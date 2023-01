Les nouveaux FNB vente d'options d'achat couvertes des secteurs de l'énergie et de la santé répondent à la demande croissante des investisseurs pour des solutions sectorielles à rendement élevé, tandis que les ajouts à la gamme de titres à revenu fixe et de titres du secteur de l'agriculture mondiale aident les investisseurs à gérer leurs préoccupations liées à l'inflation

MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement de cinq nouveaux FNB BMO et d'une nouvelle catégorie de parts du FNB BMO Croissance (TSX : ZGRO.T).

Les nouveaux FNB BMO et le fonds ZGRO.T ont clôturé leur premier placement de parts et commenceront à se négocier aujourd'hui à la Bourse de Toronto.

« Nous sommes ravis de lancer de nouvelles stratégies de FNB pour aider les investisseurs à améliorer leurs finances et à se constituer un meilleur portefeuille, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nos nouveaux FNB d'options d'achat couvertes des secteurs de l'énergie et de la santé répondent à la demande croissante des investisseurs pour des solutions sectorielles à rendement élevé, tandis que les ajouts à notre gamme de titres à revenu fixe et un nouveau FNB agriculture mondiale aident les investisseurs à faire face à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt. La poursuite de l'innovation de notre offre avec le fonds ZGRO.T permet aux investisseurs, y compris ceux qui sont à la retraite, de disposer de liquidités pratiques. »

FINB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie (TSX : ZWEN). Ce FNB cherche à fournir une exposition au rendement d'un portefeuille de sociétés du secteur de l'énergie et de sociétés connexes, qui peuvent inclure des sociétés du secteur de l'énergie propre (c'est-à-dire de l'énergie renouvelable), afin de générer des revenus et de fournir une appréciation du capital à long terme, tout en atténuant le risque de baisse par l'utilisation d'options d'achat couvertes.

Ce FNB cherche à fournir une exposition au rendement d'un portefeuille de sociétés du secteur de l'énergie et de sociétés connexes, qui peuvent inclure des sociétés du secteur de l'énergie propre (c'est-à-dire de l'énergie renouvelable), afin de générer des revenus et de fournir une appréciation du capital à long terme, tout en atténuant le risque de baisse par l'utilisation d'options d'achat couvertes. FINB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur santé (TSX : ZWHC). Ce FNB cherche à s'exposer au rendement d'un portefeuille de sociétés de soins de santé et de sociétés liées aux soins de santé afin de générer un revenu et de fournir une appréciation du capital à long terme, tout en atténuant le risque de baisse par l'utilisation d'options d'achat couvertes.

Ce FNB cherche à s'exposer au rendement d'un portefeuille de sociétés de soins de santé et de sociétés liées aux soins de santé afin de générer un revenu et de fournir une appréciation du capital à long terme, tout en atténuant le risque de baisse par l'utilisation d'options d'achat couvertes. FINB BMO agriculture mondiale (TSX : ZEAT). Ce FNB cherche à s'exposer au rendement d'un portefeuille de sociétés mondiales du secteur de l'agriculture et des secteurs connexes afin d'obtenir une appréciation du capital à long terme.

Ce FNB cherche à s'exposer au rendement d'un portefeuille de sociétés mondiales du secteur de l'agriculture et des secteurs connexes afin d'obtenir une appréciation du capital à long terme. FINB BMO obligations américaines totales (TSX : ZUAG, ZUAG.F ZUAG.U). Ce FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice obligataire global américain, déduction faite des frais. Actuellement, ce FNB BMO reproduit l'indice Bloomberg US Aggregate Bond. En ce qui concerne les parts couvertes, le FINB BMO obligations américaines totales investira également dans des instruments dérivés ou utilisera des instruments dérivés pour tenter de couvrir l'exposition à la devise américaine.

