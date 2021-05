BMO Groupe financier annonce ses résultats du deuxième trimestre de 2021

Le rapport aux actionnaires de BMO pour le deuxième trimestre de 2021, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités de la période close le 30 avril 2021, est disponible dans son intégralité à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'à l'adresse www.sedar.com.

Points saillants des résultats financiers

Comparaison du deuxième trimestre de 2021 et du deuxième trimestre de 2020 :

Bénéfice net de 1 303 millions de dollars, en hausse par rapport à 689 millions; bénéfice net ajusté 1,4 de 2 095 millions, en hausse par rapport à 715 millions





BPA comptable 2 de 1,91 $, en hausse comparativement à 1,00 $; et BPA ajusté 1,2,4 de 3,13 $, en hausse comparativement à 1,04 $





Dotation à la provision pour pertes sur créances de 60 millions de dollars, comparativement à 1 118 millions





Ratio d'efficience net comptable 3 de 69,3 % comparativement à 64,4 %; ratio d'efficience net ajusté 1,3,4 de 56,6 % comparativement à 63,8 %





Rendement des capitaux propres (RCP) de 10,2 %, en hausse par rapport à 5,3 %; RCP ajusté 1,4 de 16,7 %, en hausse par rapport à 5,5 %





Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de 13,0 %, en hausse par rapport à 11,0 % l'an dernier

Comparaison du premier semestre de 2021 et du premier semestre de 2020

Bénéfice net de 3 320 millions de dollars, en hausse par rapport à 2 281 millions; bénéfice net ajusté 1,4 de 4 133 millions, en hausse par rapport à 2 332 millions





BPA comptable 2 de 4,93 $, en hausse comparativement à 3,37 $; BPA ajusté 1,2,4 de 6,19 $, en hausse comparativement à 3,45 $





Dotation à la provision pour pertes sur créances de 216 millions de dollars, comparativement à 1 467 millions





Ratio d'efficience net comptable 3 de 63,0 % comparativement à 62,5 %; ratio d'efficience net ajusté 1,3,4 de 56,4 % comparativement à 62,0 %





RCP de 13,0 %, en hausse par rapport à 9,2 %; RCP ajusté 1,4 de 16,3 %, en hausse par rapport à 9,4 %





Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de 13,0 %, en hausse par rapport à 11,0 % l'an dernier

TORONTO, le 26 mai 2021 /CNW/ - Pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2021, BMO Groupe financier (TSX:BMO) (NYSE:BMO) a inscrit un bénéfice net comptable de 1 303 millions de dollars, ou 1,91 $ par action, et un bénéfice net ajusté de 2 095 millions, ou 3,13 $ par action.

« Ce trimestre, nous avons continué à produire de très bons résultats, tous nos groupes ayant bien performé. Pour le premier semestre de l'exercice, le bénéfice ajusté avant dotation et impôts est passé à 5,5 milliards de dollars, une augmentation de 27 % par rapport à il y a un an qui découle d'une croissance des revenus de 11 % reflétant les avantages de notre modèle d'affaires diversifié et un excellent levier d'exploitation. Nous entamons la deuxième moitié de l'exercice avec un bel élan, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« Nous continuons à bâtir une banque forte et concurrentielle, affectant du capital à des groupes qui sont bien placés pour croître et produire des rendements élevés, et nous mettons l'accent sur l'amélioration constante de notre performance. Le rendement des capitaux propres a augmenté à 16,7 %, nous avons amélioré notre ratio d'efficience pour le faire passer à 56,6 % et nous avons renforcé notre ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires pour le porter à 13,0 %, le tout soutenu par notre excellent bilan et notre performance qui se démarque en matière de risque et de crédit.

« En plus de notre forte performance financière, nous concrétisons nos engagements pour un avenir durable. Au cours du trimestre, nous avons annoncé notre ambition d'être le partenaire principal de nos clients dans la transition vers un monde carboneutre et nous soutenons à la fois les organisations clés qui contribuent à réduire les disparités en matière de soins de santé ainsi que les efforts de secours d'urgence à l'échelle mondiale contre la COVID-19.

« Nous mettons en œuvre une stratégie cohérente guidée par notre raison d'être - ce qui signifie pour nous de réussir ensemble avec nos clients, les collectivités, nos employés et nos actionnaires », a conclu M. White.

