Le deuxième volume de la publication en ligne explore les enjeux qui ont une incidence sur le transfert réussi du patrimoine

Offre des conseils sur la façon de mobiliser la génération suivante pour la philanthropie familiale et pour l'inciter à faire des dons de bienfaisance tout au long de sa vie

MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW/ - BMO Gestion privée a publié aujourd'hui le deuxième volume du magazine Info-Patrimoine de BMO, qui met l'accent sur les enjeux qui ont une incidence sur le transfert réussi du patrimoine et la création d'un héritage durable pour la prochaine génération.

Anticipant un transfert de patrimoine de mille milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, ce qui constituera le transfert de patrimoine sur dix ans le plus important de l'histoire du Canada (« Le gain inattendu », Info-Patrimoine de BMO, 2018), le magazine Info-Patrimoine de BMO explore les conversations et les plans complexes nécessaires pour préparer les héritiers à gérer leur héritage futur et le legs familial.

« La transition de la propriété du patrimoine ou de l'entreprise familiale peut être un processus délicat et nuancé. Équilibrer les divers priorités, objectifs et perspectives au sein d'une famille peut s'avérer difficile, et le succès repose sur une communication honnête, des conseils professionnels et une planification collaborative, a déclaré Caroline Dabu, chef, Planification de patrimoine et services-conseils, BMO Groupe financier. Info-Patrimoine de BMO offre des conseils sur la façon de préparer et de mobiliser la prochaine génération pour les responsabilités liées au patrimoine et à l'héritage familial, et sur la manière dont les professionnels de BMO Gestion privée peuvent aider les familles à planifier une transition harmonieuse. »

Le deuxième volume du magazine explore les enjeux qui ont une incidence sur le transfert réussi du patrimoine, notamment :

mobiliser la génération suivante;

laisser et recevoir un héritage - les attentes et la réalité;

préparer ses héritiers à faire des dons de bienfaisance tout au long de leur vie;

assurer un transfert de patrimoine harmonieux au moyen d'un plan successoral;

élaborer un plan de relève et de transition pour les propriétaires d'entreprise;

la philanthropie familiale.

Pour télécharger le magazine Info-Patrimoine de BMO, visitez https://www.bmo.com/principal/gestion-de-patrimoine/patrimoine-conseils#info-patrimoine.

