BMO fait un don de 500 000 $ à des organisations réagissant aux événements tragiques en Afghanistan

MONTRÉAL et CHICAGO, le 27 août 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le versement de 500 000 $ pour soutenir des organisations qui répondent aux besoins des personnes touchées par la situation humanitaire en Afghanistan.

Le don de BMO sera distribué aux organisations qui soutiennent la réinstallation en Amérique du Nord des réfugiés afghans qui ont fui leur pays, et l'aide humanitaire locale sur le terrain pour les personnes vulnérables qui restent en Afghanistan, en mettant l'accent sur les femmes et les filles à risque, et les Afghans LGBTQ+. En outre, le don soutiendra les membres des services et les bases militaires des États-Unis, ainsi que les militaires et les anciens combattants du Canada.

Croix-Rouge américaine : Le don à la Croix-Rouge américaine, l'un des partenaires de longue date de BMO dans la réponse aux crises humanitaires, sera utilisé pour aider les évacués afghans et les membres de l'armée et les anciens combattants américains. La Croix-Rouge aide à prendre soin des évacués d'Afghanistan qui sont hébergés dans plusieurs bases militaires à travers le pays. Cela comprend la fourniture d'abris, de services de santé et de bien-être mental, et de matériel de secours. La Croix-Rouge aidera également les personnes évacuées à renouer avec les membres de leur famille par le biais du Programme de rétablissement des liens familiaux.

Fondation La Patrie gravée sur le cœur : Au Canada, La Patrie gravée sur le cœur a créé un fonds de réinstallation afghan, qui sera distribué à l'échelle nationale pour aider aux frais juridiques, au logement, à la formation linguistique, au soutien en santé mentale, à la formation professionnelle et à l'éducation des interprètes, des conseillers culturels, des employés locaux afghans et de leurs familles qui étaient essentiels à la mission du Canada en Afghanistan. Le fonds servira également à soutenir les nombreux anciens combattants canadiens qui ont servi aux côtés de ces braves gens et qui luttent contre la détérioration des conditions en Afghanistan.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Canada : Le HCR, en tant que membre de l'équipe des Nations unies, restera sur place et fournira une aide vitale au peuple afghan. Le don aidera le HCR des Nations Unies et ses partenaires à soutenir les Afghans nouvellement déplacés en leur fournissant des abris d'urgence, de la nourriture, des soins de santé, de l'eau et du soutien à l'assainissement, et une aide en espèces.

United Service Organizations (USO) : L'USO renforce les membres des services militaires américains en leur permettant de rester en contact avec leur famille, leur foyer et leur pays, tout au long de leur service à la nation. L'USO joue un rôle important dans le soutien des membres des services dans les opérations mondiales. Le travail de l'USO reste essentiel car il soutient nos militaires en leur fournissant de la nourriture, de l'eau, des trousses d'hygiène, des articles de divertissement et d'autres services. L'USO continue de s'adapter et de fournir un soutien pour aider à faire face aux conséquences émotionnelles, mentales et physiques que les opérations peuvent avoir sur les militaires et leurs familles.

« À BMO, nous reconnaissons le lourd tribut que la situation en Afghanistan impose aux citoyens et aux réfugiés afghans, ainsi qu'à la diaspora du monde entier. Nous savons également qu'il s'agit d'un moment particulièrement difficile pour les militaires et les anciens combattants américains et canadiens, a déclaré Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Nous soutenons nos partenaires - la Croix-Rouge américaine, La Patrie gravée sur le cœur, HCR Canada et United Service Organizations - alors qu'ils travaillent sans relâche pour fournir une aide humanitaire et des programmes de soutien aux personnes touchées. À BMO, nous continuerons de participer à la promotion d'une société inclusive et de défendre les droits de la personne. »

Soutenir la communauté de la Défense

Depuis plus d'une décennie, BMO est la banque officielle de la communauté de la Défense canadienne. BMO est poussé à agir par cette relation et, parallèlement aux consultations avec les présidents du Conseil consultatif des vétérans du groupe-ressource d'employés de BMO au Canada et aux États-Unis et d'autres experts de l'extérieur, a adopté une approche de dons à plusieurs volets pour assurer un soutien à ceux et celles qui quittent l'Afghanistan et à ceux et celles qui sont encore dans le pays.

BMO est fier de faire équipe avec la communauté de la Défense canadienne, la Croix-Rouge américaine, La Patrie gravée sur le cœur, HCR Canada, l'USO et ses nombreux autres partenaires pour agir conformément à sa raison d'être qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

Engagement de BMO en matière de droits de la personne

BMO s'est engagé - envers ses clients, employés, collectivités, actionnaires et autres parties prenantes - à respecter les droits de la personne partout où nous faisons des affaires. Tous les êtres humains doivent bénéficier des droits de la personne - sans discrimination - indépendamment de la race, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de la nationalité, de l'origine ethnique, de la langue, de la religion ou de tout autre statut. Les droits de la personne comprennent le droit à la vie et à la liberté, le droit de ne pas être soumis à l'esclavage et à la torture, la liberté d'opinion et d'expression, le droit à l'éducation et à l'emploi, et bien d'autres.

Pour en savoir plus sur les énoncés de BMO sur les enjeux actuels, y compris les droits de la personne, veuillez consulter le site https://notre-impact.bmo.com/notre-approche/enonce-sur-les-enjeux-actuels/.

BMO continuera d'évaluer la meilleure façon de fournir un soutien au fur et à mesure que la situation évolue, y compris l'aide aux familles des militaires et aux réfugiés qui peuvent être temporairement ou définitivement réinstallés dans ses marchés des États-Unis et du Canada.

Les personnes qui souhaitent soutenir les organisations venant en aide aux réfugiés et aux citoyens afghans, peuvent le faire ici : Croix-Rouge américaine (en anglais), La Patrie gravée sur le cœur, HCR Canada, et United Service Organizations (en anglais).