Le 12 avril 2021, la Banque a annoncé qu'elle avait conclu une entente définitive avec Ameriprise Financial, Inc. portant sur la vente des entités qui représentent nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles. En outre, la transaction prévoyait la possibilité pour certains clients des services de gestion d'actifs de BMO aux États-Unis de passer à Columbia Threadneedle Investments, sous réserve de leur consentement. La clôture de la transaction devrait avoir lieu au quatrième trimestre de l'année civile 2021. Le 30 avril 2021, nous avons conclu la vente de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour à J. Safra Sarasin Group. Ces transactions souscrivent aux objectifs de BMO visant à optimiser l'efficience et à canaliser le capital et les investissements dans les secteurs où nous occupons une position avantageuse sur le marché, notamment dans le marché nord-américain des services de gestion de patrimoine.

Le bénéfice net ajusté pour le trimestre considéré ne tient pas compte de l'incidence de dessaisissements de 772 millions de dollars (771 millions avant impôts), y compris une réduction de valeur de l'écart d'acquisition avant et après impôts de 747 millions liée à la vente annoncée de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, d'un profit net de 22 millions (29 millions avant impôts) tiré de la vente de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour et de coûts liés aux dessaisissements à l'égard des deux transactions de 47 millions (53 millions avant impôts). Les chiffres des deux périodes ne tiennent pas compte non plus de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des coûts d'intégration des acquisitions. Le bénéfice net comptable et le bénéfice net ajusté ont augmenté par rapport à l'exercice précédent du fait de la croissance de 16 % des revenus nets, de l'augmentation des charges et de la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le bénéfice net a progressé pour tous les groupes d'exploitation.

Le rendement des capitaux propres s'est situé à 10,2 %, en hausse par rapport à 5,3 % il y a un an, et le rendement des capitaux propres ajusté s'est établi à 16,7 %, en hausse par rapport à 5,5 % l'an dernier. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires comptable s'est élevé à 11,8 %, en hausse par rapport à 6,4 % pour l'exercice précédent et le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires après ajustement s'est situé à 19,1 %, en hausse par rapport à 6,4 %.

Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 1,06 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2021, soit le même montant que pour le trimestre précédent et l'exercice précédent. Le dividende trimestriel de 1,06 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 4,24 $ par action ordinaire.

1) Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les PCGR. Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments. Les résultats et mesures ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail, pour toutes les périodes indiquées, dans la section Mesures non conformes aux PCGR, où sont également présentés ces mesures non conformes aux PCGR et leurs plus proches équivalents selon les PCGR. 2) Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du bénéfice par action (BPA) dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action. Le BPA est calculé au moyen du bénéfice net après déduction des dividendes sur les actions privilégiées et des distributions à payer sur les autres instruments de capitaux propres. 3) Après avoir retranché des revenus d'assurance les sinistres, les commissions et les variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI). 4) Au deuxième trimestre de 2021, le bénéfice net comptable tient compte d'une réduction de valeur de l'écart d'acquisition de 747 millions de dollars, avant et après impôts, liée à la vente annoncée de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à Ameriprise Financial, Inc., d'un profit net de 22 millions (29 millions avant impôts) à la vente à J. Safra Sarasin Group de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour et de coûts liés aux dessaisissements à l'égard des deux transactions de 47 millions (53 millions avant impôts). Le profit net sur la vente est compris dans les revenus tandis que la réduction de valeur de l'écart d'acquisition et les coûts de dessaisissement sont compris dans les charges autres que d'intérêts, tous ces montants étant imputés aux Services d'entreprise. Note : Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis.

Analyse des résultats du deuxième trimestre

PE Canada

Le bénéfice net comptable s'est élevé à 764 millions de dollars et, après ajustement, il s'est établi à 765 millions, dans les deux cas en hausse de 402 millions par rapport à il y a un an. Les résultats s'expliquent par la hausse de 9 % des revenus, des hausses ayant été enregistrées dans les revenus nets d'intérêts et les revenus autres que d'intérêts, la baisse des charges et la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Au cours du trimestre, nous avons été récompensés pour nos capacités numériques qui offrent à nos clients les moyens d'améliorer leurs finances, notamment deux prix en matière d'innovation numérique pour SuiviArgent BMO, une solution fondée sur l'intelligence artificielle qui aide les clients à repérer leurs insuffisances de fonds jusqu'à sept jours d'avance. La solution s'est mérité le prix Global Innovation Award 2020. Par ailleurs, nous avons reçu le prix Model Bank 2021 décerné par Celent pour le volet bien-être financier. De plus, dans le cadre de son classement inaugural des services bancaires mobiles, Insider Intelligence a classé BMO au premier rang pour la gestion financière numérique, la sécurité et les alertes. Ces prix reconnaissent l'impact positif de notre approche numérique sur l'expérience bancaire de nos clients.

