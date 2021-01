L'indice mondial reconnaît les entreprises pour leurs pratiques d'égalité des sexes et d'inclusion

BMO engagé dans L'inclusion sans obstacles

MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui qu'il figure à l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour la sixième année de suite. L'indice mondial reconnaît les entreprises vouées à l'égalité des sexes et à l'inclusion dans le milieu de travail et la collectivité, et affiche publiquement l'engagement de chacune en faveur de l'égalité et de la promotion des femmes. Cette année, l'indice s'est élargi pour inclure 380 entreprises dans 44 pays et régions.

« Nos efforts en matière d'inclusion des genres font partie intégrante de la stratégie L'inclusion sans obstacles 2025 de BMO pour soutenir la diversité, l'égalité et l'inclusion, a déclaré Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Tout cela fait partie de l'engagement lié à notre raison d'être qui consiste à faire une différence pour créer une société inclusive, une société sans obstacles à l'inclusion. Nous sommes honorés d'être reconnus par Bloomberg pour nos efforts pour la sixième année d'affilée. »

« Le travail de BMO pour faire avancer l'économie comprend le soutien aux aspirations des femmes entrepreneures, a indiqué Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Nous avons pris l'engagement audacieux de doubler notre soutien pour les femmes entrepreneures d'ici 2025; nos prêts à des entreprises appartenant à des femmes au Canada totalisent actuellement 9,5 milliards de dollars. De plus, le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, lancé au Canada en 2020 et étendu aux États-Unis cette année, accorde des subventions à des entreprises qui font preuve d'innovation face à l'adversité. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes fiers de soutenir les femmes dans toutes les sphères de la société pour garantir l'égalité des sexes. »

BMO Groupe financier s'est engagé à L'inclusion sans obstacles pour ses collègues, ses clients et les collectivités par le biais de diverses initiatives, notamment :

Favoriser le leadership des femmes

BMO s'engage à assurer l'égalité des sexes dans son milieu de travail. C'est pourquoi les femmes représentent plus de 40 pour cent de ses cadres supérieurs, puis 45 pour cent des membres de son conseil d'administration.

L'Alliance pour les femmes de BMO, plus important groupe-ressource d'employés de BMO, qui compte plus de 4 000 membres, est vouée à la défense de l'inclusion, des relations d'influence, du développement, de l'avancement et du soutien des femmes pour l'amélioration des affaires, des collectivités et de la culture de BMO.

BMO soutient 113 000 femmes entrepreneures au Canada , avec un objectif de 179 000 d'ici 2025.

Offrir du soutien et des ressources

BMO est un chef de file de l'engagement à soutenir et à habiliter les femmes entrepreneures et investisseuses :

En 2020, prenant conscience des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les secteurs d'activité à forte concentration d'entreprises appartenant à des femmes, BMO a réorienté son programme communautaire BMO rend hommage aux femmes vers le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, en accordant dix bourses de 10 000 $ chacune à des entreprises appartenant à des femmes qui ont fait preuve d'innovation et de résilience pour poursuivre leur avancement.

BMO soutient l'accès des femmes entrepreneures au crédit pour faire croître leur entreprise. En 2018, BMO a annoncé que 3 milliards de dollars de capitaux seraient offerts sur trois ans pour les entreprises canadiennes appartenant à des femmes, ce qui créera également de nouveaux emplois et renforcera les collectivités. En juillet 2020, près de 2 milliards de dollars avaient été autorisés.

BMO pour Elles met en relation des femmes investisseuses et des propriétaires d'entreprise pour leur fournir du soutien, des conseils et des outils. BMO pour Elles est la première équipe du genre à se consacrer à développer une compréhension du patrimoine et des besoins d'entreprise des femmes, et à les soutenir avec des outils numériques, des parrainages de recherche d'organisations et autres.

BMO a lancé un module de formation en ligne pour les employés occupant des postes de gestion relationnelle dans les Services bancaires aux entreprises et aux grandes entreprises et la gestion de patrimoine, afin de les aider à mieux comprendre les nuances du travail avec les femmes entrepreneures et les femmes investisseuses.

Autonomiser les femmes dans la collectivité

BMO s'est engagé à combler l'écart en matière d'équité en donnant à toutes les femmes la possibilité d'être des chefs de file, des catalyseurs et des bâtisseuses - et de faire une différence pour elles-mêmes et leur collectivité :

En 2019, BMO a été la première banque canadienne à signer les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU, une initiative lancée en 2010 par ONU Femmes et le Pacte mondial de l'ONU, qui offre une plateforme pour mobiliser l'action des entreprises pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En 2020, ONU Femmes a choisi BMO comme étude de cas sur les soutiens que le secteur privé a créés pour les femmes pendant la pandémie.

Au cours des trois dernières années, BMO a été le principal commanditaire de l'initiative « Les filles ont leur place » de Plan International Canada dans le cadre de la Journée internationale de la fille. En 2020, BMO a offert trois partages de fonction au cours desquels le chef des technologies de l'information, Marchés des capitaux et le chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord ont cédé leur poste pour permettre aux jeunes participantes de BMO de découvrir ce que signifie être un leader pendant une journée.

BMO a été l'un des commanditaires fondateurs de la banque d'aide au loyer de Black Moms Connection, contribuant à venir en aide aux membres de Black Moms Connection ayant besoin d'un soutien financier d'urgence pour des besoins tels que l'épicerie, le lait maternisé ou le logement.

