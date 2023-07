Les dépôts liés à la durabilité (DLD) récompensent les entreprises titulaires d'un compte qui atteignent des cibles de durabilité prédéterminées.

Les DLD s'ajoutent à une série d'options offertes par BMO pour aider les entreprises clientes à progresser vers la réalisation de leurs cibles de durabilité.

MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - BMO (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a le plaisir de fournir son nouveau produit innovant, le dépôt lié à la durabilité (DLD), à Zurn Elkay Water Solutions (NYSE:ZWS) (en anglais), une entreprise cliente chef de file du domaine des solutions techniques pour l'eau. Un dépôt lié à la durabilité établit un lien entre les intérêts versés sur un compte de dépôt et l'atteinte par le client de cibles définies en matière de durabilité. Les dépôts liés à la durabilité constituent un ajout unique à la gamme de solutions de gestion des liquidités de BMO et aux options offertes par BMO pour soutenir les clients dans leur démarche de durabilité, notamment les prêts liés à la durabilité, les obligations liées à la durabilité et les produits dérivés liés à la durabilité.

« L'offre de BMO en matière de dépôts liés à la durabilité s'inscrit dans l'ambition climatique de BMO, qui consiste à être le principal partenaire de nos clients dans leur transition vers un monde carboneutre, et les progrès que nous réalisons pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, a affirmé Jonathan Hackett, chef, Finance durable, BMO Marchés des capitaux. Les DLD représentent une façon novatrice de continuer à tirer parti de notre leadership et de notre savoir-faire en matière de finance durable pour aider les clients à obtenir des résultats concrets. »

« Les progrès de Zurn Elkay dans les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) - et notre orientation - sont guidés par notre engagement à simplement faire ce qu'il faut, a déclaré Todd A. Adams, président du conseil et chef de la direction de Zurn Elkay Water Solutions. Non seulement sommes-nous en bonne voie d'atteindre notre première série de cibles ESG, mais nous nous sommes également appuyés sur cette base solide en ajoutant de nouveaux objectifs assortis d'échéances en 2023 afin d'assurer une transparence et une responsabilité encore plus grandes. Ces nouveaux objectifs permettront d'améliorer encore la diversité de nos fournisseurs, les émissions atmosphériques, la réduction des déchets, l'élimination des bouteilles en plastique, les dépenses d'ingénierie et de recherche et développement, et le taux d'incidents enregistrables. »

BMO est une banque nord-américaine chef de file en structuration des prêts liés à la durabilité et des obligations ESG, qui travaille en étroite collaboration avec un large éventail de clients pour intégrer le développement durable dans leurs activités de financement et, désormais, dans la gestion des liquidités. BMO a collaboré avec Zurn Elkay pour évaluer et sélectionner un objectif de durabilité important, crédible et ambitieux : la réduction de l'intensité des gaz à effet de serre des champs d'application 1 et 2 de l'entreprise, conformément à son objectif à long terme d'une réduction de 50 pour cent d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2021. Zurn Elkay vise à réduire davantage ses émissions de gaz à effet de serre par des mesures d'efficacité énergétique ainsi que par la production et l'achat d'énergie renouvelable. De plus amples informations sur les initiatives de Zurn Elkay en matière de réduction de la consommation d'énergie et de décarbonisation sont disponibles dans le rapport de durabilité 2022 (2022 Sustainability Report - en anglais) de l'entreprise. Zurn Elkay a également terminé récemment son premier inventaire des émissions de portée 3 - couvrant les activités de sa chaîne de valeur - dans le but d'obtenir la validation de l'initiative Science-based Targets (SBTi) dans un avenir proche.

« Nous sommes ravis d'être parmi les premiers à offrir cette nouvelle fonctionnalité innovante à nos entreprises clientes en Amérique du Nord, s'est réjoui Derek Vernon, Gestion de produits et modernisation des paiements, Solutions de trésorerie et de paiement Amérique du Nord. Nos clients cherchent des moyens d'être plus durables tout en optimisant leur fonds de roulement, et les DLD offrent une incitation simple qui profite aux entreprises tout en contribuant à la santé de la planète. »

Zurn Elkay et la durabilité

Zurn Elkay intègre les facteurs ESG dans son processus annuel de planification stratégique et lie directement ses objectifs de développement durable à son succès. Sa stratégie ESG s'articule autour de cinq piliers clés : l'environnement, la santé et la sécurité, le personnel, les communautés, la gouvernance et l'éthique. Nommée l'une des entreprises les plus responsables d'Amérique pendant trois années d'affilée par Newsweek, Zurn Elkay développe également des solutions qui aident à gérer la ressource naturelle la plus importante : l'eau. En outre, l'empreinte écologique de Zurn Elkay réduit celle de ses clients. L'entreprise conçoit des produits qui conservent et protègent l'eau, réduisent la consommation d'énergie, atténuent l'impact des changements climatiques, éliminent le besoin de bouteilles en plastique à usage unique, et ses solutions sans contact et hygiéniques aident à lutter contre la propagation des virus, des bactéries et d'autres germes.

BMO et la durabilité

Animé par sa raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO favorise le progrès vers un avenir plus durable. Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique visant à être le principal partenaire de ses clients dans leur transition vers un monde carboneutre en mars 2021, parallèlement au lancement de l'Institut pour le climat de BMO. Cette ambition climatique cadre avec un engagement précédent de mobiliser 300 milliards de dollars canadiens en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 pour les entreprises qui visent des résultats durables. En 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

Le leadership de BMO en matière de durabilité continue d'être reconnu dans les classements mondiaux, dont la première place parmi les banques à l'indice de référence mondial des systèmes financiers de 2022 de la World Benchmarking Alliance, publié lors de la COP 27, l'indice Dow Jones de développement durable, la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute et le palmarès 2023 des 100 sociétés les plus durables du monde de Corporate Knights comme la banque la plus durable en Amérique du Nord pour la quatrième année d'affilée.

BMO est signataire des Principes pour une banque responsable, des principes opérationnels pour l'investissement d'impact et du Partnership for Carbon Accounting Financials. BMO a été reconnu pour la qualité de classe mondiale de ses informations en matière de développement durable, conformément au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques et au Sustainability Accounting Standards Board. En 2021, BMO a été nommé président de l'Initiative intersectorielle sur la biodiversité (CSBI) pour développer et transmettre des pratiques exemplaires liées à la biodiversité et aux services écosystémiques dans les industries extractives.

Pour en savoir plus sur la raison d'être et les engagements de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité, Raison d'être de BMO, Changements climatiques et L'inclusion sans obstacles 2025.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