PE États-Unis

Le bénéfice net comptable s'est établi à 542 millions de dollars, en hausse de 203 millions, ou de 60 %, par rapport à il y a un an et, après ajustement, il a atteint 547 millions, en hausse de 198 millions, ou de 57 %.

Le bénéfice net comptable s'est établi à 434 millions de dollars américains, un bond de 188 millions de dollars américains, ou de 76 %, comparativement à l'an dernier et, après ajustement, il a atteint 439 millions de dollars américains, en hausse de 186 millions de dollars américains, ou de 73 %. Les résultats sont attribuables à une hausse de 4 % de revenus, des hausses ayant été enregistrées dans les revenus nets d'intérêts et les revenus autres que d'intérêts, à la baisse des charges et à la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Au cours du trimestre considéré, BMO Harris Bank a été nommée dans la liste des meilleures banque du monde en 2020 du magazine Forbes, et ce, pour la deuxième année consécutive. Cette liste a été établie d'après un sondage mené auprès de plus de 40 000 clients dans 23 pays au sujet de leurs relations bancaires actuelles et antérieures, et classe les banques selon des attributs clés, notamment la confiance, les frais, les services numériques et les conseils financiers. Les capacités numériques de BMO ont été présentées comme des facteurs déterminants du classement dans le résumé des résultats de Forbes.

BMO Gestion de patrimoine

Le bénéfice net comptable s'est chiffré à 346 millions de dollars, en hausse de 202 millions, comparativement à l'exercice précédent, et, après ajustement, il a atteint 353 millions, en hausse de 200 millions. Les résultats traduisent une hausse des revenus nets, une baisse des charges et une diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Le bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine s'est élevé à 296 millions, en hausse de 136 millions, ou de 85 %, et, après ajustement, il a atteint 303 millions, en hausse de 134 millions, ou de 79 %, ce qui s'explique par la progression des revenus découlant essentiellement de l'accroissement des actifs des clients, y compris le regain des marchés mondiaux, de l'incidence d'une provision pour frais juridiques comptabilisée à l'exercice précédent et des volumes élevés de transactions de courtage en ligne. Le bénéfice net des activités d'assurance s'est fixé à 50 millions, comparativement à une perte nette de 16 millions au trimestre précédent, du fait principalement des mouvements de marché défavorables à l'exercice précédent.

Au cours du trimestre considéré, BMO Ligne d'action a annoncé le lancement du compte du service Privilège de ConseilDirect, un nouveau service conçu pour répondre aux besoins plus complexes de nos clients autogérés. Cette solution hybride allie la technologie avancée qui sous-tend les conseils numériques et les conseils en matière de planification dispensés par des humains pour répondre aux besoins en constante évolution des clients. En outre, quatre nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) ont été lancés par nos activités de gestion d'actifs au Canada, notamment un nouveau FNB axé sur la responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui accroît notre gamme de FNB ESG pour répondre aux demandes des investisseurs.

BMO Marchés des capitaux

Le bénéfice net comptable s'est situé à 563 millions de dollars, comparativement à une perte nette comptable de 74 millions l'an dernier, tandis que le bénéfice net ajusté s'est fixé à 570 millions, comparativement à une perte nette ajustée de 68 millions. Les résultats reflètent une forte croissance des revenus des Marchés mondiaux et du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés au cours du trimestre à l'étude, l'augmentation des frais liés au personnel compte tenu de la performance sous-jacente des secteurs et un recouvrement de pertes sur créances, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances élevée pour l'exercice précédent. Les chiffres de l'exercice précédent tenaient compte de l'incidence négative des activités relatives aux billets liés à des titres de participation, de l'élargissement des écarts de crédit et de financement sur les ajustements de l'évaluation des produits dérivés et de réductions de valeur sur le portefeuille de prêts détenus en vue de la vente.

