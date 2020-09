MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. (le « gestionnaire »), le gestionnaire du FINB BMO petites gazières (« ZJN »), du FINB BMO petites pétrolières (« ZJO ») et du FINB BMO MSCI EAFE valeur « ZVI ») (individuellement, un « fonds » et collectivement, les « fonds »), a annoncé la dissolution des fonds le ou vers le 15 décembre 2020 (la « date de dissolution »).

Aux termes de la déclaration de fiducie qui régit les fonds, le gestionnaire peut dissoudre le fonds après un préavis de 60 jours aux porteurs de parts.

À compter d'aujourd'hui, le gestionnaire n'acceptera aucune autre souscription directe de parts de chacun des fonds. Les droits des porteurs de parts d'échanger ou de racheter des parts des fonds seront révoqués en date de la dissolution. Toutes les parts des fonds détenues par des investisseurs après cette date seront obligatoirement rachetées à la date de dissolution.

Vers ou à la date de dissolution, le gestionnaire convertira, dans la mesure du possible, les portefeuilles de chacun des fonds en espèces, et le reliquat des biens des fonds, après le règlement des passifs et obligations des fonds, sera distribué au prorata aux porteurs de parts respectifs de chaque fonds en fonction de la valeur liquidative par part de chaque fonds.

Le gestionnaire demandera que les parts des fonds soient radiées de la cote de la Bourse de Toronto (le « TSX ») le ou vers le 10 décembre 2020. Avant la date de radiation, les parts des fonds continueront d'être cotées au TSX.

MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n'endosse ni les FNB ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB ou ces titres de BMO. Le prospectus sur les FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités qu'entretient MSCI avec le gestionnaire et les FNB BMO associés.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu ou le prospectus du FNB avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

