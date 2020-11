MONTRÉAL, le 9 nov. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui une série de nominations à la haute direction afin de continuer à tirer parti de ses avantages stratégiques.

Tom Flynn quittera son poste actuel de chef des finances pour devenir vice-président du Conseil. Dans ses nouvelles fonctions, il soutiendra les ambitions de croissance des entreprises clientes et approfondira les relations clients. Il continuera également d'appuyer certaines initiatives stratégiques de l'organisation.

Depuis qu'il s'est joint à BMO en 1992, M. Flynn a dirigé avec succès l'équipe Institutions financières, Investissements et services aux grandes entreprises, et a été trésorier avant sa nomination à titre de chef, Gestion globale des risques en mars 2008 et de chef des finances en 2011.

« Tom a contribué à guider la Banque à travers la crise financière mondiale, nos acquisitions successives de la dernière décennie et ma transition au poste de chef de la direction en 2017, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Tom est l'un de mes plus grands partenaires. Il appliquera sa passion à servir nos clients, sa connaissance avancée de la performance organisationnelle et des marchés des capitaux, et sa profonde compréhension de notre plan stratégique à son nouveau poste. »

Tayfun Tuzun rejoindra BMO en tant que chef des finances délégué et deviendra chef des finances le 1er janvier 2021, après une période de transition. Il se joindra également au Comité de direction de la Banque.

M. Tuzun occupe le poste de chef des finances de la Fifth Third Bank depuis 2013. Il apporte une expérience approfondie du marché des services financiers aux États-Unis dans le secteur bancaire et dans d'autres domaines, ce qui cadre avec les vastes activités américaines en pleine croissance de BMO. Il a occupé des postes de direction dans les finances et la trésorerie, et a consacré beaucoup de temps à travailler dans des domaines liés à la technologie, notamment les investissements et les paiements numériques.

« Tayfun est un leader stratégique qui a su diriger avec succès, à l'échelle organisationnelle, des efforts de transformation axés sur l'efficience, l'amélioration des rendements et le maintien d'une performance de réussite, a affirmé M. White. Tom collaborera étroitement avec lui pour que sa transition se fasse en douceur. »

Simon Fish quittera son poste actuel de conseiller général pour devenir conseiller spécial du chef de la direction. Il a influencé le leadership mondial de BMO sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et conseillera la Banque sur le développement continu et la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable et de ses programmes ESG.

« Simon a été un conseiller général exceptionnel pour la Banque et a mis sur pied l'une des équipes Affaires juridiques et conformité réglementaire les plus solides de notre secteur, a indiqué M. White. Il a également maintes fois rehaussé notre position à l'égard des facteurs ESG et a joué un rôle de premier plan dans l'évolution rapide de ce domaine. »

Sharon Haward-Laird sera nommée conseillère générale, relevant du chef de la direction, et rejoindra le Comité de direction de la Banque.

Elle a toujours affiché des résultats tangibles dans ses fonctions à la Banque, y compris celles de conseillère générale déléguée, et de chef, Communications et relations avec les administrations publiques et les investisseurs, et dans son rôle actuel en tant que chef, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord. « Depuis que Sharon est arrivée à BMO en 2000, son leadership a été largement reconnu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de BMO, a souligné M. White. Son sens aigu des affaires et l'attention exceptionnelle qu'elle porte aux détails nécessaires à une exécution précise font d'elle la personne tout indiquée pour assumer le rôle de conseillère générale. »

Toutes les nominations prennent effet le 1er janvier 2021. M. Tuzun rejoindra la Banque en tant que chef des finances délégué le 16 novembre 2020.

