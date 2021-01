MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a lancé MonprofilESGMC, un outil en ligne conçu pour aider les conseillers et les investisseurs individuels à mieux comprendre les préférences d'investissement ESG (les questions environnementales, sociales et de gouvernance). MonprofilESGMC utilise les données recueillies dans le cadre d'un sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs pour guider la discussion entre l'investisseur et le conseiller.

Le sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs, mené en collaboration avec le DCIIA Retirement Center, a permis de cerner quatre personnalités distinctes d'investisseur ESG :

Motivé par les questions ESG (22 pour cent) - Il ne fait pas de distinction entre ce en quoi il croit et ses décisions d'investissement. Ce type d'investisseur est probablement ouvert à de nombreuses options liées aux questions ESG et accorde beaucoup d'importance à l'activisme des actionnaires.

(22 pour cent) - Il ne fait pas de distinction entre ce en quoi il croit et ses décisions d'investissement. Ce type d'investisseur est probablement ouvert à de nombreuses options liées aux questions ESG et accorde beaucoup d'importance à l'activisme des actionnaires. Prêt à investir dans les domaines ESG (30 pour cent) - Il voit de la valeur dans les domaines ESG, mais a tout de même tendance à faire la distinction entre ses choix d'investissement et ses convictions personnelles. Le conseiller a une occasion de mieux informer l'investisseur sur la façon dont ses convictions peuvent se transposer dans des investissements.

(30 pour cent) - Il voit de la valeur dans les domaines ESG, mais a tout de même tendance à faire la distinction entre ses choix d'investissement et ses convictions personnelles. Le conseiller a une occasion de mieux informer l'investisseur sur la façon dont ses convictions peuvent se transposer dans des investissements. Pragmatique en matière de questions ESG (27 pour cent) - Il aborde les questions ESG du point de vue du portefeuille, en basant ses investissements sur des objectifs financiers plutôt que sur des valeurs. Ce type d'investisseur voudra probablement déduire que les investissements ESG fournissent le bon profil pour son appétit pour le risque et le rendement.

(27 pour cent) - Il aborde les questions ESG du point de vue du portefeuille, en basant ses investissements sur des objectifs financiers plutôt que sur des valeurs. Ce type d'investisseur voudra probablement déduire que les investissements ESG fournissent le bon profil pour son appétit pour le risque et le rendement. Sceptique en matière de questions ESG (21 pour cent) - L'impact positif n'est pas la motivation de cet investisseur, qui voudra probablement que les investissements ESG affichent de solides rendements ajustés au risque. Le conseiller peut entamer des discussions avec l'investisseur en citant des exemples où des considérations ESG importantes ont eu un impact sur le rendement d'une entreprise.

« En matière d'investissement ESG, il n'y a pas de conversation universelle pour les conseillers et les investisseurs, a indiqué Kristi Mitchem, chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs. En utilisant ces types de personnalités, nous cherchons à approfondir la conversation et à combler le fossé entre les convictions ESG et les habitudes d'investissement. BMO Gestion mondiale d'actifs est un chef de file en matière d'investissement responsable depuis plus de 30 ans et nous sommes fiers de continuer à trouver des moyens novateurs de bâtir un avenir durable - un pilier clé de la raison d'être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Autres faits saillants du sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs :

La majorité des investisseurs (72 pour cent) sont tout à fait d'accord pour dire que les entreprises peuvent avoir un impact positif sur le monde et faire des profits.

Environ un quart des investisseurs ont demandé à leur conseiller de leur recommander des placements ESG (28 pour cent) ou s'en sont fait recommander (26 pour cent) au cours des deux dernières années. Plus de la moitié (56 pour cent) prévoient s'informer auprès de leur conseiller sur les investissements ESG au cours de la prochaine année.

Les personnes à valeur nette élevée sont plus susceptibles de croire qu'il est possible de mesurer l'impact positif ou négatif qu'une entreprise peut avoir sur le monde.

Seulement sept pour cent des investisseurs ne sont pas d'accord sur le fait que le vote des actionnaires pourrait être un moyen puissant d'influencer les entreprises pour qu'elles améliorent leurs pratiques de durabilité et d'équité à long terme.

Pour connaître votre personnalité d'investisseur ESG, veuillez consulter https://bmoapps.com/myesg/fr/.

MonprofilESGMC et le sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs sont communiqués à des fins éducatives uniquement et ne doivent pas faire l'objet de mesures sans que des conseils juridiques, fiscaux et en matière de placement aient au préalable été obtenus d'un professionnel agréé. Les renseignements, analyses et opinions figurant dans le présent document sont communiqués à titre d'information seulement et ne visent pas à fournir des conseils ou des recommandations précis sur un titre individuel. Veuillez communiquer avec votre professionnel en placement pour déterminer la solution qui répondra le mieux à votre situation et à vos besoins personnels en matière de placement.

À propos du sondage sur les convictions et comportements ESG de BMO Gestion mondiale d'actifs

Réalisée en novembre et décembre 2019, l'étude est basée sur 2 020 personnes actives et retraitées à revenu élevé et à valeur nette élevée âgées de 30 à 75 ans (revenu du ménage de 150 000 $ et plus et valeur nette de 1 million de dollars ou plus). L'échantillon était également réparti entre les États-Unis et le Canada. Les données ont été collectées à l'aide d'une méthodologie de collecte de données en ligne. La taille de l'échantillon a une erreur d'échantillonnage maximale de +/- 2,2 points de pourcentage. Le questionnaire a été élaboré par le DCIIA Retirement Center et BMO Gestion mondiale d'actifs, et l'analyse de recherche a été effectuée par le DCIIA Retirement Center.

