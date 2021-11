Reconnue dans des catégories dont les actions canadiennes, les titres à revenu fixe et les services financiers

MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a été récompensée aujourd'hui lors de la remise des prix Lipper Fund 2021 au Canada de Refinitiv, cinq fonds négociés en bourse (FNB) BMO et deux fonds d'investissement BMO remportant les honneurs dans huit catégories.

Les prix annuels Lipper Fund au Canada de Refinitiv récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui se sont distingués en fournissant régulièrement de bons rendements corrigés du risque par rapport à leurs pairs.

« La reconnaissance de BMO Gestion mondiale d'actifs aux prix Lipper Fund 2021 au Canada de Refinitiv témoigne de la force de nos équipes de gestion des placements, a indiqué Sadiq S. Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs des rendements corrigés du risque parmi les meilleurs du secteur et nous nous efforcerons de poursuivre sur cette lancée en 2022. En tant qu'organisation, nous nous engageons à développer des produits innovants et de premier ordre qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs d'investissement. »

BMO Gestion mondiale d'actifs a remporté les honneurs dans les catégories suivantes :

Fonds d'occasions de croissance BMO, série F - Meilleur fonds d'actions en majorité canadiennes sur trois ans

- Meilleur fonds d'actions en majorité canadiennes sur trois ans Fonds d'occasions de croissance BMO, série F - Meilleur fonds d'actions en majorité canadiennes sur cinq ans

- Meilleur fonds d'actions en majorité canadiennes sur cinq ans Fonds d'entreprise BMO, série F - Meilleur fonds d'actions de sociétés canadiennes à petites et moyennes capitalisations sur dix ans

- Meilleur fonds d'actions de sociétés canadiennes à petites et moyennes capitalisations sur dix ans FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme (ZCM) - Meilleur fonds d'actions de sociétés canadiennes à revenu fixe sur trois ans

- Meilleur fonds d'actions de sociétés canadiennes à revenu fixe sur trois ans FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) - Meilleur FNB du secteur des actions des marchés émergents sur trois ans

- Meilleur FNB du secteur des actions des marchés émergents sur trois ans FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ) - Meilleur FNB du secteur des actions européennes sur trois ans

- Meilleur FNB du secteur des actions européennes sur trois ans FINB BMO équipondéré banques (ZEB) - Meilleur FNB du secteur des actions de services financiers sur cinq ans

- Meilleur FNB du secteur des actions de services financiers sur cinq ans FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ) - Meilleur FNB d'actions mondiales sur cinq ans

Pour plus de renseignements, consultez le site www.bmo.com/gma/ca.

Les placements dans des fonds d'investissement et des FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais (s'il y a lieu). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB en question avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ou des unités, et du réinvestissement de tous les dividendes et distributions, mais non des ventes, des rachats, des distributions, ou des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les fonds d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB pertinent. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc. et BMO Asset Management Corp.

MD/MC Marques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos des prix Lipper Fund de Refinitiv

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays à travers le monde, les très réputés prix Lipper Fund de Refinitiv récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont excellé dans le rendement corrigé du risque par rapport à leurs pairs, et en font le point de mire du monde de l'investissement. Le mérite des lauréats repose sur des critères entièrement objectifs et quantitatifs. Cette caractéristique, combinée à la profondeur inégalée des données sur les fonds, crée un niveau de prestige unique et confère au prix une valeur durable. Des données de fonds réputées et une méthodologie exclusive sont à la base de cette prestigieuse qualification, qui reconnaît l'excellence dans la gestion de fonds.

Pour plus de renseignements, consultez le site www.lipperfundawards.com (en anglais).

Les prix Lipper Fund de Refinitiv, qui sont décernés annuellement, récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont généré un rendement corrigé du risque solide et régulier par rapport à leurs pairs.