En tant qu'un des leaders mondiaux du secteur d'activité en matière de durabilité, nous avons agi à titre de coteneur de livres et d'agent de structuration verte dans le cadre du premier prêt étiqueté vert au Canada, accordé à Atlantic Packaging Products. Ce prêt a été réalisé en partenariat avec l'équipe Finance durable de BMO et les Services bancaires aux grandes entreprises au Canada. Le produit de ce financement sera utilisé pour soutenir la construction par le client d'une nouvelle installation de cartons-caisses faits entièrement de matières recyclées. Dans le cadre du programme « Des transactions qui font pousser des arbres » de BMO, notre groupe Titres à revenu fixe, devises et produits de base s'est engagé, lors du Jour de la Terre 2021, à financer la reforestation selon chaque dollar de titres à revenu fixe et de titres axés sur les facteurs ESG qui ont été négociés par l'entremise du pupitre de BMO Marchés des capitaux, ce qui a contribué à la plantation de 100 000 arbres. Les plantations d'arbres seront menées en partenariat avec la Priceless Planet Coalition et tentree.

Services d'entreprise

La perte nette comptable pour le trimestre à l'étude s'est située à 912 millions de dollars, alors que la perte nette ajustée s'est établie à 140 millions, comparativement à une perte nette comptable et ajustée de 82 millions à l'exercice précédent. Les résultats ajustés pour le trimestre ne tiennent pas compte d'une réduction de valeur de l'écart d'acquisition liée à la vente annoncée de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et d'un profit net à la vente de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour ainsi que des coûts liés aux dessaisissements à l'égard des deux transactions. Les résultats ajustés ont reculé, du fait de la baisse des revenus et de l'accroissement des charges, ce qui a été contrebalancé en partie par l'incidence d'un taux d'impôt moins favorable au cours de l'exercice précédent.

Les résultats ajustés figurant dans la section Analyse des résultats du deuxième trimestre sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR.

L'ordre dans lequel les répercussions défavorables sur le bénéfice net sont analysées dans la présente section et ailleurs dans notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2021 suit l'ordre de présentation des revenus, des charges et des dotations à la provision pour pertes sur créances, peu importe leur incidence relative.

Capital

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 13,0 % au 30 avril 2021, en hausse par rapport aux 12,4 % enregistrés à la clôture du premier trimestre de l'exercice 2021, en raison des capitaux autogénérés et de la baisse des actifs pondérés en fonction des risques et exprimés en monnaie d'origine. La réduction de valeur de l'écart d'acquisition en lien avec la vente annoncée de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique a été compensée par une diminution de la déduction de fonds propres au titre de l'écart d'acquisition, et de ce fait, n'a pas eu d'incidence sur le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires du trimestre à l'étude.

Qualité du crédit

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances, établi à 60 millions de dollars, a diminué de 1 058 millions par rapport à 1 118 millions pour l'exercice précédent. Le ratio du total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est établi à 5 points de base, comparativement à 94 points de base pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux, établie à 155 millions, a diminué de 258 millions par rapport à 413 millions l'an dernier, en raison, pour l'essentiel, de la baisse des dotations à la provision liée aux prêts pour entreprises enregistrées dans les Services bancaires PE et BMO Marchés des capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est établi à 13 points de base, contre 35 points de base un an plus tôt. Un recouvrement de pertes sur créances lié aux prêts productifs de 95 millions a été enregistré au cours du trimestre à l'étude en regard d'une dotation à la provision de 705 millions enregistrée à l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 705 millions inscrite à l'exercice précédent est imputable principalement à l'assombrissement des perspectives économiques défavorables, alors que le recouvrement de 95 millions pour le trimestre à l'étude reflète la migration favorable du crédit et l'amélioration des perspectives économiques, en partie compensées par un scénario défavorable plus marqué.

Il y a lieu de se reporter à la section Méthodes comptables et principales estimations comptables ainsi qu'à la note 3 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires non audités pour de plus amples informations sur la provision pour pertes sur créances au 30 avril 2021.

