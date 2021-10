Deland Kamanga sera nommé chef, BMO Gestion de patrimoine, et se joindra au Comité de direction de la Banque. Dans ses fonctions, M. Kamanga pilotera l'orientation stratégique de BMO Gestion de patrimoine, qui comprend Gestion privée Canada (BMO Nesbitt Burns et BMO Banque privée), Gestion de patrimoine, É.-U., BMO Gestion mondiale d'actifs, BMO Ligne d'action et BMO Assurance. Il relèvera de Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

M. Kamanga a commencé sa carrière chez BMO Nesbitt Thomson en 1991. Depuis 2006, il a servi des clients et dirigé des équipes dans l'ensemble de BMO Marchés des capitaux, dont les Produits structurés, et en tant que chef, Titres à revenu fixe, devises et marchandises. Il a fait ses preuves en tant que leader, supervisant la conception de produits novateurs, l'acquisition de KGS-Alpha et de Clearpool, ainsi que la mise en œuvre de stratégies à grande échelle en matière de technologie et de données. Plus récemment, en tant que chef, Marchés mondiaux, il a dirigé une équipe très performante offrant des solutions axées sur les marchés aux entreprises, aux institutions et aux gouvernements.

« J'ai grande confiance en l'avenir de BMO Gestion de patrimoine sous la direction de Del. La Gestion de patrimoine est bien placée pour croître - et nous investissons pour que cela se produise, a indiqué M. White. L'orientation clientèle de Del, son expertise technique, sa feuille de route de stratège visionnaire et sa marque personnelle de gestionnaire axé sur les valeurs définissent son leadership. »

BMO Gestion de patrimoine est reconnu pour la solidité de nos divisions primées de BMO Gestion privée au Canada et aux États-Unis, lesquelles offrent des conseils de confiance aux particuliers, aux familles et aux entreprises fortunés. Au Canada, BMO Nesbitt Burns est l'une des principales sociétés de placement à service complet, et BMO Banque privée a été désignée meilleure banque privée au Canada par le magazine World Finance pendant 11 années consécutives. La plateforme hautement cotée destinée aux investisseurs autonomes de BMO Ligne d'action, ainsi que nos services-conseils numériques hybrides de pointe ConseilDirect et Portefeuille futé BMO, sont bien positionnés pour l'accélération continue de l'investissement en ligne. BMO s'est également engagé à développer sa division de gestion mondiale d'actifs, un chef de file innovateur reconnu dans le domaine des fonds négociés en bourse qui domine le marché sur le plan des flux nets depuis 10 ans, et a l'intention de poursuivre son expansion dans les secteurs à croissance rapide des solutions de rechange et de l'ESG. BMO Assurance est un fournisseur diversifié de solutions d'assurance et de patrimoine, et un chef de file en matière de solutions de réduction des risques liés aux régimes de retraite.

M. Kamanga siège au comité Diversité, équité et inclusion de BMO Marchés des capitaux et est un dirigeant promoteur du programme Women in Capital Markets Return to Bay Street, du Réseau professionnel des employés noirs de BMO au Canada et du Conseil consultatif des employés noirs et latino-américains de BMO. Il a récemment été nommé champion aux Prix honorifiques 2021 de Catalyst pour son travail novateur qui accélère les progrès pour toutes les femmes grâce à l'inclusion en milieu de travail. Il est également membre du conseil d'administration de SickKids à Toronto.

Sharon Haward-Laird, conseillère générale, BMO Groupe financier, sera désignée dirigeante promotrice du Comité de direction de la Banque pour trois volets prioritaires : la durabilité, le programme BMOpourElles et les monnaies virtuelles.

« L'expérience de Sharon à la haute direction de secteurs d'activité et de fonctions d'entreprise fait d'elle une leader naturelle pour les occasions de croissance qui touchent l'ensemble de nos groupes et services d'entreprise, a expliqué M. White. Elle dirigera l'intégration de notre Comité de direction afin de mettre en œuvre l'action concertée nécessaire pour ces importantes initiatives axées sur l'avenir. »

En tant que conseillère générale de BMO, Mme Haward-Laird dirige l'équipe Affaires juridiques et conformité réglementaire de la Banque. Elle est responsable de la gouvernance d'entreprise, de la réglementation et de la supervision bancaires ainsi que des litiges. Elle supervise également les pratiques de la Banque en ce qui a trait à l'éthique, à l'ombudsman, à la durabilité et aux enquêtes. Elle est membre du Comité de direction de la Banque et préside le Comité des affaires réglementaires et le Comité de gestion du risque de réputation de la Banque.

Dan Goldman et Levent Kahraman seront nommés cochefs, Marchés mondiaux. Ils superviseront tous les aspects de la connaissance des marchés, de la gestion des risques, des services d'exécution de premier ordre et de l'accès aux principaux marchés de BMO dans toutes les catégories d'actifs, notamment les titres d'emprunt, les devises, les taux d'intérêt, le crédit, les actions, la titrisation et les marchandises. M. Goldman et M. Kahraman relèveront de Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux.

« Dan et Levent se sont joints à BMO en 2018 dans le cadre de l'acquisition de KGS-Alpha, un courtier-négociant en titres à revenu fixe qu'ils ont cofondé et qui est devenu un leader du marché, a précisé M. Barclay. Ensemble, ils apportent une riche expérience en gestion et en négociation, et ont joué un rôle essentiel dans la conduite de notre programme de croissance en tant que dirigeants de notre secteur Produits titrisés et, récemment, en tant que cochefs, Titres à revenu fixe, devises et marchandises. »

Toutes les nominations prennent effet le 1er novembre 2021.