Les prix Lipper Fund de Refinitiv sont basés sur les notations Lipper de rendement constant, une mesure du rendement corrigé du risque calculé sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu le rendement constant le plus élevé dans chaque catégorie admissible remporte le prix Lipper Fund de Refinitiv. Pour de plus amples renseignements, visitez le site lipperfundawards.com (en anglais). Les fonds du quintile le plus performant de chaque classification sont nommés Lipper Leaders for Consistent Return et reçoivent une note de 5; les fonds du quintile suivant reçoivent une note de 4, et ainsi de suite jusqu'aux fonds du quintile le moins performant qui reçoivent une note de 1. Les notations des prix Lipper peuvent changer tous les mois. Bien que Refinitiv Lipper déploie tous les efforts possibles pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données contenues aux présentes, elle ne peut en garantir l'exactitude.

Le Fonds d'occasions de croissance BMO, série F a remporté le prix Lipper Fund 2021 dans la catégorie Actions en majorité canadiennes pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2021, qui comptait un total de 66 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2021 est de 32,17 % (1 an), 20,07 % (3 ans), 14,57 % (5 ans), 12,63 % (depuis sa création le 17 avril 2015). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la période terminée le 31 juillet 2021 s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans), s.o. (10 ans).

Le Fonds d'occasions de croissance BMO, série F a remporté le prix Lipper Fund 2021 dans la catégorie Actions en majorité canadiennes pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2021, qui comptait un total de 63 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2021 est de 32,17 % (1 an), 20,07 % (3 ans), 14,57 % (5 ans), 12,63 % (depuis sa création le 17 avril 2015). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la période terminée le 31 juillet 2021 s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans), s.o. (10 ans).

Le Fonds d'entreprise BMO, série F a remporté le prix Lipper Fund 2021 dans la catégorie des actions de sociétés canadiennes à petites et moyennes capitalisations pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2021, qui comptait un total de 31 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2021 est de 37,06 % (1 an), 19,20 % (3 ans), 13,43 % (5 ans), 15,75 % (10 ans), 12,85 % (depuis sa création le 28 août 2002). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la période terminée le 31 juillet 2021 s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Le FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme (symbole ZCM) a remporté le prix Lipper Fund 2021 dans la catégorie des titres de sociétés canadiennes à revenu fixe pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2021, qui comptait un total de 13 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 octobre 2021 est de -1,11 % (1 an), 5,47 % (3 ans), 3,10 % (5 ans), 4,32 % (10 ans) et 4,71 % (depuis sa création le 19 janvier 2010). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la période terminée le 31 juillet 2021 s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 4 (5 ans), 4 (10 ans).

Le FINB BMO MSCI marchés émergents (symbole ZEM) a remporté le prix Lipper Fund 2021 dans la catégorie des actions des marchés émergents pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2021, qui comptait un total de 11 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 octobre 2021 est de 9,23 % (1 an), 10,56 % (3 ans), 7,85 % (5 ans), 6,85 % (10 ans) et 5,57 % (depuis sa création le 20 octobre 2009). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la période terminée le 31 juillet 2021 s'établissent comme suit : 3 (3 ans), 4 (5 ans), 4 (10 ans).

Le FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (symbole ZEQ) a remporté le prix Lipper Fund 2021 dans la catégorie des actions européennes pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2021, qui comptait un total de 10 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 octobre 2021 est de 36,52 % (1 an), 17,64 % (3 ans), 13,54 % (5 ans) et 11,67 % (depuis sa création le 10 février 2014). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la période terminée le 31 juillet 2021 s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans), s.o. (10 ans).

Le FINB BMO équipondéré banques (symbole ZEB) a remporté le prix Lipper Fund 2021 dans la catégorie des actions des services financiers pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2021, qui comptait un total de 10 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 octobre 2021 est de 58,45 % (1 an), 15,08 % (3 ans), 13,19 % (5 ans) et 12,59 % (10 ans) et 11,92 % (depuis sa création le 20 octobre 2009). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la période terminée le 31 juillet 2021 s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans), 2 (10 ans).

Le FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (symbole ZGQ) a remporté le prix Lipper Fund 2021 dans la catégorie des actions mondiales pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2021, qui comptait un total de 14 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 octobre 2021 est de 26,34 % (1 an), 20,71 % (3 ans), 17,14 % (5 ans) et 15,80 % (depuis sa création le 5 novembre 2014). Les notes Lipper Leader correspondantes pour la période terminée le 31 juillet 2021 s'établissent comme suit : 5 (3 ans), 5 (5 ans), s.o. (10 ans).

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224