Mise en garde

La mesure dans laquelle la pandémie de COVID-19 aura une incidence sur les activités, les résultats d'exploitation, la réputation et la situation financière de BMO, ce qui inclut ses ratios de fonds propres réglementaires et de liquidité, de même que les notations de crédit, ainsi que l'incidence sur nos clients, nos concurrents, notre réputation et notre exposition aux activités de négociation ainsi que le potentiel de pertes lié à une augmentation des pertes sur créances, des pertes liées à des contreparties et des pertes évaluées à la valeur de marché, dépendra de l'évolution de la situation, qui est extrêmement incertaine et ne peut être prévue, notamment l'ampleur, la gravité et la durée de la pandémie, et les mesures prises par les gouvernements, les instances gouvernementales et les organismes de réglementation, lesquelles pourraient varier selon les pays et les régions, et par d'autres tierces parties en réponse à la pandémie. La pandémie de COVID-19 pourrait également avoir une incidence sur notre capacité à atteindre certains buts, objectifs et cibles précédemment annoncés ou sur le calendrier pour atteindre ces derniers.

Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Principaux risques et risques émergents pouvant influer sur les résultats futurs à la page 38 de notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2021.

Les sections ci-dessus contiennent des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.





La Banque de Montréal utilise une marque unifiée reliant toutes les sociétés membres de l'organisation. La Banque de Montréal et ses filiales sont désignées par l'appellation BMO Groupe financier. Ainsi, dans le présent document, les appellations BMO et BMO Groupe financier désignent la Banque de Montréal et ses filiales.



Mesures non conformes aux PCGR

Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens et proviennent des états financiers établis en conformité avec les Normes internationales d'information financière (IFRS). Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Les résultats et mesures sont également présentés après ajustement de manière à exclure l'incidence de certains éléments, tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessous. Il y a lieu de se reporter à la section Change de notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2021 pour obtenir une analyse des répercussions des variations des cours de change sur les résultats de BMO. Le bénéfice avant dotation et impôts est une mesure non conforme aux PCGR qui est calculée comme étant la différence entre les revenus, déduction faite des sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI), et les charges autres que d'intérêts. La direction évalue le rendement à l'aide de mesures et résultats comptables et de mesures et résultats ajustés, et considère qu'ils sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous-jacente des secteurs. Le fait de recourir à un tel mode de présentation donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments précis sur les résultats des périodes indiquées et de mieux évaluer les résultats compte non tenu de ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats comptables figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats ajustés correspondants. Les résultats et mesures ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et n'ont donc pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. De plus, ils sont difficilement comparables aux mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.

Mesures non conformes aux PCGR

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2-2021 T1-2021 T2-2020 Cumul 2021 Cumul 2020 Résultats comptables









Revenus 6 076 6 975 5 264 13 051 12 011 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) 283 (601) 197 (318) (519) Revenus, déduction faite des SCVPI 6 359 6 374 5 461 12 733 11 492 Total des dotations à la provision pour pertes sur créances (60) (156) (1 118) (216) (1 467) Charges autres que d'intérêts (4 409) (3 613) (3 516) (8 022) (7 185) Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 890 2 605 827 4 495 2 840 Charge d'impôts sur le résultat (587) (588) (138) (1 175) (559) Bénéfice net 1 303 2 017 689 3 320 2 281 BPA ($) 1,91 3,03 1,00 4,93 3,37 Éléments d'ajustement (avant impôts) 1)









Coûts d'intégration des acquisitions 2) (2) (3) (3) (5) (6) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) (24) (25) (30) (49) (59) Incidence des dessaisissements 3) (771) - - (771) - Éléments d'ajustement pris en compte dans le bénéfice comptable avant impôts (797) (28) (33) (825) (65) Éléments d'ajustement (après impôts) 1)









Coûts d'intégration des acquisitions 2) (2) (2) (2) (4) (4) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) (18) (19) (24) (37) (47) Incidence des dessaisissements 3) (772) - - (772) - Éléments d'ajustement pris en compte dans le bénéfice net comptable après impôts (792) (21) (26) (813) (51) Incidence sur le BPA ($) (1,22) (0,03) (0,04) (1,26) (0,08) Résultats ajustés









Revenus 6 047 6 975 5 264 13 022 12 011 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) 283 (601) 197 (318) (519) Revenus, déduction faite des SCVPI 6 330 6 374 5 461 12 704 11 492 Total des dotations à la provision pour pertes sur créances (60) (156) (1 118) (216) (1 467) Charges autres que d'intérêts (3 583) (3 585) (3 483) (7 168) (7 120) Bénéfice avant impôts sur le résultat 2 687 2 633 860 5 320 2 905 Charge d'impôts sur le résultat (592) (595) (145) (1 187) (573) Bénéfice net 2 095 2 038 715 4 133 2 332 BPA ($) 3,13 3,06 1,04 6,19 3,45

