) Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (A) 2 878 2 100 1 961 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions après impôts 6 14 19 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, déduction faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (B) 2 884 2 114 1 980 Incidence des autres éléments d'ajustement après impôts 1) (355) 53 2 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (C) 2 529 2 167 1 982 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires (D) 53 345 52 113 49 648 Rendement des capitaux propres (%) (= A/D) 21,4 16,0 15,7 Rendement des capitaux propres ajusté (%) (= C/D) 18,8 16,5 15,8 Capitaux propres moyens corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (E) 2) 48 431 46 580 43 137 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (%) (= B/E) 23,6 18,0 18,2 Rendement ajusté des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (%) (= C/E) 20,7 18,5 18,2

1) Il y a lieu de se reporter aux notes 1 à 4 du tableau intitulé Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2) Les capitaux propres moyens corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires (D ci-dessus) qui sont ajustés en fonction d'un écart d'acquisition de 5 031 millions de dollars au premier trimestre de 2022, de 5 455 millions au quatrième trimestre de 2021 et de 6 370 millions au premier trimestre de 2021 et d'immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 138 millions au premier trimestre de 2022, de 349 millions au quatrième trimestre de 2021 et de 414 millions au premier trimestre de 2021, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes de 255 millions au premier trimestre de 2022, de 271 millions au quatrième trimestre de 2021 et de 273 millions au premier trimestre de 2021.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2022 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles et nos engagements (y compris en ce qui a trait à la carboneutralité), nos attentes concernant notre situation financière, notre assise financière ou le cours de nos actions, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités, nos résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale, la clôture de notre acquisition envisagée de Bank of the West, y compris les plans visant à combiner les activités de BMO et de Bank of the West, les incidences sur le plan des finances, de l'exploitation et des fonds propres, et la pandémie de COVID-19, et elles comprennent des déclarations de notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « s'engager à », « viser » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. L'incertitude créée par la pandémie de COVID-19 a fait croître le risque étant donné les défis accrus que pose l'établissement d'hypothèses, de prévisions, de pronostics, de conclusions ou de projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, ce qui comprend les enjeux liés à la main-d'œuvre, la gravité, la durée et la propagation de la pandémie de COVID-19 et d'autres éclosions éventuelles de maladies et leur incidence sur les économies locales, nationales ou internationales ainsi que l'aggravation de certains risques susceptibles de toucher nos résultats futurs, la sécurité de l'information, la vie privée et la cybersécurité, y compris la menace d'atteinte à la protection des données, de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, la réforme des taux de référence, les changements technologiques et la résilience technologique, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, les changements climatiques et d'autres questions liées au risque environnemental et social, le marché de l'habitation au Canada et l'endettement des particuliers, les pressions inflationnistes, les perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'échelle internationale, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, les changements apportés aux lois, y compris la législation et les interprétations fiscales, ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement, la faiblesse, la volatilité ou l'illiquidité des marchés financiers ou du crédit, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous œuvrons, les procédures judiciaires ou démarches réglementaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, notre capacité à mettre en œuvre nos plans stratégiques, de conclure les acquisitions ou les cessions proposées, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, les principales estimations comptables et les effets des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui concerne la dépendance envers des tiers, la possibilité que notre acquisition envisagée de Bank of the West ne se concrétise pas ou ne se concrétise pas dans les délais prévus parce que les approbations réglementaires ne sont pas reçues ou que d'autres conditions de clôture ne sont pas remplies, ou ne le sont pas dans les délais voulus, que les approbations réglementaires requises n'auront pas été obtenus ou que d'autres conditions afférentes à la clôture n'auront pas été satisfaites ou ne le sont pas dans les délais voulus, sous réserve de conditions ou d'exigences préalables; les avantages prévus découlant de l'acquisition envisagée de Bank of the West, tels que la création de synergies et l'efficience opérationnelle; notre capacité à appliquer des mesures de gestion de la juste valeur efficaces et les conséquences imprévues résultant de ces mesures; les modifications de nos cotes de crédit, les activités des marchés financiers internationaux, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les catastrophes naturelles et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel non financier, le risque juridique et réglementaire, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation de la section Gestion globale des risques du Rapport annuel de BMO pour 2021 et à la section Gestion des risques dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2022, sections qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont présentées dans la section Évolution de la situation économique et perspectives du Rapport annuel de BMO pour 2021 et mises à jour dans la section Évolution de la situation économique et perspectives dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2022, ainsi que dans la section Provision pour pertes sur créances du Rapport annuel de BMO pour 2021 et mises à jour dans la section Provision pour pertes sur créances dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2022. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine, ainsi qu'à la conjoncture de marché globale et à leur effet combiné sur nos activités sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Les hypothèses relatives au bilan, à la gamme de produits et aux marges de Bank of the West, ainsi que les hypothèses relatives à la sensibilité aux taux d'intérêt ont été des facteurs significatifs que nous avons pris en compte pour estimer la juste valeur et les montants de l'écart d'acquisition et des immobilisations incorporelles à la clôture, et les hypothèses relatives à notre plan d'intégration, à l'efficacité et à la durée de l'intégration et à l'alignement des responsabilités organisationnelles ont été des facteurs significatifs que nous avons pris en compte pour estimer les synergies de coûts avant impôts.

Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, nous utilisons principalement les données économiques historiques, les liens passés entre les variables économiques et financières, les changements de politiques gouvernementales ainsi que des risques inhérents à l'économie nationale et mondiale. Il y a lieu de se reporter aux sections Évolution de la situation économique et perspectives et Provision pour pertes sur créances dans notre Rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2022.

