MONTRÉAL, le 15 janv. 2021 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui la modification de l'évaluation du risque de 11 fonds négociés en bourse (FNB) BMO.

Ces changements découlent d'un examen annuel fondé sur la méthode de classification des risques d'investissement prescrite dans le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement.

L'évaluation du risque des FNB BMO énumérés ci-dessous a changé avec prise d'effet immédiate :

Symbole Nom du FNB Ancienne évaluation du risque Nouvelle évaluation du risque ZEO FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz Moyen à élevé Élevé ZCH FINB BMO actions chinoises Élevé Moyen à élevé ZIN FINB BMO équipondéré secteur industriel Moyen Moyen à élevé ZPR FINB BMO échelonné actions privilégiées Faible à moyen Moyen ZBK FINB BMO équipondéré banques américaines Moyen à élevé Élevé STPL FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens Moyen Faible à moyen ZDY FNB BMO américain de dividendes Faible à moyen Moyen ZFH FNB BMO rendement élevé à taux variable Faible Faible à moyen ZLD FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens Faible à moyen Moyen ZWK FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines Moyen à élevé Élevé ZMID.U FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US) Moyen Moyen à élevé

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu ou le prospectus du FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

S&PMD et S&P/TSX Capped CompositeMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une concession à S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZEO et ZMID.U. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ni ne font la promotion, ni ne font aucune représentation quant à la pertinence de souscrire ou d'investir dans ces FNB BMO.

BNY Mellon est une marque d'entreprise de The Bank of New York Mellon Corporation et peut être utilisée pour désigner ou référencer la société dans son ensemble ou ses diverses filiales. BNY Mellon, BNY Mellon ADR Index et BNY Mellon DR Index sont des marques de service appartenant à The Bank of New York Mellon Corporation et ont été concédées sous licence à BMO Gestion d'actifs inc. pour une utilisation avec certains fonds négociés en bourse de BMO Gestion d'actifs (« FNB BMO »). Les informations figurant dans le présent document sont communiquées à des fins générales uniquement et ne constituent pas des conseils d'investissement. BNY Mellon ne fournit aucun conseil, aucune recommandation ou aucune approbation à l'égard d'une société, d'un titre ou d'un produit basé sur un indice concédé sous licence par BNY Mellon, y compris les FNB BMO, et BNY Mellon ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'investir dans les FNB BMO. Les activités d'émission de certificats représentatifs d'actions étrangères de BNY Mellon sont menées par BNY Mellon. BNY Mellon ne garantit pas l'exactitude, l'opportunité ou l'exhaustivité de l'indice BNY Mellon ADR Index, de l'indice BNY Mellon DR Index ou de tout indice associé, ou de toute donnée qui y est incluse, et BNY Mellon décline toute responsabilité en cas d'erreur, d'omission ou d'interruption relativement à ces indices. BNY Mellon ne donne aucune garantie expresse ou implicite, et décline expressément toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à une fin particulière ou à un usage particulier en ce qui concerne l'indice BNY Mellon ADR Index, l'indice BNY Mellon DR Index ou tout indice associé, ou toute donnée qui y est incluse, ou tout matériel dérivé de ces données ou de tout produit basé sur tout indice concédé sous licence par BNY Mellon, y compris les FNB BMO. Sans restreindre la portée de ce qui précède, en aucun cas BNY Mellon ne pourra être tenue responsable des dommages spéciaux, punitifs, indirects ou consécutifs (y compris la perte de profits), qu'elle ait été ou non informée de la possibilité de tels dommages.

Pour plus de renseignements sur les FNB BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au 31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224