1) Les éléments d'ajustement sont, en règle générale, imputés aux Services d'entreprise, sauf dans le cas de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et de certains coûts d'intégration des acquisitions qui, eux, sont imputés aux groupes d'exploitation. 2) Ces montants sont imputés aux groupes d'exploitation en tant que charges autres que d'intérêts. Les montants avant et après impôts imputés à chacun des groupes d'exploitation sont présentés aux pages 22, 23, 25, 28 et 30 de notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2021. 3) Au deuxième trimestre de 2021, le bénéfice net comptable tient compte d'une réduction de valeur de l'écart d'acquisition de 747 millions de dollars, avant et après impôts, liée à la vente annoncée de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à Ameriprise Financial, Inc., d'un profit net de 22 millions (29 millions avant impôts) à la vente à J. Safra Sarasin Group de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour et de coûts liés aux dessaisissements à l'égard des deux transactions de 47 millions (53 millions avant impôts). Le profit net sur la vente est compris dans les revenus tandis que la réduction de valeur de l'écart d'acquisition et les coûts de dessaisissement sont compris dans les charges autres que d'intérêts, tous ces montants étant imputés aux Services d'entreprise. Les résultats ajustés que renferme ce tableau sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR.

Sommaire des résultats comptables et ajustés par groupe d'exploitation

(en millions de dollars canadiens) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO Gestion

de patrimoine BMO Marchés

des capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque T2-2021













Bénéfice (perte) net comptable 764 542 1 306 346 563 (912) 1 303 Coûts d'intégration des acquisitions 1) - - - - 2 - 2 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) 1 5 6 7 5 - 18 Incidence des dessaisissements 3) - - - - - 772 772 Bénéfice (perte) net ajusté 765 547 1 312 353 570 (140) 2 095 T1-2021













Bénéfice (perte) net comptable 737 582 1 319 358 483 (143) 2 017 Coûts d'intégration des acquisitions 1) - - - - 2 - 2 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) - 7 7 8 4 - 19 Bénéfice (perte) net ajusté 737 589 1 326 366 489 (143) 2 038 T2-2020













Bénéfice (perte) net comptable 362 339 701 144 (74) (82) 689 Coûts d'intégration des acquisitions 1) - - - - 2 - 2 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) 1 10 11 9 4 - 24 Bénéfice (perte) net ajusté 363 349 712 153 (68) (82) 715 Cumul 2021













Bénéfice (perte) net comptable 1 501 1 124 2 625 704 1 046 (1 055) 3 320 Coûts d'intégration des acquisitions 1) - - - - 4 - 4 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) 1 12 13 15 9 - 37 Incidence des dessaisissements 3) - - - - - 772 772 Bénéfice (perte) net ajusté 1 502 1 136 2 638 719 1 059 (283) 4 133 Cumul 2020













Bénéfice (perte) net comptable 1 061 690 1 751 435 282 (187) 2 281 Coûts d'intégration des acquisitions 1) - - - - 4 - 4 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 2) 1 20 21 18 8 - 47 Bénéfice (perte) net ajusté 1 062 710 1 772 453 294 (187) 2 332

