BMO Gestion d'actifs inc. lance une suite de FNB ESG indexés pour soutenir l'investissement responsable

Lancement de FNB ESG, dont le premier FNB de répartition d'actifs ESG au Canada

Ajout de solutions de revenu avec de nouveaux FNB à rendement

Un sondage de BMO révèle que 78 pour cent des investisseurs à revenu élevé et à valeur nette élevée ont un penchant pour l'ESG, 22 pour cent d'entre eux investissant activement dans l'ESG

MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de sept FNB ESG (responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance), dont le premier FNB ESG équilibré au Canada.

« Un récent sondage de BMO montre que les investisseurs reconnaissent l'avantage financier d'investir dans une optique ESG et recherchent de plus en plus des solutions qui correspondent à leurs valeurs financières et sociales, a déclaré Kevin Gopaul, chef, Fonds négociés en bourse, BMO Gestion mondiale d'actifs. En tant que gestionnaire d'actifs, nous avons la responsabilité d'encourager et de produire des changements positifs, depuis la propriété active et l'intégration ESG dans les investissements, jusqu'au développement de produits. Ce lancement de FNB ESG offre une gamme complète de solutions et un panier tout-en-un réparti dans un vaste éventail de marchés, et s'aligne sur la stratégie d'investissement responsable de BMO. »

Les résultats préliminaires du sondage de BMO Gestion d'actifs sur les croyances et les comportements envers l'ESG* ont révélé que 78 pour cent des investisseurs à revenu élevé et à valeur nette élevée ont un penchant pour l'ESG, 22 pour cent investissant activement dans l'ESG, et que 72 pour cent sont tout à fait d'accord pour dire que les entreprises pouvaient avoir un impact positif et réaliser des bénéfices. En outre, 68 pour cent des répondants sont fortement d'accord avec l'idée que les entreprises devraient être tenues responsables de la bonne gestion et des pratiques commerciales durables.

Nouveaux FNB de BMO Gestion d'actifs inc. :

FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)

Premier FNB ESG d'allocation d'actifs au Canada offrant une solution à faible coût unique qui englobe les principaux marchés boursiers et des titres à revenu fixe par le biais d'une répartition d'actif équilibrée de 60 pour cent d'actions et de 40 pour cent d'exposition aux titres à revenu fixe.

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (ESGG)

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA)

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders (ESGE)

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY)

Ces FNB offrent une exposition ESG en suivant la meilleure approche de la catégorie pour les indices MSCI ESG Leaders, tout en capturant les rendements du marché, en ciblant 50 pour cent des actions ESG les mieux cotées des secteurs et industries, tout en excluant les controverses graves et les industries telles que l'alcool, les jeux de hasard, le tabac et les armes.

FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB)

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens (ESGF)

Ces FNB investissent dans des émetteurs d'obligations de sociétés de qualité supérieure à revenu fixe qui ont les cotes MSCI ESG les plus élevées.

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (ZWG)

Ce FNB est une solution de rendement qui investit dans des actions à dividendes élevés en utilisant une part d'intégration ESG et en s'appuyant sur notre méthodologie d'options d'achat couvertes existante.

FNB BMO à rendement bonifié (ZPAY, ZPAY.U, ZPAY.F)

Ce FNB est une solution de rendement qui investit dans un portefeuille d'actions américaines à grande capitalisation combiné à des stratégies dérivées pour déterminer les stratégies d'entrée et de sortie d'actions.

L'offre de tous les nouveaux FNB est terminée et ils commenceront à être négociés à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Les FNB BMO ou les titres mentionnés aux présentes ne sont pas parrainés, endossés ou promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres de BMO ou de tout indice sur lequel ces FNB BMO ou titres de BMO se fondent. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.

*Sondage de BMO Gestion d'actifs sur les croyances et les comportements envers l'ESG (principaux résultats)

Mené en novembre et en décembre, le sondage a été réalisé auprès de 2 020 personnes à revenu élevé et à valeur nette élevée, travailleurs ou retraités, âgées de 30 à 75 ans (revenu du ménage de 150 000 $ et plus, et valeur nette de 1 million de dollars ou plus). L'échantillon était réparti également entre le Canada et les États-Unis. Les données ont été recueillies à l'aide d'une méthodologie de collecte de données en ligne. La taille de l'échantillon présente une erreur d'échantillonnage maximale de +/- 2,2 points de pourcentage. Un rapport complet sur les résultats du sondage sera produit dans les prochaines semaines.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