Ce FNB cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice obligataire global américain, déduction faite des frais. Actuellement, ce FNB BMO reproduit l'indice Bloomberg US Aggregate Bond. En ce qui concerne les parts couvertes, le FINB BMO obligations américaines totales investira également dans des instruments dérivés ou utilisera des instruments dérivés pour tenter de couvrir l'exposition à la devise américaine. FINB BMO TIPS américain (TSX : TIPS, TIPS.F, TIPS.U). Ce fonds cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'obligations indexées sur l'inflation du gouvernement américain, déduction faite des frais. Actuellement, ce FNB BMO reproduit l'indice Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond (série L). En ce qui concerne les parts couvertes, le FINB BMO TIPS américain investira également dans des instruments dérivés ou utilisera des instruments dérivés pour tenter de couvrir l'exposition à la devise américaine.

Ce fonds cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice d'obligations indexées sur l'inflation du gouvernement américain, déduction faite des frais. Actuellement, ce FNB BMO reproduit l'indice Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond (série L). En ce qui concerne les parts couvertes, le FINB BMO TIPS américain investira également dans des instruments dérivés ou utilisera des instruments dérivés pour tenter de couvrir l'exposition à la devise américaine. FNB BMO Croissance (TSX : ZGRO.T). Le FNB lance une nouvelle catégorie de parts de distribution à pourcentage fixe (généralement appelées parts de série T6), dont le taux de distribution annuel est de 6 pour cent et qui est versée mensuellement. Les distributions en espèces peuvent être composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés et/ou d'un remboursement de capital.

Nouveau FNB BMO Catégorie de parts Symbole du titre (TSX) FINB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie Parts en $ CA ZWEN FINB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur santé Parts en $ CA ZWHC FINB BMO agriculture mondiale Parts en $ CA ZEAT FINB BMO obligations américaines totales Parts en $ CA ZUAG Parts couvertes ZUAG.F Parts en $ US ZUAG.U FINB BMO TIPS américain Parts en $ CA TIPS Parts couvertes TIPS.F Parts en $ US TIPS.U FNB BMO existant Nouvelle catégorie de parts Symbole du titre (TSX) FNB BMO Croissance Parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe (généralement appelées parts de série T6) ZGRO.T



Vous trouverez de plus amples renseignements au Centre FNB BMO.

« BLOOMBERGMD » et chaque indice Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur des indices Bloomberg mentionnés aux présentes (collectivement, « Bloomberg »), et BMO Gestion d'actifs Inc. (le « titulaire de licence ») a obtenu une licence d'utilisation à certaines fins. Bloomberg n'est pas affilié au titulaire de licence, et Bloomberg n'approuve pas, ne cautionne pas, n'évalue pas et ne recommande pas le FINB BMO obligations américaines totales ou le FINB BMO TIPS américain. Bloomberg ne garantit pas la séquence, l'exactitude ou l'exhaustivité de toute donnée ou information relative à ces FNB BMO.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent fluctuer. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d'investissement, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter la politique de distribution pour les FNB BMO énoncée dans le prospectus.

Les distributions en espèces, le cas échéant, sur les parts d'un FNB BMO (autres que les parts accumulées ou les parts assujetties à un plan de réinvestissement des distributions) devraient être payées principalement à partir de dividendes ou de distributions, et autres revenus ou gains, reçus par le FNB BMO, moins les dépenses du FNB BMO, mais peuvent également comprendre des montants non imposables, dont des remboursements de capital, qui peuvent être versés à l'entière discrétion du gestionnaire. Dans la mesure où les dépenses d'un FNB BMO dépassent le revenu généré par ce FNB BMO au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une année, selon le cas, il n'est pas prévu qu'une distribution mensuelle, trimestrielle ou annuelle soit versée. Certains FNB BMO ont adopté un plan de réinvestissement des distributions, qui prévoit qu'un porteur de parts peut choisir de réinvestir automatiquement toutes les distributions en espèces versées sur les parts qu'il détient en parts additionnelles du FNB BMO pertinent, conformément aux modalités du programme de réinvestissement des distributions. Veuillez consulter la politique de distribution pour les FNB BMO énoncée dans le prospectus.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 87,7 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1 Morningstar, décembre 2022

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224