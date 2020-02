BMO Gestion d'actifs inc. annonce des distributions en espèces à l'égard de certains fonds négociables en bourse BMO

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de février 2020 des fonds négociables en bourse BMO (FNB BMO) qui versent des distributions mensuelles. Les porteurs de parts de FNB BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 27 février 2020 recevront les distributions en espèces payables le 3 mars 2020.

Voici les montants des distributions par part :

Distributions mensuelles Symbole Distribution

en espèces

par part ($) FINB BMO obligations totales ZAG 0,040 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,030 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,120 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US) ZUS.U 0,130 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,022 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,030 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,045 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,035 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,036 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,034 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,045 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,035 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,046 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,065 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme

couvertes en dollars canadiens ZSU 0,035 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,058 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts

en $ US) ZIC.U 0,045 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

couvertes en dollars canadiens ZMU 0,065 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,120 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,125 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,058 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,062 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,043 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,170 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US) ZUP.U 0,190 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars

canadiens ZHP 0,150 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,060 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à

dividendes élevés ZWC 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,085 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,075 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones

couvert en dollars canadiens ZWA 0,090 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés

américaines ZWH 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés

américaines (parts en $ US) ZWH.U 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés américaines à

dividendes élevés couvert en dollars canadiens ZWS 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés

européennes ZWP 0,110 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés

européennes couvert en CAD ZWE 0,115 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,095 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US) ZPW.U 0,095 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars

canadiens ZPH 0,100 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,065 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,200 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US) ZDY.U 0,100 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,140 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,090 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,095 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,100 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,070 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,100 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à

dividendes élevés ZWG 0,160 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,040 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,150 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US) ZPAY.U 0,150 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes en $ CA) ZPAY.F 0,150

Pour plus d'informations sur les FNB BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC et a fait l'objet d'une concession de licence. Dow JonesMD et Industrial Average Index CAD Hedged sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec le fonds ZWA. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ne font la promotion, ni ne font aucune représentation quant à la pertinence de souscrire ou d'investir dans le fonds ZWA.

MC/MDMarques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des FNB BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les FNB BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.