1) Les coûts d'intégration des acquisitions de KGS Alpha et de Clearpool avant impôts de 2 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, de 3 millions à la fois pour le premier trimestre de 2021 et le deuxième trimestre de 2020; de 5 millions pour le cumul 2021 et de 6 millions pour le cumul 2020, sont pris en compte dans les charges autres que d'intérêts de BMO Marchés des capitaux. 2) L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions avant impôts est imputé aux charges autres que d'intérêts des groupes d'exploitation : montants de 1 million de dollars au deuxième trimestre de 2021, de néant au premier trimestre de 2021 et de 1 million au deuxième trimestre de 2020; de 1 million à la fois pour le cumul 2021 et le cumul 2020, pour PE Canada; montants de 7 millions au deuxième trimestre de 2021, de 9 millions au premier trimestre de 2021 et de 14 millions au deuxième trimestre de 2020; de 16 millions pour le cumul 2021 et de 27 millions pour le cumul 2020, pour PE États-Unis; montants de 10 millions à la fois pour le deuxième trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2021 et de 11 millions pour le deuxième trimestre de 2020; de 20 millions pour le cumul 2021 et de 22 millions pour le cumul 2020, pour BMO Gestion de patrimoine; montants de 6 millions à la fois pour le deuxième trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2021 et de 4 millions pour le deuxième trimestre de 2020; de 12 millions pour le cumul 2021 et de 9 millions pour le cumul 2020, pour BMO Marchés des capitaux. 3) Au deuxième trimestre de 2021, le bénéfice net comptable tient compte d'une réduction de valeur de l'écart d'acquisition de 747 millions de dollars, avant et après impôts, liée à la vente annoncée de nos activités de gestion d'actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à Ameriprise Financial, Inc., d'un profit net de 22 millions (29 millions avant impôts) à la vente à J. Safra Sarasin Group de nos activités de banque privée à Hong Kong et à Singapour et de coûts liés aux dessaisissements à l'égard des deux transactions de 47 millions (53 millions avant impôts). Le profit net sur la vente est compris dans les revenus tandis que la réduction de valeur de l'écart d'acquisition et les coûts de dessaisissement sont compris dans les charges autres que d'intérêts, tous ces montants étant imputés aux Services d'entreprise. Les résultats ajustés que renferme ce tableau sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR.



Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2021 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles, nos attentes concernant notre situation financière ou le cours de nos actions, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et les résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale, l'incidence prévue de la pandémie de COVID-19 et l'incidence de cette dernière sur nos activités, nos résultats ainsi que notre performance et notre situation financières ainsi que l'incidence sur nos clients, nos concurrents, notre réputation et notre exposition aux activités de négociation et elles comprennent des déclarations de notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « viser » et « pouvoir ».

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. L'incertitude créée par la pandémie de COVID-19 a fait croître le risque étant donné les défis accrus que pose l'établissement d'hypothèses, de prévisions, de pronostics, de conclusions ou de projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la gravité, la durée et la propagation de la pandémie de COVID-19, son incidence sur les économies locales, nationales ou internationales et son aggravation de certains risques susceptibles de toucher nos résultats futurs, l'incidence possible sur nos activités et notre exploitation des éclosions de maladies qui touchent les économies locales, nationales ou mondiale, la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, la sécurité de l'information, la vie privée et la cybersécurité, y compris la menace d'atteinte à la protection des données, de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, la législation et les interprétations fiscales, les fluctuations des taux d'intérêt et des cours de change, ainsi que la réforme des taux de référence, les changements technologiques et la résilience technologique, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, le marché de l'habitation au Canada et l'endettement des particuliers, les changements climatiques et d'autres questions liées aux risques environnementaux et sociaux, les marchés financiers ou du crédit faibles, volatils ou illiquides, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous œuvrons, les changements de législation ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement, les procédures judiciaires ou démarches réglementaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, notre capacité à mettre en œuvre nos plans stratégiques, de conclure des acquisitions ou des cessions envisagées et d'intégrer les entreprises acquises, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, les estimations comptables critiques et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui concerne la dépendance envers des tiers, les modifications de nos cotes de crédit, les activités des marchés financiers internationaux, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les catastrophes naturelles et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque juridique et réglementaire, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation de la section Gestion globale des risques, qui commence à la page 73 du Rapport annuel de BMO pour 2020 et à la section Gestion des risques débutant à la page 38 de notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2021, sections qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2021 est présentée dans le but d'aider nos actionnaires à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont présentées dans la section Évolution de la situation économique et perspectives, à la page 18 du Rapport annuel de BMO pour 2020, mises à jour dans la section Survol et perspectives économiques paraissant ailleurs dans le présent document, ainsi que dans la section Provision pour pertes sur créances, à la page 114 du Rapport annuel de BMO pour 2020, mises à jour dans la section Provision pour pertes sur créances paraissant dans notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2021. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine, ainsi qu'à la conjoncture de marché globale et à leur effet combiné sur nos activités sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, nous utilisons principalement les données économiques historiques, les liens passés entre les variables économiques et financières, les changements de politiques gouvernementales ainsi que des risques inhérents à l'économie nationale et mondiale. Il y a lieu de se reporter aux sections Survol et perspectives économiques et Provision pour pertes sur créances dans notre Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2021.

